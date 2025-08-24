День Независимости Украины: Каменских, Ротару, Вакарчук умилили поздравлениями Родины

Настя Каменских, София Ротару, Святослав Вакарчук

Сегодня, 24 августа, все украинцы отмечают особый праздник – День Независимости Украины.

В честь праздника звезды украинского шоу-бизнеса обратились с поздравлениями для страны и соотечественников. Они поделились своим пониманием Независимости, написали трогательные слова родной земле и пожелали ей выстоять в жестокой войне, которую развязала Россия. Отдельно артисты поблагодарили защитников, которые сегодня защищают каждый сантиметр украинской территории.

София Ротару

"С Днем Независимости Украины", – лаконично написала звезда. К слову, в этот день сын народной артистки также отмечает день рождения - Руслану Евдокименко исполнилось 55 лет. И следующее поздравление в сторис София Михайловна адресовала именно ему.

София Ротару отмечает 24 августа сразу два события в своей жизни.

Настя Каменских

"С Днем Независимости! Пусть свобода будет нашим ежедневным вдохновением, демократия — указателем, а ценности — общим достоянием. Бережем корни, потому что именно из них прорастает будущее. С праздником, Украина!", - отметила исполнительница.

Настя Каменских поздравила украинцев

Ольга Сумская

Актриса вместе с коллегами Тарасом Цимбалюком, Наталией Денисенко, Владимиром Горянским и другими снялась в специальном видео к празднику. "Мы нация света, любви и веры. И наша независимость непоколебима", - сказала в своем обращении Сумская. А на своей странице процитировала поэзию Леси Украинки, которая была написана еще в 1890 году, но актуальна до сих пор.

Актриса Ольга Сумская

Маша Ефросинина

«Независимость для меня – не абстракция. Это – пространство, отдельное, свое, собственное, без которого страна не способна реализоваться и иметь свое будущее. На самом деле, так же, как и человек, если говорить о личной независимости. Это истина и для всей страны, которую мы, украинцы, последние 11 лет усваиваем, проходя свой путь ужасающих испытаний. Мы, как никто, знаем, какая она дорогая и необходимая – наша независимость. Какое он ценное и важное - пространство, свое собственное, защищенное", - обратилась к украинцам певица.

Скриншот публикации Маши Ефросининой

Маричка Падалко

"С днем рождения, лучшая страна! Спасибо, что посчастливилось здесь родиться, любить лучшего мужчину, которого болезненно с тобой делить эти годы", - щемяще написала ведущая.

Маричка Падалко

Святослав Вакарчук

"Я не знаю, каким будет мир через сто лет. Но в нем точно должна быть свободная, независимая Украина! С праздником! С Днем Независимости!" – написал лаконично исполнитель под свой хит "Все буде добре".

Святослав Вакарчук

Леся Никитюк

"С Днем Независимости, Украина! Жить, творить, любить – только здесь", - отметила ведущая.

Леся Никитюк

Напомним, накануне украинские звезды поздравляли украинцев с Днем Флага Украины и показывали свои патриотические фото.