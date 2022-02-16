День единения: Ирина Федишин с мужем из ветвей пальмы выложили герб Украины на Мальдивах

День единения: Ирина Федишин с мужем из ветвей пальмы выложили герб Украины на Мальдивах

Супруги поделились патриотическим видео.

Украинская певица Ирина Федишин поделилась с ТСН эксклюзивным патриотическим видео, созданным вместе с семьей ко Дню единения.

Как известно, в этом году на день рождения муж и продюсер артистки Виталий Човнык подарил любимой вожделенную поездку на Мальдивы. Как выяснилось, кроме супругов и их детей на Мальдивы полетели и родители Федишин. Щедрый зять и им сделал подарок в виде поездки на острова.

Семья Ирины Федишин во время отдыха на Мальдивах присоединилась к празднованию Дня Единства

Так что семья, даже находясь на Мальдивах, присоединилась ко Дню единения, который празднуют сегодня, 16 февраля. Ирина и Виталий вместе с детьми на пляже из листьев пальмы выложили герб Украины и сделали надпись: "Слава Украине".

Видео сопровождается композицией Федишин "Лише у нас на Україні".

Читайте также: