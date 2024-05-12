День матери: Lama, Ребрик, Камалия, Потап и другие звезды показали редкие фото с самыми родными

Сегодня, 12 мая, Украина отмечает День матери.

В этот день украинцы поздравляют самых родных и благодарят за жизнь и воспитание. Украинские звезды впервые за длительное время показали фото со своими мамами или детьми, для которых тоже в свое время стали самыми главными опорами в жизни.

Потап

Рэпер и продюсер довольно редко делится фото с мамой, но сегодня сделал исключение и показал несколько архивных фотографий.

Звезды поздравляют с Днем матери

Звезды поздравляют с Днем матери

Камалия

"Мама, я благодарна за каждый момент, твоя мудрость и забота освещают мой путь. Люблю тебя невероятно!", - восхитила певица.

Звезды поздравляют с Днем матери

Звезды поздравляют с Днем матери

Руслана

"Ты самое большое, что есть в моей жизни! Я люблю тебя!", - растрогала певица.

Звезды поздравляют с Днем матери

Тарас Тополя

"Для вас мы всегда остаемся детьми, сколько бы нам лет ни было. Вы всегда готовы поддержать, посоветовать, накормить самыми вкусными блюдами и согреть крепкими обьятьями. Извините, если мы не так часто звоним, или не одеваем шапку. Но мы любим вас и вы всегда в нашем сердце! С Днем матери, наши дорогие", - восхитил артист.

Звезды поздравляют с Днем матери

Ольга Сумская

Актриса показала архивные кадры с покойной мамой и растрогала подписью: "С Днем мамы! Эти фото с моего детства затрагивают душу… Слава Богу за самую прекрасную маму, за моих дочерей".

Звезды поздравляют с Днем матери

Звезды поздравляют с Днем матери

Звезды поздравляют с Днем матери

Екатерина Осадчая

Ведущая поздравила не только свою маму, но и показала редкие фото с тремя сыновьями: "Сегодня трижды мой праздник. Хочу пожелать мамам выдержать эту гонку, желаю крепких нервов и крепких аргументов на каждом повороте. Это только в рекламах дети здоровенькие и улыбающиеся. В жизни они разные и нуждаются в выдержке. Я хочу пожелать каждой маме слез счастья и гордости за своих малышей, они у нас самые лучшие, даже если иногда мы закрываемся от них в туалете".

Звезды поздравляют с Днем матери

Звезды поздравляют с Днем матери

Звезды поздравляют с Днем матери

Звезды поздравляют с Днем матери

Звезды поздравляют с Днем матери

LAMA

"Есть на свете любовь, которая не подвластна ничему: ни времени, ни кривотолкам, ни забвению – это любовь матери. Она сопровождает нас с самого первого мгновения жизни. Помните, что как бы далеко вы ни были, вас всегда ждет теплый мамин взгляд и ее ласковые глаза. Спасибо тебе за твою любовь и воспитание, которое построило между нами самые доверительные отношения, где я могу подеться с тобой всем и всегда получу поддержку", - обратилась к маме певица.

Звезды поздравляют с Днем матери

Леся Никитюк

Звезда оригинально поздравила маму с праздником и показала татуировку, посвященную ей.

Звезды поздравляют с Днем матери

Лилия Ребрик

"Я благодарю свою маму. И я благодарю вселенную, что и сама трижды мама. Только материнское сердце может содержать столько любви", - высказалась ведущая.

Звезды поздравляют с Днем матери

Злата Огневич

"Сегодня – День матери. Мамушик, люблю тебя сильно! Ты – лучшая мама в мире", – написала певица.

Звезды поздравляют с Днем матери

Сергей Танчинец

"С Днем матери. Любим тебя!", – поздравила звезда.

Звезды поздравляют с Днем матери

Вячеслав Узелков

Боксер показал фото с разницей в 40 лет и поздравил всех мам с праздником.

Звезды поздравляют с Днем матери

Напомним, недавно отгремело "Евровидение-2024". Ротару, Дорофеева, Потап и другие звезды отреагировали на выступление украинского дуэта alyona alyona и Jerry Heil в финале конкурса.

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