Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

День Конституции Украины: Саливанчук, Камалия, Никитюк и другие звезды поздравляют с государственным праздником

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
914
Время на прочтение
3 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
День Конституции Украины: Саливанчук, Камалия, Никитюк и другие звезды поздравляют с государственным праздником

Наталка Денисенко, Анна Саливанчук

Украинской Конституции исполнилось 27 лет.

Ежегодно 28 июня украинцы празднуют День Конституции Украины. Правда, два года подряд государственный праздник приобритает новые смыслы.

Украинцы сегодня вынуждены мужественно защищать свою страну и свободу от страны-агрессора России, которая враждебно развязала войну в Украине и захотела забрать все права, гарантированные Конституцией.

Украинские знаменитости поздравляют страну с государственным праздником. Звезды благодарят ВСУ, что они защищают их конституционные права и не дают захватчикам забрать свободу.

Анна Саливанчук

Анна Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna
Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"Хочу сказать, принятие Конституции – выдающееся событие в истории Украины. Она является символом правовой основы в стране, залогом равенства и свобод каждого украинца. Мы молодая страна с тысячелетней историей. Украина заложена в нашу ДНК, и это та сила, которая всегда будет у нас. Так пусть эта дата в календаре не станет для нас пустым звуком. Каждый гражданин с достоинством сможет сказать, что у нас действительно та страну, на которую мы заслуживаем, и те законы, которые приняли сами", — написала актриса.

Камалия

Камалия и Мохаммад Захур / © instagram.com/kamaliyaofficial
Камалия и Мохаммад Захур / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"Украина суверенное и независимое, демократическое, социальное, правовое государство. Статья 1 Конституции Украины. С праздником! Вместе к победе", — отметила певица.

Леся Никитюк

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk
Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Нашей Конституции сегодня 27 лет! Я поздравляю с этим праздником каждого украинца! Мы все вместе, мы все боремся, мы все верим в победу! Я не перестану благодарить наши Силы Обороны! Спасибо вам, мужественные сыновья и дочери Украины!" – написала ведущая.

Alyosha

Alyosha / © instagram.com/alyoshasinger
Alyosha / Фото: instagram.com/alyoshasinger

"Конституция — это права и свобода человека. То, за что мы боролись, и то, за что боремся сейчас. И сейчас нашу Конституцию, наши права и свободу мы отстаиваем так, что об этом слышит весь мир. Наверное, это главный пункт в жизни каждого из нас, потому что мы в праве отстаивать свою волю, сказать свое слово и защищать себя так, как мы считаем нужным. Пусть право человека на человечность всегда будет в силе. С Днем Конституции, друзья. Держимся, наша победа, это наша воля. Это наше право по Конституции", — подчеркнула артистка.

Эктор Хименес-Браво

Эктор Хименес-Браво / © instagram.com/hectorjimenezbravo
Эктор Хименес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

"Украина — она такая, какую вы видите на фото. Солнечная, с самым голубым небом, со свежим воздухом. Как можно не влюбиться? Готов каждый день петь об Украине песни — о ее силе, об энергии, о красоте! О том, что это дом. Боже, я переполнен любви и гордости, сложно передать в словах. С Днем Конституции, дорогие! Слава Украине!" – поделился повар.

Наталка Денисенко

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko
Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"День Конституции — тот день, когда для нас завоевали суверенность, свободу, ценность по полному праву, задокументировано! Сейчас такое время, что хочется за каждый такой праздник цепляться, как за соломинку, и говорить о нем и благодарить! Потому что ничего более ценного, чем наша земля, чем наш дом — не может быть! Читайте сегодня историю, как это было, и пересказывайте деткам! Слава Украине", — отметила актриса.

Маша Ефросинина

Маша Ефросинина / © instagram.com/mashaefrosinina
Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Двадцать седьмая годовщина Дня Конституции Украины. Сегодня внутри, в горящем состоянии, пульсирует лишь несколько чувств: невероятная гордость стойкостью и сопротивлением украинского народа! Просто космическая благодарность нашим воинам, тем, благодаря которым я могу сейчас сделать это фото, находясь в городе, где родились мои дети... Могу делать вещи, которые раньше казались незначительными и обыденными, а сегодня приобрели ценности.Низкий поклон тем, кто нас защищает и ценой своих жизней освобождает наши земли...Слава Украине!" – написала ведущая.

Настя Каменских

Настя Каменских / © instagram.com/kamenskux
Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

"День Конституции Украины сегодня наполнен гордостью. Мы ведь, несомненно, продемонстрировали миру, что Украина – это нация непоколебимой веры, силы и несгибаемости. Жизнь, здоровье, честь, достоинство, неприкосновенность и безопасность каждого человека имеют для нас чрезвычайное значение. Поэтому ежедневно мы отстаиваем эти ценности, которые враг пытается разрушить. Верю, что победа неизбежна. Поэтому продолжаю громко говорить и петь о своей родной Украине! С Днем Конституции Украины!" – отметила певица.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
914
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация