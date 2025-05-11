День матери: Денисенко, Козловский, Каменских и другие показали самых родных и поздравили с праздником

Наталья Денисенко, Виталий Козловский, Настя Каменских

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Сегодня, 11 мая, в Украине празднуют День Матери.

Так, в фотоблоге украинские звезды не забыли вспомнить о своих самых родных мамах и поделились с поклонниками самыми ценными воспоминаниями. В то же время обратились ко всем, кто подарил миру новую жизнь, и написали искренние слова поздравлений.

Наталья Денисенко

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"Мамочка моя, моя Ниночка. Таких людей, как моя мама, просто нет на свете! Вы даже не представляете уровень ее доброты, жертвенности и принятия! Все, что я имею – во многом благодаря ей. Всех мам с праздником, без вас – не было бы жизни!" – растрогала актриса.

Наталья Денисенко с мамой

Настя Каменских

Певица опубликовала архивные кадры своей мамы и сравнила их с настоящим.

"С Днем матери, мою и каждую маму. Спасибо за любовь, которая не требует ничего взамен. За силу быть нежной даже когда тяжело. За присутствие, которое всегда лечит", - поздравила артистка.

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Мама Насти Каменских

Настя Каменских с мамой

Лилия Ребрик

"Мама. Это прежде всего о любви. Потому что когда ты становишься мамой, ты вдруг открываешь в себе необычайную силу любить. Такую, которая способна всему противостоять, от всего защитить, так тонко чувствовать. Это о миллионе дел и об этой суперсиле успевать все и ничего одновременно. Речь идет о том, чтобы поставить мир на паузу ради пятиминутной истории о бабочках, новой игры или бесконечных "почему...?" вопросов. Мама — это когда у тебя ничего нет, но ты всегда рядом. Даже если это очень трудно. Это наука быстрых объятий и длительных объятий. Это когда ты — целая вселенная. А еще я – дочь. И когда возле меня моя мама – я тоже ребенок. Я люблю тебя, мама! Позвоните, напишите, зайдите к своей маме сегодня, если это возможно. Потому что мама всегда с тобой. Потому что мама - это о безусловном принятии тебя такой, какой ты есть", - призвала ведущая.

Лилия Ребрик с дочками

Лилия Ребрик с мамой и дочерьми

Виталий Козловский

"Настоящая любовь дает суперсилу. Моя опора, фундамент, смысл, подзарядка, суперсила, намерение, мотивация…", - искренне высказался в День матери певец.

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Виталий Козловский с женой и сыном

Оля Полякова

"Какое счастье иметь мамочку и быть мамочкой! Поздравляю всех мамочек!" – поздравила артистка.

Оля Полякова с мамой

Владимир Остапчук

Шоумен обратился ко всем мамам с поздравлениями и показал свою жену и маму с сыном: "Мамы, с Днем мам".

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Жена Владимира Остапчука с сыном

Мама Владимира Остапчука

Камалия

"Моя самая родная, самая дорогая, самая любимая мама! В этот особый День матери хочу сказать тебе: спасибо за жизнь! За все, что ты для меня сделала и делаешь каждый день... За твою безграничную любовь, заботу, мудрость и поддержку. Ты - мой ангел, мое сердце, мой дом. Люблю тебя безгранично!" – восхитила исполнительница.

Камалия с мамой

Джамала

"Что для меня быть мамой? Это когда ты не выключаешься. Когда даже ночью во снах слышишь своего ребенка. Это как симфония с безграничной любовью и заботой, которая звучит в тебе круглосуточно. И каждый инструмент в этой музыке — о них. О твоих детях. Рядом с ними все исчезает. Все стихает. Есть только мы. Мой поцелуй, мои объятия – это дом. Моя песня – это покой. С Днем матери, дорогие", - ратсрогала артистка.

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Джамала с сыновьями

Илона Гвоздева

"Мама, с Днем матери! Все слова мира - мало, чтобы выразить то, что я чувствую к тебе. Ты - мой первый дом, первая молитва, первая любовь. Твои объятия - это самое надежное место на земле, а твоя мудрость - мой путеводитель в жизни. Ты научила меня любить, бороться, верить в себя… Спасибо за твою бессонницу, терпение, тепло и безусловную любовь. Пусть твое сердце всегда будет спокойным, а глаза – счастливыми. Я безгранично тебя люблю. И всегда буду", - щемяще написала звездная танцовщица.

Илона Гвоздева с мамой