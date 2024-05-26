День Киева: как Ребрик, Дорофеева, Билык и другие звезды поздравили столицу с праздником

Традиционно в последнюю неделю мая жители столицы празднуют День Киева. Так, сегодня, 26 мая, город, в котором постоянно бурлит жизнь, празднует 1542 года своего существования.

В праздничный день звезды присоединились к поздравлениям столицы и признались в любви, показав фото на фоне киевских пейзажей. К тому же вспомнили, как несокрушимый Киев впервые встретил их, разделял счастливые мгновения и неудачи, был рядом при создании карьеры и семьи, наделил лучшими людьми и подарил счастливую жизнь, по которой во время войны скучают все украинцы. А некоторые даже посвятили несокрушимой столице поэзию и поделились ею с фанами.

Надя Дорофеева

"Киев, люблю тебя!", - обратилась певица к столице и показала символические фото, с чем ее связывает город.

Звезды поздравляют с Днем Киева

Наталья Могилевская

"Сегодня День Киева. Давайте поздравим сегодня нашу прекрасную столицу. Мирного неба всем киевлянам, счастья, любви и здоровья!" - пожелала артистка.

Звезды поздравляют с Днем Киева

Звезды поздравляют с Днем Киева

Эктор Хименес-Браво

"Более 15 лет назад я приехал в Украину. Мое знакомство с Киевом началось с Андреевского спуска… Именно тогда мое сердце окнуло. В тот момент я понял, что это город для моей души, это город, с которым я хочу связать всю свою жизнь. Улицы с каштанами, вкусная еда, добрые люди, которые всегда были радушны мне, работа, коллеги, которые со временем стали семьей", - написал кулинар.

Звезды поздравляют с Днем Киева

Лилия Ребрик

"С днем рождения, мой Киев! Самый родной город на земле. Мой город. Ты успокаиваешь своими улочками после громких ночей. Ты утешаешь своей каштановой красотой после самых страшных новостей. Ты убаюкиваешь лунным сиянием даже самой темной во всех смыслах ночи. Ты – Дом. Ты убежище. Ты – тот, к кому хочешь вернуться. Ты всегда в моем сердце, где бы я ни была! Потому что я так тебя люблю!", - восхитила ведущая.

Звезды поздравляют с Днем Киева

Звезды поздравляют с Днем Киева

Екатерина Осадчая

"Киев мой! Мое самое родное место на свете, с Днем рождения", - поздравила звезда.

Звезды поздравляют с Днем Киева

Звезды поздравляют с Днем Киева

Звезды поздравляют с Днем Киева

Ирина и Дмитрий Монатики

"Как тебя не любить, Киев наш? Ты – город силы и любви! Ты наш дом! Наш несокрушимый, могучий и неповторимый, Киев!", - восхитили супруги.

Звезды поздравляют с Днем Киева

Ирина Билык

"Друзья, поздравляю вас с Днем Киева! Мое любимое место в Киеве – это Владимирская горка, потому что там я впервые в своей жизни поцеловалась", – призналась певица.

Звезды поздравляют с Днем Киева

Елизавета Юрушева

"Сегодня мое сердце бьется с еще большей гордостью. Есть один город, занимающий особое место в моей душе, город, который я счастлива называть своим домом – Киев. Этот город подарил мне все: любовь, дружбу, счастье и множество незабываемых воспоминаний. Никогда не ожидала, что город может дать так много, но Киев, ты воплощение любви, страсти и тепла. Скучаю по каждому уголку", - растрогала жена Скичка.

Звезды поздравляют с Днем Киева

Звезды поздравляют с Днем Киева

Григорий и Кристина Решетники

"Ты в сердце навсегда, навеки, Киев мой. С праздником, город нашей любви", - обратились к городу супруги.

Звезды поздравляют с Днем Киева

Виталина Библив

"Я помню первую нашу встречу. Ты был большой, а я такой маленькой. Моя любовь была без предела. Ты видел успехи и слезы, мои поражения — всю мою жизнь. О, мой любимый, как ты в меня верил? Моя ты сердце, мое раскаяние. Когда от тебя еду – я болею. Когда без тебя – не имею крыльев. Когда плохо, то я всегда мечтаю увидеть Крещатик и Подол, пройтись по Майдану и по Львовской площади… Каштаны по проспектам зацвели! Ты мой единственный, у тебя нас много. Живешь и процветаешь, несмотря на сотни ран, мой Киев. Не забуду первую нашу встречу: ты был большой, я уже не маленькой. Но ведешь меня за руку по Ярвалу через Подол до самого Днепра! С Днем рождения, мой несокрушимый Киев!", - прочитала со слезами актриса собственные строки во время воздушной тревоги.

Звезды поздравляют с Днем Киева

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