Демин подтвердил, что экс-"ВИА Гра" Миша Романова закрутила роман с помощником Зеленского

Ведущий Слава Демин решил расставить точки над "і" в вопросе, действительно ли экс-участница группы "ВИА Гра" Миша Романова находится в отношениях с Алексом Роднянским.

В программе "СлаваПРО" Демин подтвердил, что это правда. Недавно ведущий брал интервью у артистки, на которое она пришла вместе с Роднянским. Слава поделился, что Алекс вел себя так скромно, что он не сразу понял, что он парень Романовой.

"Потом мы познакомились поближе и можно сказать, что Саша произвел очень приятное впечатление. А еще мне очень понравилось, как пара смотрела друг на друга и видно, что это такая настоящая любовь", — сказал Демин.

Отметим, что в октябре прошлого года Романова рассказала, что больше не одинока. Впрочем, своего бойфренда Миша не торопилась представлять поклонникам. Не так давно певица делилась, как познакомилась с любимым. Артистка рассказывала, что она влюблена и очень счастлива.

Миша Романова с бойфрендом / Фото: instagram.com/misharomanova

Вскоре в Сети появилась информация, что Миша встречается с сыном известного кинопродюсера Александра Роднянского Алексом Роднянским. По специальности мужчина экономист. В 2019 году в прессе обсуждали, что Алекс стал главным экономическим советником президента Владимира Зеленского.

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