День Киева: Осадчая показала любимые места столицы, а Каменских очаровала фото с каштанами

Екатерина Осадчая, Настя Каменских

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Сегодня, 25 мая, украинцы празднуют День Киева, который каждый год объединяет жителей и гостей города.

День Киева традиционно отмечается в последнее воскресенье мая, и в 2025 году этот праздник приходится на 25 мая. В этом году столица Украины празднует 1543-летие со дня своего основания, которое, по легенде, произошло в 482 году братьями Кием, Щеком, Хоривом и их сестрой Лыбидь.

В этот день столица становится поводом для воспоминаний лучших моментов, размышлений о красоте города и многочисленных поздравлений. Тем более во время войны для многих Киев стал символом несокрушимости. В этом году украинские звезды даже после сложной ночи атаки на Киев 25 мая не остались в стороне - соцсети наполнились фотографиями и воспоминаниями, полными особых чувств и эмоций к столице.

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Камалия

"Дорогие киевляне! Поздравляю вас с Днем Киева - города, который никогда не сдается! Города, где каждый рассвет - победа, где мы встречаем новый день даже под грохот ракет и "шахедов". Но мы - киевляне! Нас невозможно сломать, потому что в наших жилах течет огонь свободы, потому что именно здесь бьется сердце всей Украины. Спасибо каждому, кто стоит ради нашего города - волонтерам, военным, врачам, учителям, всем неравнодушным! Мы - несокрушимые. Мы - Киев! Мы - Украина! С праздником, дорогие друзья! Слава Киеву! Слава Украине!" - довела до мурашек певица.

Камалия

Леся Никитюк

Ведущая напомнила фанам многовековую историю города-именинника.

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Леся Никитюк о Дне Киева

Павел Зибров

"С Днем Киева, величественная и несравненная столица! Твои улицы помнят историю, твои каштаны вдохновляют на песни, а твоя красота - вечная, как любовь. Именно здесь, в сердце столицы, родилась наша с Юрием Рыбчинским песня "Хрещатик" - с большой теплотой, с любовью к тебе. Она звучит и сегодня сквозь годы, прославляя тебя на всю Украину и далеко за ее пределами. Потому что именно здесь - источник вдохновения, здесь бьется сердце моего творчества. Желаю тебе, Киев, мира и света, песен и поэзии, счастья в каждом доме и тепла в каждом сердце!" - восхитил Народный артист Украины.

Павел Зибров

Екатерина Осадчая

"С твоим Днем, мой несокрушимый родной Киев! Город моего детства - Пешеходный мост, Труханов остров, центральный пляж. Я почти каждые выходные ходила с мамой на этот пляж. В детстве я обожала фуникулер. У нас с родителями была традиция на День Киева приходить на Андреевский спуск, где был вернисаж художников. И исключительно с этим местом ассоциируется День Киева", - поделилась воспоминаниями ведущая.

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Екатерина Осадчая

Настя Каменских

"С Днем рождения, Киев! Город силы, красоты и свободы. Несокрушимый в сердце каждого из нас", - поздравила певица.

Настя Каменских

Александра Кучеренко

"Златоверхий, цветущий, любимый. Лучший во всем мире! Если на мгновение представить Киев человеком... Это был бы мужчина с невероятной внутренней силой, добрым сердцем и мудростью лет. Который многое пережил, но и сейчас не потерял способность улыбаться. Дружественный, открытый, интеллигентный, немного ироничный. С которым всегда тепло, комфортно, вкусно. С которым хочется быть. Быть вместе в любое время, время года или погоду. С которым я могу быть собой и по-настоящему счастливой. С Днем рождения, столица моего сердца!" - восхитила модель и бывшая Дмитрия Комарова.

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Александра Кучеренко

Оля Полякова

"С Днем Киева, несокрушимый! Сегодня снова взрывы, тревоги, страх. Это ужас и боль, которые мы не привыкнем воспринимать как норму. Но Киев выстоит. Мы выстоим", - растрогала артистка.

Оля Полякова о Дне Киева