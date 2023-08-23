День флага Украины: Дорофеева, Джамала, Тополя и другие звезды поздравляют украинцев с праздником

Знаменитости поздравляют с особым для страны праздником и благодарят ВСУ за возможность свободно держать флаг Украины.

Ежегодно 23 августа украинцы празднуют День Государственного флага.

Однако уже второй год подряд государственные праздники в Украине приобретают особое значение. Боле, чем полтора года, украинцы отстаивают свою независимость и самобытность, ведь страна-агрессор россия нагло вторглась на территории суверенной страны и захотела их отобрать.

Украинские военные мужественно защищают границы Украины и позволяют соотечественникам чувствовать себя в тылу безопасности и праздновать государственные праздники.

Украинские знаменитости поздравляют с Днем Государственного флага Украины, благодарят украинским защитникам и делятся, что для них означают сине-желтые цвета.

Джамала

Исполнительница отметила, что флаг – это символ нашей несокрушимости и свободы. Именно благодаря украинским защитникам, в Украине развеваются сине-желтые цвета.

"Флаг – это символ нашей свободы, нашей борьбы и несгибаемости. Мы можем рисовать сине-желтым свои заборы, мы можем печь сине-желтый торт, мы можем завязывать сине-желтые ленты и шить сине-желтое платье. И жадно искать глазами наши цвета, наш флаг! Слава Украине! Героям Слава!" – написала артистка.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Анна Саливанчук

Актриса написала, что уже второй год украинцы празднуют государственные праздники в условиях полномасштабного российского вторжения. Артистка восхищается, что, несмотря на войну, в стране не забывают свои символы. Также Анна подчеркнула, что украинцы должны поблагодарить ВСУ, что мы можем жить мирной жизнью и строить планы на будущее.

"Сегодня Украина празднует один из выдающихся праздников — День Государственного флага Украины. В этом году праздник празднуется в условиях полномасштабного вторжения и, несмотря на войну, мы не забываем о наших государственных праздниках и символах. Сегодня наши защитники отстаивают нашу землю, чтобы каждый из нас мог спокойно наслаждаться жизнью и планировать будущее в родной стране. Каждый должен помнить историю нашей Украины и проносить ее через поколение. Война в нашей Украине доказала еще раз, что мы сильный народ, сильная нация сильной страны", — отметила артистка.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Екатерина Бужинская

Исполнительница показала флаг Украины, который получила от украинских защитников. Артистка поблагодарила ВСУ и пожелала, чтобы скорее наступила мирная жизнь.

"Поздравляю с Днем Государственного флага Украины! Наш флаг — святыня! Сегодня, во время, когда украинские воины защищают родную землю, борясь за ее суверенность и неприкосновенность, именно Государственный флаг Украины является постоянным сопроводителем бойцов на передовой и в тылу. Государственный символ придает нам силы, умножает силу духа и побуждает к мужественной борьбе за Украину и ее народ. Победы нам и мирного неба!" – написала певица.

Екатерина Бужинская / Фото: instagram.com/buzhynska

Наталка Денисенко

Актриса поздравила всех с Днем флага Украины и отметила, что война научила ее ценить государственные символы.

"С Днем Государственного флага Украины. Наш несгибаемый символ. Цвета, которые греют сердце. Ценить, лелеять и беречь свое — это то, чему научила меня война, и то, что я никогда не забуду!" – написала знаменитость.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Надя Дорофеева

Певица поздравила с особым для Украины праздником и объяснила, что для нее означают цвет флага.

"Синий – свобода, энергия – желтый. С Днем Государственного флага Украины!" – отметила артистка.

Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Наталья Могилевская

Исполнительница отметила, что флаг Украины – символ несокрушимости и силы, а сине-желтые – это цвета нашей победы.

"Наш флаг — это символ духа и несокрушимости, стойкости и силы! И, конечно же, цвет нашей победы! С праздником, украинцы! С Днем Государственного флага!" – написала артистка.

Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Эктор Хименес-Браво

Шеф-повар показался в центре Киева с флагом Украины. Ведущий отметил, что сине-желтые цвета – это щит каждого украинца.

"Помню еще с Майдана нарративы о флаге: "Это же не полотенце, что вы им обвязываетесь". Военные часто берут с собой флаги, собирают подписи, дарят побратимам, командирам, простым людям… Это большой символ. Нет, не полотенце. Это щит. И он дает силу, которая нам сейчас так нужна. С Днем Государственного флага", — написал ведущий.

Эктор Хименес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Тарас Тополя

Музыкант показал архивное фото, сделанное во время его службы на фронте. На снимке артист вместе с побратимами держит флаг Украины.

"С Днем Государственного флага! Вечный символ нашего единства, несокрушимости и борьбы", — отметил музыкант.

Группа "Антитела" на фронте / Фото: instagram.com/antytila_official

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