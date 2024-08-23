День флага Украины: Могилевская, Дорофеева, Ефросинина и другие звезды поздравляют украинцев с праздником

Сегодня, 23 августа, Украина отмечает День Государственного флага Украины.

Несмотря на цинические намерения государства-террориста России захватить украинские территории, украинцы продолжают мужественно бороться за свободу для своей страны и с каждым годом еще больше ценят свою идентичность, лелея национальные сокровища.

Украинские знаменитости уже поздравили граждан Украины с праздником, который за последние годы приобрел особое значение – с Днем Государственного флага Украины. Так, звезды делятся собственными патриотическими фото и напоминают, благодаря кому мы можем жить под сине-желтыми цветами.

Надя Дорофеева

"С Днем Государственного флага", – поздравила украинцев певица.

Звезды поздравили с Днем Государственного флага Украины

Наталья Могилевская

"С Днем флага, Украина!", — обратилась к согражданам артистка.

Звезды поздравили с Днем Государственного флага Украины

Наталья Денисенко

"Если я вас спрошу: какие цвета самые любимые для каждого украинца? Думаю, ответ будет однозначен: желто-голубой! Сегодня День Государственного флага Украины. Самые милые сердцу цвета! Обожаю!", — восхитила актриса.

Звезды поздравили с Днем Государственного флага Украины

Леся Никитюк

Ведущая опубликовала щемящее видео, в котором говорится о важном значении сине-желтого цвета для каждого украинца.

Звезды поздравили с Днем Государственного флага Украины

Маша Ефросинина

"Две равновеликие горизонтальные полосы синего и желтого цветов. Две полосы, которые сквозь столетия вели Украину к Независимости, а сегодня ведут наших защитников к победе. Два цвета с многовековой историей, что с 2022 года по всему миру стали символом Свободы, Воли и Борьбы. Это чрезвычайно красивое контрастное сочетание синего и желтого у меня лично вызывают и контрастные переживания: гордость за то, что я украинка, что мне посчастливилось родиться и жить в этой стране и печаль... Когда, например, миную Майдан и вижу тысячи флажков, воткнутых в землю, потому что каждый флажок – за погибшим. Верю в наш флаг! Верю в нас! Слава ВСУ! С Днем флага!", - поздравила ведущая.

Звезды поздравили с Днем Государственного флага Украины

Анна Саливанчук

"Сегодня Украина празднует один из выдающихся праздников – День Государственного флага Украины. В этом году праздник отмечается в условиях полномасштабного вторжения в нашей стране и, несмотря на войну, мы не забываем о наших государственных праздниках и символах. Сегодня наши защитники отстаивают нашу землю, чтобы каждый из нас мог спокойно наслаждаться жизнью и планировать будущее в родной стране", — подчеркнула актриса.

Звезды поздравили с Днем Государственного флага Украины

Инна и Тимур Мирошниченко

Звездные супруги в праздничный день опубликовали патриотические фото детей в вышиванках и обратились к фанатам.

"С Днем Государственного флага Украины", – поздравила украинцев семья.

Звезды поздравили с Днем Государственного флага Украины

Эктор Хименес-Браво

"Если бы несокрушимость и свободу можно было бы описать цветами, я бы точно сказал, что они сине-желтые. Если бы силу и единство можно было бы описать словами, я бы точно сказал, что это флаг Украины. Хочу, чтобы каждый это знал и помнил. С Днем Государственного флага", — растрогал звездный кулинар.

Звезды поздравили с Днем Государственного флага Украины

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