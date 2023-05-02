Демин вспомнил, как экс-солистка "Тату" Волкова разозлила его в прямом эфире: "По-хамски вела себя"

Это произошло во время интервью на одном из украинских радио.
Радиоведущий Слава Демин вспомнил, как его разозлила бывшая участница российской группы "Тату" Юлия Волкова.
В Instagram-stories ведущий признался, что брал интервью у россиянки на одном из украинских радио, где он работает. Поведение Волковой шокировало Демина. Певица по-хамски и пренебрежительно вела себя в прямом эфире.
"Это была Юля Волкова из группы "Тату". Когда-то она приехала к нам на эфир. Она вела себя очень по-хамски. Особенно шокировало, когда человек положил ноги в грязной обуви на стульчик", — вспомнил Демин.
Ведущий не уточнил, когда это произошло. Однако в Сети соответствующие видео, когда Слава брал интервью у Волковой, датированные 2013 годом.
Отметим, Юлия Волкова поддерживает кровавую политику кремлевского диктатора путина. Она признала аннексию Россией Крыма и даже выступала на открытии незаконно построенного крымского моста. Также исполнительница поддержала российское вторжение в Украину.
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