День Флага: Мазур, Пономарев, Бужинская и другие звезды поздравили украинцев с праздником

Украинские знаменитости празднуют День Флага Украины.
Сегодня, 23 августа, вся Украина празднует День Флага.
По этому случаю украинские звезды решили поздравить соотечественников с праздником на своих страницах в Сети. Так, Алла Мазур, Екатерина Бужинская, Святослав Вакарчук, Наталка Карпа и многие другие знаменитости оставили в фотоблогах теплые слова под праздничными снимками с флагми.
Алла Мазур
Ведущая ТСН опубликовала кадры, как в Москве люди запустили в небо желто-голубой флаг.
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"Здесь такие фото сегодня прилетели... качество не очень. Но как не порадоваться нашем флагом и на этих улицах? Потому что — свободный. И независимый! С днем Государственного Флага Украины, друзья!" — написала звезда канала 1+1.
Оксана Билозир
"Часто, в конце 80-х годов, во время моих выступлений ко мне подходили украинские патриоты и дарили мне запрещенный тогда еще, наш украинский желто-голубой флаг. Наш Флаг уже тогда был предвестником изменений и призывом к единству украинцев вокруг своих ценностей и идентичности... С тех пор произошла огромная трансформация Украины от флага, который прятали и за который наказывали, мы перешли к флагу, который вернулся и занял свое историческое место в лоне своего государства и своего народа, восстанавливая историческую миссию нашего государства Украины, хотя и сегодня враги украинской государственности готовы за него убивать. Потому наш Флаг — это не просто один из главных атрибутов государства. Это духовный символ победы и мужества украинцев — патриотов, украинских Героев", — поделилась артистка.
Святослав Вакарчук
"С Днем Нашего Фрага! Слава Украине!" — написал лидер группы "Океан Эльзы".
Марина Боржемська
"С днем Государственного Флага Украины. Где бы мы ни находились, сине-желтое сочетание всегда напоминает дом и Украину", — отметила фитнес-тренерша.
Екатерина Бужинская
"Уважаемые украинцы! От всего сердца поздравляю вас с Днем Государственного Флага Украины! С тех пор, как над страной официально был поднят сине-желтый флаг, мы пережили кризиса и подъемы, потери и достижения. Сегодня Украина уверенно заявляет о себе на мировой арене, демонстрирует готовность к преобразованиям, к международной интеграции, к улучшению уровня жизни своего народа. А Государственный Флаг — как символ свободы, единения и славы нашей страны — олицетворяет в себе все стремления и надежды украинского народа на лучшее будущее", — поздравила звезда.
Александр Пономарев
"Поздравляю всех с Днем Государственного Флага Украины! Слава Украине!" — написал исполнитель.
Наталка Карпа
"Горжусь тем, что украинка", — заявила певица
Напомним, 24 августа на НСК "Олимпийский" состоится грандиозный концерт ко Дню Независимости страны. Организаторы показали репетицию масштабного шоу.