День Независимости Украины: как Джамала, Ефросинина, Дурнев и другие звезды поздравили украинцев с праздником

Сегодня украинцы отмечают главный праздник страны – День Независимости.

Свои поздравления родине и всем гражданам Украины в социальных сетях написали знаменитости. Маша Ефросинина, Алексей Дурнев, группа "Антитіла", Руслана и другие звезды рассказали, что для них значит этот день.

Маша Ефросинина

Телеведущая Маша Ефросинина поделилась в Instagram фотографией, на которой она позирует в футболке с надписью "Слава Україні". Ведущая вспомнила, как 31 год назад училась в школе в родной Керчи и мечтала поступить в столице. Все мечты Маши сбылись в родной стране.

"Спасибо тебе, моя Украина, что ты такая – ты научила меня быть сильной, несгибаемой и свободной! Ты независима – ты во мне навсегда!" – написала в посте Ефросинина.

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Джамала

Победительница "Евровидения-2016" Джамала поделилась с поклонниками теплым видео с воспоминаниями о мирных временах в Украине. Певица напомнила, как прошла 30-я годовщина Независимости и заверила, что впереди у украинцев еще много новых побед.

"Мы все ностальгируем по прошлому, однако жизнь продолжается и прямо сейчас мы строим свое будущее. И не только свое, но и тех, кто будет жить в этой стране после нас. Долгий и непростой путь. Но наше будущее точно того стоит. С Днем Независимости!" – написала Джамала.

Алексей Дурнев

Как верно отметил телеведущий и блогер Алексей Дурнев, сегодня праздник Независимости ощущается по-другому. За эти шесть месяцев войны украинцы доказали всему миру, что мы самая сильная нация.

Также телеведущий напомнил украинцам, что День Независимости – "не формальная дата принятия акта независимости страны, это символ главной ценности многих поколений".

Алексей Дурнев / Фото: instagram.com/aleksey_durnev

"Сегодня вы услышите и прочтете много теплых слов об Украине не только от политиков и публичных лиц, но и от ваших знакомых, которые никогда ничего подобного не делали. И это, я уверен, действительно искренние слова, которые трудно держать в себе, когда ты влюблен (в страну, ВСУ, украинцев, нашу культуру, наследие и борщ). Отличная тенденция, которая со временем будет только набирать обороты", — добавил к своему поздравлению Дурнев.

Настя Каменских

Певица Настя Каменских в своей публикации вспомнила, каким был этот день в 1991 году и как менялся ее родной город на протяжении этих 30 лет. Тогда, призналась исполнительница, она еще не очень понимала значение слова "независимость", но сейчас оно приобрело особое значение для каждого из нас.

"Украина переживала разные времена. Но как и раньше, так и сейчас, и в будущем – мы всегда были, есть и будем свободным и независимым народом нашей свободной и независимой, нашей прекрасной страны", — обратилась к украинцам Каменских.

Сергей Бабкин

Исполнитель Сергей Бабкин поздравил украинцев песней. Как и весь наш народ, певец мечтает о том, чтобы в Украине как можно скорее наступил мир.

"Мы обязательно победим, потому что добро всегда побеждает зло. Потому что внутри нас непробиваемый крепкий дух, который не сможет сломить ни один враг. С верой в нашу страну! С верой в наших воинов! С верой в каждого из нас!" – написал в Instagram певец.

Руслана

Своим поздравлением для соотечественников также поделилась в Instagram певица Руслана.

"Все, кто как и я, говорит на украинском, кто поет и мечтает, как я, на украинском… у кого ритм сердца особенный… украинский… — У нас с тобой лучшее небо и солнце! У нас с тобой лучшая страна в мире! Я знаю, что Украина изменит мир!" – написала Руслана.

Кроме того, исполнительница записала особое поздравление для бойцов ВСУ. В нем Руслана поблагодарила за то, что ценой собственной жизни они каждый день обретают мир для Украины.

"Я хочу, чтобы все Храмы мира вас оберегали. Чтобы все люди мира молились за вас. Благодарю вас за то, что вы есть! Я молюсь за каждое ваше сердце", — сказала певица.

Группа "Антитіла"

Видеопоздравления для граждан Украины записала и группа "Антитіла". Коллектив записал его в Киеве, чем еще раз доказал, что даже война не заставила украинцев предать идею суверенного государства.

"Шесть месяцев полномасштабной войны дали понять всем, что мы, украинцы, не изменим своим мечтам, своей идее и своей вере в свободное, независимое, суверенное государство. И мы будем продолжать это делать – бороться! Совместно, сплоченно, только вместе! Стоять за свое, топить за свое и идти к победе", — обратились к соотечественникам "Антитіла".

Ольга Фреймут

Телеведущая Ольга Фреймут в своем поздравлении отметила, что позорное прошлое россиян никогда не сравнится с величественной историей Украины и этим стоит гордиться.

"Сильным дается сложная судьба. Мы – непокорная, нераздельная, единая и величественная нация. Мы удивляем и вдохновляем. У нас, у украинцев, счастливое будущее. В России – позорное прошлое. Украина, с Днем независимости. Ты – благословенная. Святая.. Я без тебя теряю себя. Но победа уже рядом", — написала телеведущая.

Ольга Фреймут / Фото: instagram.com/freimutolia

Kalush Orchestra

А вот победители "Евровидения-2022" в этот праздник решили сделать еще одно доброе дело для украинских военных. В честь Дня Независимости Kalush Orchestra объявили сбор на реабилитацию защитников Мариуполя — "24 августа. 24 часа. 24 гривны".

"В течение 24 августа мы собираем по 24 гривны с каждого украинца. У вас будет 24 часа, чтобы сделать символический донат в большое дело. Эти средства помогут нашим героям снова быть здоровыми и сильными", — рассказал коллектив.

Владимир Остапчук

Шоумен Владимир Остапчук показал в своем сообщении самый главный документ современности – "Акт провозглашения независимости Украины". Сегодня эта бумага имеет большое значение для каждого жителя нашего государства.

"С Днем Независимости, украинцы! Самые смелые, самые храбрые, самые свободолюбивые в мире", — подписал фото Остапчук.

Екатерина Бужинская

Теплое поздравление для украинцев записала и певица Екатерина Бужинская. Она записала видео в желто-синем платье и с украшением в волосах. Исполнительница объяснила, что для нее значит Независимость.

"Это право ее патриотических и национально сознательных граждан принимать важные для страны решения, возможность лелеять родной язык, развивать свою уникальную культуру, поддерживать украинскую государственность, ценить и оберегать каждый клочок нашей удивительной земли", — написала под видео Бужинская.

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