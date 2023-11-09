Демин показал переписку с Потапом и рассекретил местонахождение рэпера

Ведущий уже не раз приглашал продюсера на интервью.

Украинский ведущий Слава Демин обнародовал переписку с продюсером и рэпером Потапом.

Сделал это Демин после известия о том, что Потап находится в Дубае, где засветился в компании российских артистов. В скрине с перепиской Слава пишет Потапу, что все еще надеется с ним сделать интервью. На что рэпер отвечает Демину: "Я не против. За границей сейчас. Вернусь и будем делать".

Переписка Славы Демина с Потапом / Фото: instagram.com/slavademin_official

Под этим скрином их переписки Демин отметил, что если Потап все же дойдет до него на интервью, то тогда любознательные юзеры получат ответы на все интересующие их вопросы.

Напомним, что на днях в Сети распространилось видео, на котором рэпер и продюсер Потап в Дубае засветился в компании россиян. Этот ролик сняла жена-россиянка участника российской группы "Иванушки International" Кирилла Туриченко. Потап это скандальное видео оставил без комментариев.

Между тем, певица Анастасия Приходько раскритиковала Потапа из-за его поведения и обвинила продюсера в неискренности.

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