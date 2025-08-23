День флага Украины: как Денисенко, Федишин, Тополя и другие звезды поздравляют с важным праздником

Наталка Денисенко, Тарас Тополя и Ирина Федишин

Ежегодно в Украине 23 августа встречают важный праздник - День Государственного флага Украины.

Во время полномасштабной войны эта дата ощущается по-особенному. Украинцам приходится ежедневно на поле боя ценой собственной жизни отстаивать то, чтобы развевался сине-желтый флаг. Поэтому, День Государственного флага действительно символический и особенный.

Украинские знаменитости уже активно делятся фото с сине-желтыми флагами. Звезды поздравляют украинцев с особым государственным праздником и отмечают его важное значение для нас как нации.

Илона Гвоздева

"Поздравляю всех нас с Днем Государственного флага Украины! Пусть сине-желтый флаг всегда развевается над нашей свободной и сильной страной. Флаг - это не только полотнище, а душа нашего народа. Пусть он всегда напоминает о нашем единстве, достоинстве и несокрушимости. Пусть этот день вдохновляет нас на добрые дела и объединяет в одну сильную нацию", - написала танцовщица.

Илона Гвоздева / © instagram.com/ilonagvozdeva

Наталка Денисенко

"В День флага со стихотворением Дмитрия Павлычко! Он писал не только о двух цветах: красное и черное, а и о синем и желтом. Для кого-то в мире это просто краски из палитры. А для нас - это гораздо больше! Сегодня, в День флага, мы вспоминаем, что право поднимать это знамя над городами и селами завоевано очень большой ценой! Хотя я уверена, наш флаг - это о молитве и хлебе, как сказано в стихотворении! Цените наши национальные символы! Пусть они всегда будут частью нашей культуры, нашего сердца! И самая большая благодарность тем, кто защищает на поле боя право Украины иметь сине-желтые флаги над свободной землей!" – отметила актриса.

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

alyona alyona

"Это не просто цвета! Это фронт и тыл, это вера и борьба. Это наши воины, наши волонтеры и каждый украинец. Наш флаг видел боль и слезы, но всегда остается символом надежды. Он объединяет каждого из нас в единую силу - Украину! С Днем Государственного флага, украинцы", - поздравила исполнительница.

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

Ирина Федишин

"С Днем Государственного флага Украины! Пусть он всегда развевается над нашей родной землей, напоминая о единстве, мужестве, силе и достоинстве нашего народа!" - высказалась певица.

Ирина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Соломия Витвицкая

"День флага Украины. День, когда мы еще раз вспоминаем, что мы едины и несокрушимы. Сколько раз я видела слезы на глазах, когда поднимался наш флаг. На фронте, на площадях, в больницах, на концертах. Каждый раз - это о любви и о силе", - поделилась ведущая.

Соломия Витвицкая показала, как развевается флаг Украины в Краматорске / © instagram.com/solomiyavitvitska

Екатерина Бужинская

"С Днем Государственного флага, Украина! В каждом городе нашего благотворительного тура "Воля" мы с Михаилом Грицканом вместе с вами разворачиваем величественный 40-метровый флаг и единым голосом поем песню "Воля". Это - символ нашей силы, единства и непокорности!" - отметила артистка.

Екатерина Бужинская на концерте развернула большой флаг Украины на концерте / © instagram.com/buzhynska

Тарас Тополя

"Синий - это любовь, желтый - это любовь! С Днем флага, Украина! Любим безгранично", - отметил артист.