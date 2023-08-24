День Независимости Украины: Камалия, Каменских, Огневич поздравляют украинцев с праздником

24 августа украинцы празднуют особый и важный государственный праздник – День Независимости Украины. В этом году стране исполняется 32 года.

Украинские знаменитости поздравляют сограждан с важным днем. Звезды желают скорейшей победы и благодарят Вооруженные силы, которые ежедневно героически защищают границы государства.

Также знаменитости обращаются к Украине и делятся, что она означает для каждого из них.

Тимур Мирошниченко

Шоумен показался с женой и дочерью в вышитых сорочках. Ведущий в День Независимости отметил, что Украина – всегда была и будет его домом.

"С днем рождения, лучшая в мире страна! Ты любовь! Ты вера! Ты мечты! Ты будущее! Ты мужество! Ты сердце миллионов людей! Гордимся быть твоими гражданами и пронесем эту любовь сквозь всю жизнь, воспитывая новое поколение сознательных украинцев. Наш дом — это ты. Так было, есть и будет!" – отметил ведущий.

Тимур Мирошниченко с дочерью / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Настя Каменских

Певица отметила, что День Независимости – это особый праздник для Украины, который напоминает о том, какой нелегкий путь преодолела страна, чтобы стать суверенной. Артистка также пожелала, чтобы скорее наступило мирное небо над головой.

"С Днем Независимости! Сегодня мы празднуем важную дату для нашей страны — день, когда Украина стала суверенной и независимой. Эта дорога была нелегкой, но наша воля, мужество и патриотизм превратили ее в реальность. Даже в самое сложное время мы никогда не теряли свою веру в свободную и независимую страну, пусть наша Украина остается такой сильной и несгибаемой и желаю, чтобы все последующие годы прошли под мирным небом, с процветанием, благополучием и пониманием, что ни один враг не сломает украинцев! Слава Украине!" – написала исполнительница.

Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

Злата Огневич

Артистка рассказала, какими для Украины были годы ее Независимости и как украинцы боролись за свободу.

"Поздравляю с днем рождения, моя родная! Тебе сегодня 32 года, ты такая молодая и такая перспективная. Иногда гордая, но всегда сильная и волевая. А помнишь свой первый год? Мир тогда даже не мог представить твоей мощности и стойкости, через пять лет мы приняли Конституцию и завоевали целых девять золотых медалей на олимпиаде! Ты дважды революциями боролась за свой европейский путь, и мы всегда были рядом. Однажды ты выбрала не того...Да, это опыт, хоть и очень болезненный...И знаешь, ты прекрасна! Хотя с тобой рядом бешеные и больные соседи, но ты им точно не по зубам. Держись, моя родная! Наша сила в людях, она в каждом из нас! С Днем Независимости!" – отметила исполнительница.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Alina Pash

Исполнительница отметила, что очень сильно рада, что ее родная страна – это Украина. Где бы певица ни была, она всегда помнит о своей Родине.

"Знаешь, я с тобой, где бы меня не носило миром. Спасибо, что выносила и воспитала меня. Спасибо, что подарила таких необычайных сердцу людей. Спасибо, что такая смелая, прогрессивная, контрастная, непредсказуемая, веселая, глубокая, певучая, любимая, тоскливая и к костям пробирает, глядя тебе в глаза. Такая независимая, знай, что я так тобой горжусь! У нас с тобой еще столько всего впереди! Наши лучшие годы расцвета силы, творческого потока и много любви! Слава ВСУ! Слава Украине! " – написала артистка.

Alina Pash / Фото: instagram.com/alinapash

Елена Шоптенко

Танцовщица обратилась к украинцам и отметила, что в наших жилах течет любовь и жажда к свободе. Чтобы не случилось на жизненном пути, Украина всегда будет независимым и суверенным государством.

"С Днем Независимости, дорогие украинцы! Нам с вами посчастливилось иметь большую семью, которой можно гордиться, и любовь к свободе, которая в крови. Ведь, вдохновляя весь мир, мы подтверждаем звание несокрушимой и независимой нации каждый день. И этого в нас не отобрать", — отметила хореограф.

Елена Шоптенко / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Камалия

Артистка пожелала скорейшей победы и отметила, что Украина сегодня сильная, как никогда.

"С Днем Независимости, моя сильная, как никогда, страна. Верю в каждого украинца, верю в наши ВСУ, верю в нашу победу и счастливую Украину. Поздравляю вас, мои родные. Люблю!" – отметила певица.

Камалия и Мохаммад Захур с дочерьми / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Дмитрий Гордон

Шоумен вместе с женой показался в символических футболках, на которых указана единственная дорога, которая светит кремлевскому диктатору путину. Журналист отметил, пусть погибнут все враги Украины и скорее наступит мир.

"Всех добрых, чистых и честных людей на планете с нашим днем! Живи, Украина! Пусть погибнут наши враги! К победе!" – написал Гордон.

Дмитрий Гордон с женой / Фото: instagram.com/gordondmytro

TAYANNA

Певица написала, что Украине пришлось многое пережить. Сейчас страна до сих пор переживает тяжелые времена, однако украинцы справятся и будут независимыми и свободными.

"С Днем Независимости, родная наша земля! Родная наша Украина! Столько ты уже видела в своей жизни, столько пережила до сих пор сильная и мужественная проживаешь нелегкие времена. Но мы с тобой рядом, мы любим тебя и всегда будем любить. Спасибо, что ты в нас есть и такая красивая и добрая", — отметила артистка.

TAYANNA / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

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