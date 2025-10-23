Демин рассказал о конфликте с Остапчуком из-за жены и как тот его заблокировал: "Катю это оскорбило"

Владимир Остапчук с женой и Слава Демин

Украинский интервьюер Слава Демин рассказал о конфликте с ведущим Владимиром Остапчуком.

В общем, Остапчук заблокировал своего коллегу в Instagram. Слава Демин на проекте "Ранок у великому місті" предполагает, что на это решение повлияла жена Владимира - блогерша Екатерина Полтавская. Интервьюер говорит, что в одном из выпусков своих новостей сообщил, что Остапчук является инвестором бизнеса избранницы, и ее якобы это оскорбило.

"Остапчук, наверное, обиделся, он меня заблокировал из-за того, что я в новостях сказал, что он якобы является инвестором салона Екатерины, своей жены. Мне кажется, что Катю это обидело, потому что она мне написала, у нас был какой-то разговор по этому поводу", - говорит шоумен.

Кстати, Екатерина в свое время критиковала Демина за свидания с несовершеннолетними. Мол, ей писала девушка и спрашивала совет, поскольку Слава не выходил на связь. Но интервьюер это отрицает. Демин уверяет, что Полтавская якобы сказала так, чтобы показать свою обиду.

Пост Екатерины Полтавской

"Мне очень смешно было от того, что Катя сказала о том, что якобы ей какая-то девушка написала и спросила у нее о совете. Тут логику включить: почему именно Кате обо мне. Это абсолютная неправда. Таким образом она хотела показать свою обиду", - говорит шоумен.

Отметим, Екатерина Полтавская ранее рассказывала, что Владимир Остапчук заблокировал Славу Демина, поскольку тот распространяет о них недостоверную информацию Также она обвинила его в пиаре на медийных фамилиях.

Напомним, ранее Слава Демин удивил, сколько ему средств предлагали за интервью.