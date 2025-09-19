Дэн Браун обручился с младшей на 27 лет избранницей, которую экс-супруга писателя называла "любовницей"

Дэн Браун и Джудит Питерсен

Американский писатель Дэн Браун, автор мирового бестселлера "Код да Винчи", официально обручился со своей избранницей — 34-летней нидерландской всадницей Джудит Питерсен, которая моложе его на 27 лет.

Как сообщает Daily Mail, пара сейчас находится в Праге, а сам 61-летний писатель подтвердил помолвку в благодарностях за свою новую восьмую книгу "Тайна тайн". В финальных строках он обратился к своей возлюбленной с такими словами: "Моей невесте, Джудит Питерсен".

Этот союз вызвал большой резонанс, ведь бывшая жена Дэна, Блайт, называла Питерсен одной из его многочисленных "любовниц". Женщина утверждала, что роман между ними начался еще в 2014 году, когда всадница жила в их доме после операции, а он взамен дарил ей ценные подарки — от лошади за 350 тыс. долларов до элитного авто.

Впрочем, тогда Браун настаивал, что их отношения с Джудит начались уже после его развода. Он отвергал все обвинения в измене и говорил, что это все клевета. И все же в 2018 году Дэн Браун и его жена официально развелись, завершив не только брак, но и творческое партнерство. Именно Блайт, по словам писателя, в свое время помогала ему в создании "Кода да Винчи".

Через два года, в 2020-м, бывшая жена подала судебный иск, где обвинила Брауна в двойных стандартах. Она заявляла, что он вел "жизнь лжи", тратя их общие деньги на щедрые подарки для своих любовниц, среди которых она назвала тренера, парикмахера, политического деятеля с Карибов и всадницу.

Несмотря на скандалы, Дэн Браун всегда утверждал, что его бывшая жена получила половину совместного состояния — около 100 миллионов фунтов стерлингов и добавил, что в браке был верен. Тем не менее, теперь автор снова начинает новую страницу личной жизни с невестой Джудит Питерсен.

