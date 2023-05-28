День Киева: Осадчая, Бедняков, Никитюк и другие звезды поздравили столицу с праздником

Украинские знаменитости желают, чтобы над городом было мирное небо и без воздушных тревог.

В этом году 28 мая жители и гости столицы Украины празднуют День Киева.

Ночь была тревожной, ведь оккупанты нанесли массированный удар по Украине иранскими дронами. Целью российских военных был именно Киев, ведь по городу враг выпустил более 40 беспилотников.

Однако, несмотря на тяжелую ночь, утро столицы выдалось солнечным, теплым и приветливым. Украинские знаменитости поздравили киевлян с Днем города и отметили, что российским оккупантам никогда не удастся сломать столицу Украины.

Александра Кучеренко

Ведущая уже восьмой год живет в Киеве, и за это время у нее никогда не возникало желания переехать из города. Александра желает, чтобы столица Украины и дальше процветала и развивалась.

Александра Кучеренко / Фото: instagram.com/aakucherenko

"Киев... Люблю безгранично. И праздную восьмую годовщину нашей жизни вместе. Я видела тебя разным, но никогда у меня не было желания оставить тебя. Да и как, когда ты — лучший во всем мире? Только с тобой я живу, только здесь — я дома. Цвети вечно!" – написала Кучеренко.

Андрей Бедняков

Ведущий отметил, что сколько российские оккупанты не пытались бы атаковать Киев дронами и ракетами, столица Украины всегда будет несокрушимой.

Андрей Бедняков с женой и дочерью / Фото: instagram.com/biedniakov

"Сколько бы вы не забросали ракетами и дронами Киев — он все равно будет лучше всех ваших городов вместе взятых. У вас такого нет. И не будет. С днем рождения, столица", — написал шоумен.

Анна Саливанчук

Актриса поделилась, что очень надеется, что скоро закончится ужасная война, которую в Украине развязала Россия, и тогда Киев сможет полноценно отпраздновать день города. Пока же украинцы благодарят силам ПВО, что у них есть возможность после вражеских атак просыпаться утром.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"День Киева. Тревога продолжалась пять часов. Все были в укрытии и не спали. С Днем Киева, киевляне. Держимся. А эти с*ки скоро заплатят. Я верю, что совсем скоро страшный ужас под названием война закончится, и мы все сможем в следующем году праздновать день Киева с концертами и выступлениями, потому что это мой любимый город, который я обожаю... Я люблю свой Киев и очень хочу, чтобы он навсегда оставался зеленым, цветущим, уютным, чистым и дорогим сердцу и киевлянам. Горжусь, что я украинка, мои дети украинцы, я обязательно воспитаю их настоящими казаками!" – отметила актриса.

Наталка Денисенко

Актриса верит, что скоро закончится война и Киев будет таким, как раньше – без тревог и под мирным небом.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"Родной Киев, с днем рождения! Я так люблю тебя! С детства я мечтала жить именно в этом городе. Очень скоро ты будешь под мирным небом, без тревог, как и вся наша страна", — отметила знаменитость.

Маша Ефросинина

Ведущая поздравила киевлян с Днем города. Также знаменитость отметила, что хоть столицу Украины ночью постоянно атакуют оккупанты, однако Киев – несокрушимый.

"Моя подруга очень точно на днях описала современный Киев: "Вроде бы моему любимому городу каждую ночь снятся ужасы... А утром он просыпается, принимает душ, смывает с себя все плохое, пьет кофе и бежит по делам...". С днем рождения, мой Киев ", – отметила Маша.

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Леся Никитюк

Ведущая в своем поздравлении не была многословной. Леся опубликовала немало фотографий, сделанных в столице Украины, и поздравила с праздником.

"Дорогая моя столица! С праздником, Киев", — написала Леся.

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Екатерина Осадчая

Ведущая отметила, что верит, что скоро закончится война. Киев снова будет без воздушных тревог и постоянных обстрелов.

"Если меня спрашивают об Украине, конечно, мой рассказ всегда начинается с родного города, где я горжусь всем! Мне невыносимо больно, когда разрушают памятники, когда небрежно относятся к старым зданиям и сознательно их сносят. Всем сердцем ненавижу людей к этому причастных. И романтично верю, что все равно добро победит, и Киев будет таким, каким я его помню в детстве", — отметила ведущая.

Екатерина Осадчая / Фото: instagram.com/kosadcha

Павел Зибров

Народный артист в своем поздравлении оставил строчки из песни "Хрещатик", а также пожелал скорейшей победы Украины в войне с Россией.

Каштани, каштани, каштани

Софії і Лаври хрести

Кияни, кияни, кияни

Ви сестри мої і брати

Я з Вами в дощі й снігопади

У черзі за щастям стою

І лаю по-київськи владу

Й горілку по-київськи п'ю

Павел Зибров / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

"Мой любимый город, с днем рождения! Непокоренный, сильный, красивый, прогрессивный! Мирного неба и победы! Обнимаю вас, киевляне!" – отметил артист.

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