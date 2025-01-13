Демин впервые заявил о симпатии к участнице шоу "Холостяк" и как ухаживал за ней

Ведущий Слава Демин сделал неожиданное признание о своей личной жизни.

Знаменитость во время интервью с финалисткой "Холостяка", тарологом Анастасией Юзьвак признался, что имел симпатию к одной из ее конкуренток на шоу. И хоть Слава и не раскрывает ее имени, впрочем, говорит, что чувства к девушке зародились на пост-шоу. Так, после съемок он предложил ей пойти на кофе. В результате это ничем не закончилось. Все потому, что участница реалити сразу дала знать Демину, что между ними роман невозможен, потому что у нее есть парень.

"После одного из эпизодов проекта "Холостяк", где я был экспертом в пост-шоу, мне очень понравилась одна девушка. Я написал этой девушке сообщение и пригласил ее на кофе. Эта девушка мне сказала: "Спасибо, да, если просто пойти на кофе, то ок, но если это для того, чтобы продолжать и развивать отношения, то нет, потому что я уже в новых отношениях", — поделился Демин.

Слава Демин / Фото: instagram.com/slavademin_official

Интересно, что Юзьвак пыталась все же раскрыть секрет Демина и предположила, что это могла быть блогерша Настя Анисимова. Однако ведущий избежал подтверждения или опровержения информации и только застеснялся.

Напомним, недавно между главным героем "Холостяк" Тереном и его избранницей Инной Белень разгорелся скандал из-за русского языка. В публичное недоразумение вмешался ведущий шоу Григорий Холостяк и предположил, будет ли пара вместе после ссоры.

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