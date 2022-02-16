День единения: Ирина Федишин с мужем из ветвей пальмы выложили герб Украины на Мальдивах

Супруги поделились патриотическим видео.
Украинская певица Ирина Федишин поделилась с ТСН эксклюзивным патриотическим видео, созданным вместе с семьей ко Дню единения.
Как известно, в этом году на день рождения муж и продюсер артистки Виталий Човнык подарил любимой вожделенную поездку на Мальдивы. Как выяснилось, кроме супругов и их детей на Мальдивы полетели и родители Федишин. Щедрый зять и им сделал подарок в виде поездки на острова.
Так что семья, даже находясь на Мальдивах, присоединилась ко Дню единения, который празднуют сегодня, 16 февраля. Ирина и Виталий вместе с детьми на пляже из листьев пальмы выложили герб Украины и сделали надпись: "Слава Украине".
Видео сопровождается композицией Федишин "Лише у нас на Україні".
Читайте также: