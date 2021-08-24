День Независимости Украины: Билык, Витвицкая, Камалия и другие звезды поздравили с праздником

День Независимости Украины: Билык, Витвицкая, Камалия и другие звезды поздравили с праздником

Украинцы празднуют 30-й день рождения государства.

Сегодня, 24 августа, украинцы празднуют День Независимости государства.

В 1991 году Верховная Рада Украины провозгласила Акт Независимости Украины. В 30-ю годовщину все города устраивают мероприятия, а в столице происходит военный парад.

Со своей стороны, украинские знаменитости поздравляют соотечественников и делятся в фотоблогах яркими публикациями.

Ирина Билык

"С Днем Независимости, Украина!" — написала звезда.

Юрий Горбунов

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов / instagram.com/gorbunovyuriy

"С Днем Независимости!!! С 30 годовщиной!!! Слава Украине!!!" — поздравил ведущий и актер.

Настя Каменских

Настя Каменских / instagram.com/kamenskux

"С днем рождения, Украина! Ты особенная! Такая невероятно красивая, искренняя, талантливая, душевная, разнообразная, поющая и мелодичная. Люблю", — поделилась исполнительница.

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук / instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

"Спасибо маме за то, что дала родной язык. Спасибо папе за то, что получил независимость. Спасибо брату за то, что рядом со мной. Спасибо детям за то, что дают веру в будущее. Благодарю судьбу за то, что у меня есть Украина! С Днем Независимости! Слава Украине!" — поделился фронтмен группы "Океан Эльзы".

THE HARDKISS

THE HARDKISS / instagram.com/the_hardkiss

"С Днем Независимости! Счастливые родиться в красивой и лучшей стране. Развиваемся и работаем, чтобы ты, Украина, нами гордилась", — отметили музыканты.

Анастасия Приходько

Анастасия Приходько / instagram.com/prykhodko_official

"Украина, с днем рождения! С Днем твоей независимости! Молодая, уверенная в себе и цветущая! Дай Бог, нам сил, мудрости, терпения и умения тебя восхвалять! Искренние объятия нашим ангелам хранителям, которые с каждым днем ближе к победе! Благодарю за наше мирное небо, вы охраняете ценой жизни! Спасибо добровольцам, которые первые пошли нас защищать. Спасибо девушкам, которые там в АТО. Волонтерам и тем, кто верит, что эта живая рана Украины заживет! Сегодняшний день является важным для каждого из нас! Поздравляю! Всем добра", — написала певица.

Дзидзьо

"Люблю тебя всем сердцем, всей своей душой, моя родная Украина! С Днем Независимости!" — поздравил артист.

Наталья Могилевская

Наталья Могилевская / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Дорогая подруга, я хочу чтобы ты знала, что после 30-ти жизнь только начинается!" — заявила звезда.

Соломия Витвицкая

Соломия Витвицкая / instagram.com/solomiyavitvitska

"С Днем Независимости, Украина! Такая разная, и такая любимая! Я объездила тебя почти всю, но с радостью возвращаюсь к излюбленным местам и открываю новые. Многая лета! Слава Украине!" — поделилась ведущая.

Камалия

Камалия с мужем и дочерьми / instagram.com/kamaliyaofficial

"Знаю, что очень скоро мы, украинцы, будем жить в самой счастливой стране в мире! С Днем Независимости, моя родная Украина!" — написала певица.

Напомним, 24 августа на НСК "Олимпийский" состоится грандиозный концерт ко Дню Независимости страны. Организаторы показали репетицию масштабного шоу.

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