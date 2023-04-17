Демин отреагировал на резкую критику со стороны кума Топольского: "Он заблокировал меня и моего сына"

Телеведущий Слава Демин поделился новыми подробностями своего конфликта с кумом, экс-холостяком Алексом Топольским.

Шоумен получил много уведомлений от своих подписчиков о конфликте с другом детства. В частности, заявление Топольского о том, что именно Демин стал причиной их ссоры.

На такие высказывания телеведущий отреагировал в своей программе "Слава О". Как рассказал Демин, он оказался в "черном списке" своего друга в соцсетях.

"По его словам, я, как друг, не смог порадоваться за его успехи, а вот проблемам наоборот радовался... Отвечать на такое я не буду, не хочется, чтобы вы еще больше разочаровались в этом человеке. Единственное, что я заметил, что Алекс заблокировал меня в Instagram", — рассказал шоумен.

Фото: instagram.com/alex_topolsky

Также Топольский заблокировал в Сети и своего крестника, 13-летнего сына Демина. По словам ведущего, кум вообще забыл о том, что он крестный

"А еще заблокировал моего сына. Напомню, что мой сын — его крестник, о котором он так тепло отзывался у себя в соцсетях и на проекте "Холостяк". А еще, когда он давал интервью и отвечал, кто у него остался в Украине, о крестнике он не упомянул. Но мы к этому уже привыкли", — сказал Демин.

Слава Демин с сыном / Фото: instagram.com/slavademin_official

Напомним, что ранее Слава Демин рассказал, что после проекта "Холостяк-12" прекратил общаться с другом детства. По словам ведущего, у них были разные взгляды на жизнь.

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