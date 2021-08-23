День Флага: Мазур, Пономарев, Бужинская и другие звезды поздравили украинцев с праздником

Украинские знаменитости празднуют День Флага Украины.

Сегодня, 23 августа, вся Украина празднует День Флага.

По этому случаю украинские звезды решили поздравить соотечественников с праздником на своих страницах в Сети. Так, Алла Мазур, Екатерина Бужинская, Святослав Вакарчук, Наталка Карпа и многие другие знаменитости оставили в фотоблогах теплые слова под праздничными снимками с флагми.

Алла Мазур

Ведущая ТСН опубликовала кадры, как в Москве люди запустили в небо желто-голубой флаг.

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"Здесь такие фото сегодня прилетели... качество не очень. Но как не порадоваться нашем флагом и на этих улицах? Потому что — свободный. И независимый! С днем Государственного Флага Украины, друзья!" — написала звезда канала 1+1.

Оксана Билозир

Оксана Билозир / instagram.com/oksana_bilozir

"Часто, в конце 80-х годов, во время моих выступлений ко мне подходили украинские патриоты и дарили мне запрещенный тогда еще, наш украинский желто-голубой флаг. Наш Флаг уже тогда был предвестником изменений и призывом к единству украинцев вокруг своих ценностей и идентичности... С тех пор произошла огромная трансформация Украины от флага, который прятали и за который наказывали, мы перешли к флагу, который вернулся и занял свое историческое место в лоне своего государства и своего народа, восстанавливая историческую миссию нашего государства Украины, хотя и сегодня враги украинской государственности готовы за него убивать. Потому наш Флаг — это не просто один из главных атрибутов государства. Это духовный символ победы и мужества украинцев — патриотов, украинских Героев", — поделилась артистка.

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук / instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

"С Днем Нашего Фрага! Слава Украине!" — написал лидер группы "Океан Эльзы".

Марина Боржемська

Марина Боржемська / instagram.com/uzelkova.marina

"С днем Государственного Флага Украины. Где бы мы ни находились, сине-желтое сочетание всегда напоминает дом и Украину", — отметила фитнес-тренерша.

Екатерина Бужинская

Екатерина Бужинская / instagram.com/buzhynska

"Уважаемые украинцы! От всего сердца поздравляю вас с Днем Государственного Флага Украины! С тех пор, как над страной официально был поднят сине-желтый флаг, мы пережили кризиса и подъемы, потери и достижения. Сегодня Украина уверенно заявляет о себе на мировой арене, демонстрирует готовность к преобразованиям, к международной интеграции, к улучшению уровня жизни своего народа. А Государственный Флаг — как символ свободы, единения и славы нашей страны — олицетворяет в себе все стремления и надежды украинского народа на лучшее будущее", — поздравила звезда.

Александр Пономарев

Александр Пономарев / instagram.com/ponomaryovoleksandr

"Поздравляю всех с Днем Государственного Флага Украины! Слава Украине!" — написал исполнитель.

Наталка Карпа

Наталка Карпа / instagram.com/natalkakarpa

"Горжусь тем, что украинка", — заявила певица

Напомним, 24 августа на НСК "Олимпийский" состоится грандиозный концерт ко Дню Независимости страны. Организаторы показали репетицию масштабного шоу.

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