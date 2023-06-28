День Конституции Украины: Саливанчук, Камалия, Никитюк и другие звезды поздравляют с государственным праздником

Ежегодно 28 июня украинцы празднуют День Конституции Украины. Правда, два года подряд государственный праздник приобритает новые смыслы.

Украинцы сегодня вынуждены мужественно защищать свою страну и свободу от страны-агрессора России, которая враждебно развязала войну в Украине и захотела забрать все права, гарантированные Конституцией.

Украинские знаменитости поздравляют страну с государственным праздником. Звезды благодарят ВСУ, что они защищают их конституционные права и не дают захватчикам забрать свободу.

Анна Саливанчук

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"Хочу сказать, принятие Конституции – выдающееся событие в истории Украины. Она является символом правовой основы в стране, залогом равенства и свобод каждого украинца. Мы молодая страна с тысячелетней историей. Украина заложена в нашу ДНК, и это та сила, которая всегда будет у нас. Так пусть эта дата в календаре не станет для нас пустым звуком. Каждый гражданин с достоинством сможет сказать, что у нас действительно та страну, на которую мы заслуживаем, и те законы, которые приняли сами", — написала актриса.

Камалия

Камалия и Мохаммад Захур / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"Украина суверенное и независимое, демократическое, социальное, правовое государство. Статья 1 Конституции Украины. С праздником! Вместе к победе", — отметила певица.

Леся Никитюк

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Нашей Конституции сегодня 27 лет! Я поздравляю с этим праздником каждого украинца! Мы все вместе, мы все боремся, мы все верим в победу! Я не перестану благодарить наши Силы Обороны! Спасибо вам, мужественные сыновья и дочери Украины!" – написала ведущая.

Alyosha

Alyosha / Фото: instagram.com/alyoshasinger

"Конституция — это права и свобода человека. То, за что мы боролись, и то, за что боремся сейчас. И сейчас нашу Конституцию, наши права и свободу мы отстаиваем так, что об этом слышит весь мир. Наверное, это главный пункт в жизни каждого из нас, потому что мы в праве отстаивать свою волю, сказать свое слово и защищать себя так, как мы считаем нужным. Пусть право человека на человечность всегда будет в силе. С Днем Конституции, друзья. Держимся, наша победа, это наша воля. Это наше право по Конституции", — подчеркнула артистка.

Эктор Хименес-Браво

Эктор Хименес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

"Украина — она такая, какую вы видите на фото. Солнечная, с самым голубым небом, со свежим воздухом. Как можно не влюбиться? Готов каждый день петь об Украине песни — о ее силе, об энергии, о красоте! О том, что это дом. Боже, я переполнен любви и гордости, сложно передать в словах. С Днем Конституции, дорогие! Слава Украине!" – поделился повар.

Наталка Денисенко

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"День Конституции — тот день, когда для нас завоевали суверенность, свободу, ценность по полному праву, задокументировано! Сейчас такое время, что хочется за каждый такой праздник цепляться, как за соломинку, и говорить о нем и благодарить! Потому что ничего более ценного, чем наша земля, чем наш дом — не может быть! Читайте сегодня историю, как это было, и пересказывайте деткам! Слава Украине", — отметила актриса.

Маша Ефросинина

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Двадцать седьмая годовщина Дня Конституции Украины. Сегодня внутри, в горящем состоянии, пульсирует лишь несколько чувств: невероятная гордость стойкостью и сопротивлением украинского народа! Просто космическая благодарность нашим воинам, тем, благодаря которым я могу сейчас сделать это фото, находясь в городе, где родились мои дети... Могу делать вещи, которые раньше казались незначительными и обыденными, а сегодня приобрели ценности.Низкий поклон тем, кто нас защищает и ценой своих жизней освобождает наши земли...Слава Украине!" – написала ведущая.

Настя Каменских

Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

"День Конституции Украины сегодня наполнен гордостью. Мы ведь, несомненно, продемонстрировали миру, что Украина – это нация непоколебимой веры, силы и несгибаемости. Жизнь, здоровье, честь, достоинство, неприкосновенность и безопасность каждого человека имеют для нас чрезвычайное значение. Поэтому ежедневно мы отстаиваем эти ценности, которые враг пытается разрушить. Верю, что победа неизбежна. Поэтому продолжаю громко говорить и петь о своей родной Украине! С Днем Конституции Украины!" – отметила певица.

Читайте также: