День Независимости Украины: Каменских, Сумская, Дорофеева и другие растрогали поздравлениями Родины

Украина отмечает 33 год независимости.
Сегодня, 24 августа, все украинцы празднуют особый праздник – День Независимости Украины. Страна большой украинской семьей встречает свое 33-летие.
Во времена, когда за независимость борются до сих пор, украинцы продолжают стоять на стороне правды, свободы и не боятся громко заявлять о себе на весь мир.
Свои поздравления в Instagram Родине и согражданам уже написали звезды украинского шоу-бизнеса. Они вспомнили, что для них Независимость, посвятили щемящие строки родной земле и искренне пожелали ей выстоять до конца в этой кровавой войне, развязанной Россией. И конечно же выразили безграничную благодарность всем бойцам, которые сейчас борются за каждый сантиметр границы.
Надя Дорофеева
"Сегодня День Независимости, и мне очень грустно и несказанно больно, что свою независимость Украина должна бороться за такую страшную цену… Слава героям!", — щемяще написала звезда.
Настя Каменских
"С Днем Независимости, Украина! Сегодня каждый из нас понимает, насколько велика цена независимости. Мы продолжаем бороться за свою свободу, и я верю, что свет победит. Мы сильны и несокрушимы, и обязательно настанет день, когда воцарится мир и покой в наших домах. Верим в лучшее и держимся за руки", — отметила исполнительница.
Наталья Могилевская
"С Днем Независимости, Украина!", — обратилась к Родине певица.
Ольга Фреймут
"Великая и родная Украина, святая нация, с Днем рождения! Быть украинкой – это честь и благословение", — щемяще обратилась к имениннице ведущая.
Анастасия Приходько
"С Днем Независимости, свободная и несокрушимая! Этот день – символ нашей свободы, силы и несокрушимого духа. Украина – это сердце каждого из нас. Это наши мечты, надежды и стремление к лучшему будущему. Пусть наша земля всегда будет мирной и процветающей, пусть каждый украинец испытывает гордость за свою Родину. Пусть каждый день приближает нас к победе. И благодарю всех тех, кто каждый день защищает нашу страну, нашу землю, наших детей, наше будущее!", — поздравила всех украинцев артистка.
Владимир Дантес
"С Днем Независимости, Украина! Независимость — это не только о стране, это о людях. О тех, кто выбирает свободную жизнь, кто сам формирует свои ценности и не боится идти собственным путем. Это день сильных, несокрушимых, свободных людей, которые не сдаются и не позволяют обстоятельствам определять их будущее. Наша сила – в способности оставаться собой и вместе творить то, во что верим. Чествуем всех, кто держит эту свободу в сердце и делится ею с другими. Слава Героям! Слава Украине!", - отметил певец.
Святослав Вакарчук
"Независимость поднимает на крыльях, ответственность не дает эти крылья сжечь. Имея и то, и другое, можно долететь до цели. С Днем Независимости тебя, дорогая, родная Украина! Вместе к цели, вместе к победе!" – написал исполнитель.
Джамала
"Любимая моя, единственная моя, независимая, самая прекрасная моя страна, с Днем Независимости тебя! Хочу для нас победы, чтобы все были живы и здоровы! Мне кажется, любовь к Родине похожа на любовь к маме. Ты не знаешь, когда ее полюбил, ты любил ее всегда. Люблю! Слава Украине! Слава героям!", - растрогала звезда.
Ольга Сумская
"С Днем Независимости, родная Украина! Верим, действуем, обьединяемся, победим!", — поздравила актриса.
Наталья Островская
"Независимости сегодня 33, а вышиванке на фото 90 лет! Наша государственность зародилась гораздо раньше, чем принято считать. Просто все это время продолжалась борьба. Задача наших поколений не потерять то, что строилось веками", — растрогала ведущая.
Напомним, недавно украинские звезды поздравляли украинцев с Днем Флага Украины и показывали свои патриотические фото.
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