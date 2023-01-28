Демин вспомнил, как Виктор Павлик голышом бегал у него на дне рождения: "Я видел его "шикидым"

Украинский ведущий Слава Демин вспомнил забавный инцидент, произошедший на его дне рождения в Тернополе.

Когда это было, ведущий говорить не стал. Однако Демин вспомнил, что он собрал друзей в сауне, чтобы отгулять праздник. В тот же день в Тернополе был и певец Виктор Павлик, который присоединился к празднованию и приехал к Демину в сауну.

"Когда-то у меня был день рождения, это был Тернополь. Мы постоянно вспоминаем эту историю с ним. Он был тоже в Тернополе, он пришел ко мне на день рождения, а мы праздновали, как ни странно, в сауне. Там был большой бассейн. Он говорит: "Слушай, так хочется поплавать". Говорю: "Так плавайте". "Плавок нет". Я говорю: "Так плавайте в шортах, что есть". Он говорит: "Не хочу в шортах". Снимает полностью трусы… Я помню, у меня на дне рождения плавает в бассейне голый Виктор Павлик. Я видел шикидым Виктора Павлика", – вспомнил с улыбкой историю со дня рождения Демин.

Виктор Павлик / Фото: facebook.com/vpavlik100

Напомним, ранее Слава Демин откровенно признался, кто из российских звезд-мужчин предлагал ему однополые отношения и секс.

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