День Флага: Осадчая, Мазур, Падалко и другие звезды поздравили украинцев с праздником

Сегодня, 23 августа, вся Украина, несмотря на все трудности, все же празднует День Флага.

По этому случаю украинские звезды решили напомнить соотечественникам о празднике, ведь сейчас все внимание украинцев приковано к войне в Украине.

Алла Мазур, Екатерина Бужинская, Юрий Горбунов, Ирина Билык, Камалия и многие другие знаменитости поздравляют украинцев с Днем Флага. На своих страницах в Сети звезды оставили теплые слова под праздничными снимками с флагами и пожелали самого главного – победы.

Алла Мазур

Ведущая ТСН опубликовала снимки, сделанные на Майдане Незалежности. На фото Мазур позировала с семьей переселенцев, который бежали с Бердянска от российской агрессии. В своем поздравлении ведущая напомнила, что Украина обязательно победит, а все украинские города и поселки, которые оккупировала Россия, скоро непременно украсят сине-желтые флаги.

Алла Мазур с переселенцами / Фото: instagram.com/allamazurofficial

"Наш родной флаг... Который объединяет, защищает, окрыляет, согревает... Как пароль, где бы мы ни были: дарит ощущение, что украинцы — одна семья! Так случилось у нас с большой семьей переселенцев из оккупированного Бердянска, с которой встретились на Майдане. Родные по духу люди — с родным флагом — в родной столице. С верой, что и их родной Бердянск непременно снова украсится сине-желтыми красками. С Днем нашего флага, друзья! И слава нашим героям-защитникам, каждому и каждой, кто делает этот государственный флаг Украины – флагом победы!" – поздравила с праздником ведущая.

Ирина Билык

Исполнительница для поздравлений подготовила праздничную открытку. Артистка разместила на сине-желтом фоне свое фото и написала теплые слова:

Ирина Билык / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

"С Днем Государственного флага Украины!" – поздравила знаменитость.

Маричка Падалко

Ведущая ТСН показала фото со своей дачи, где на доме развевается сине-желтый флаг, а звезда тем временем держит его в руках и показывает "Тризуб Незалежности". Маричка вспомнила, как в начале полномасштабной войны волновалась, что оставила украинский флаг на даче, а там его могут сжечь оккупанты. Но муж знаменитости – защитник Егор Соболев – успокоил жену и сказал, что сознательно его там оставил.

"С Днем флага! Всегда с ним! В марте говорю мужу: "Мы флаг оставили на даче... Наш дом сожгут первым". Егор: "Я сознательно оставил флаг", — поделилась ведущая.

Камалия

Певица Камалия показала фото, где с мужем позирует с флагом Украины. Знаменитость напомнила, что синий цвет – это бескрайнее небо, а желтый – золотое поле. По словам артистки, в флаге Украины заложена вера и сила.

Камалия с мужем / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"Два цвета… Цвет голубого бескрайнего неба, цвет золотого родного поля. Сколько у них веры и силы! С Днем Государственного флага Украины!" – поздравила Камалия.

Анита Луценко

Тренер напомнила украинцам, что флаг Украины – самый лучший. Знаменитость пожелала соотечественникам терпения, ведь Россия проигрывает в этой войне. Анита поблагодарила всех, что приближает Украину к победе.

Флаг Украины / Фото: instagram.com/anitasporty

"Наш! Самый красивый! С Днем флага Великой Украины, мои дорогие. Выстоим! Слава ВСУ! И низкий поклон каждому, кто любым действием ведет к победе", — написала Анита.

Юрий Горбунов

Ведущий опубликовал видео, где сине-желтые цвета развеваются во всех уголках мира. Шоумен напомнил, что теперь сине-желтые цвета – символ свободы, непокорности и силы духа.

"С Днем Государственного флага!! Теперь это не просто два цвета — синий и желтый! Это символ свободы, непокоренности и силы духа! Слава тебе, великий народ!" – поздравил с праздником Горбунов.

Андре Тан

Дизайнер отметил, что очень гордится своей страной. Украина уже полгода борется с Россией и дает ей достойный отпор, а сине-желтые цвета стали символами несокрушимости и свободы.

Андре Тан / Фото: instagram.com/andre_tan_official

"Я на 100% уверенно пишу это сейчас: сейчас в мире самый сильный и заряженный энергией флаг — именно нашей свободной Украины. Флаг такой страны отождествляется с мужеством, храбростью, с общечеловеческими ценностями, за которые сейчас идет борьба. огромное количество людей со всего мира носят нашу символику. Не зря именно "свободный" желтый и "заряжающий энергией" синий стали цветами PANTONE в этом году. Горжусь, горжусь и еще раз горжусь! Слава нашему Флагу", — написал дизайнер.

Екатерина Бужинская

Исполнительница поздравила с Днем Флага. Артистка отметила, что украинцы должны беречь и уважать сине-желтый флаг, который сейчас во всем мире является символом несокрушимости и свободы.

Екатерина Бужинская / Фото: instagram.com/buzhynska

"Наш флаг — это символ свободы и независимости, славы и возрождения и победы Украины. Его должны беречь и уважать как высшую национальную святыню. Мгновение, когда поднимается Флаг Украины и звучит Государственный Гимн, — это момент возвышения, который наполняет сердца гордостью за родную страну. Пусть сине-желтый флаг и далее вселяет в сердце каждого украинца гордость и побуждает на новые подвиги ради своей Родины. От всего сердца желаю вам мирного неба, чтобы ваша жизнь всегда была яркой и богатой, как цвета нашего Государственного флага: синим и мирным, как небо, и желто-золотистым, как пшеничные поля Украины! Доброго здоровья, благополучия и счастья каждой семье. Украина победит", — поздравила артистка.

Илона Гвоздева

Танцовщица пожелала всем украинцам голубого и мирного неба над головой. А флаг пусть и дальше развивается ветром и усиливает у каждого веру в светлое будущее.

Илона Гвоздева / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

"Поздравляю с Днем Государственного флага Украины. Желаю, чтобы небо над головой было всегда ясным, мирным и голубым, а урожай — щедрым и богатым. Пусть флаг Украины гордо вьется на ветру и наполняет душу патриотизмом, силой и стремлением к светлому будущему. Берегите себя и верьте в нашу победу!" – написала танцовщица.

Екатерина Осадчая

Ведущая в День Флага показала редкое фото со своим старшим сыном. Осадчая отметила, что сине-желтые цвета – это символы свободы. А День Флага Украины сейчас празднуют по всему миру.

Екатерина Осадчая со старшим сыном / Фото: instagram.com/kosadcha

"Сегодня не только наш праздник, День нашего флага теперь с нами отмечает весь мир, ведь в каждом уголке мира от Новой Зеландии до Гренландии сине-желтый – это символ свободы, борьбы и силы духа народа. Нас стали узнавать по цвету флага во всем мире и выражать поддержку. Мы сильная нация с крепким духом и freedom blue и energizing yellow тому еще одно подтверждение! С Днем Государственного флага Украины!" – поздравила украинцев Осадчая.

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