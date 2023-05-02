Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Демин вспомнил, как экс-солистка "Тату" Волкова разозлила его в прямом эфире: "По-хамски вела себя"

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
147
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Демин вспомнил, как экс-солистка "Тату" Волкова разозлила его в прямом эфире: "По-хамски вела себя"

Слава Демин, Юлия Волкова

Это произошло во время интервью на одном из украинских радио.

Радиоведущий Слава Демин вспомнил, как его разозлила бывшая участница российской группы "Тату" Юлия Волкова.

В Instagram-stories ведущий признался, что брал интервью у россиянки на одном из украинских радио, где он работает. Поведение Волковой шокировало Демина. Певица по-хамски и пренебрежительно вела себя в прямом эфире.

"Это была Юля Волкова из группы "Тату". Когда-то она приехала к нам на эфир. Она вела себя очень по-хамски. Особенно шокировало, когда человек положил ноги в грязной обуви на стульчик", — вспомнил Демин.

Слава Демин вспомнил неприятный инцидент с Юлией Волковой / © instagram.com/slavademin_official
Слава Демин вспомнил неприятный инцидент с Юлией Волковой / Фото: instagram.com/slavademin_official

Ведущий не уточнил, когда это произошло. Однако в Сети соответствующие видео, когда Слава брал интервью у Волковой, датированные 2013 годом.

Отметим, Юлия Волкова поддерживает кровавую политику кремлевского диктатора путина. Она признала аннексию Россией Крыма и даже выступала на открытии незаконно построенного крымского моста. Также исполнительница поддержала российское вторжение в Украину.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
147
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация