Демин возмутился, что украинцы благодарят Галкина негативную реакцию на обстрел оккупантами Чернигова

Украинский ведущий Слава Демин возмутился, что украинцы благодарят российского юмориста Максима Галкина за поддержку и негативную реакцию на ракетный обстрел оккупантами Чернигова.

По словам Демина, он не понимает такого увлечения шоуменом. Ведущий убежден, что посты Галкина ни на что не влияют. Если бы юморист поступил так, чтобы оккупанты прекратили запускать ракеты по мирным городам и поселкам Украины, то тогда бы и сам его поблагодарил.

Максим Галкин о ракетном ударе по Чернигову / Фото: instagram.com/maxgalkinru

"Все так увлекательно пишут о том, что Максим Галкин написал пост о Чернигове! Благодарят его, обнимают в комментариях… А нам что с того? Чего вы так радуетесь этому посту? Если Макс или другие иноагенты смогут собрать людей и сделать так, чтобы эти контрацептивы не запускали самолеты у наших детей, тогда я поаплодирую ему и поблагодарю. А пока эти посты ничего не дадут ни нам, ни им. Это мое мнение. И я имею на него право", — высказался Демин.

Слава Демин высказался о Максиме Галкине / Фото: instagram.com/slavademin_official

Ведущий также подчеркнул, что он не против такой поддержки, а только удивляется реакции украинцев на такие посты. Демин подчеркнул, что это никак не повлияет на сознание россиян.

"А сторис не против поддержки, а о том, что я не понимаю нашего восхищения этими постами. Наверное, некоторые из нас до сих пор надеются, что в их большинства включится голова, и они перестанут думать телевизорами", — добавил Демин.

Слава Демин высказался о Максиме Галкине / Фото: instagram.com/slavademin_official

Напомним, 19 августа оккупанты ракетами обстреляли Чернигов. Вражеский снаряд попал в центр города, рядом с драмтеатром, и забрал жизни семи невинных людей, среди которых 6-летний ребенок. Максим Галкин отреагировал на обстрел оккупантами Чернигова и прокомментировал гибель девочки.

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