День отца: Денисенко поздравила мужа-военного, а Демин растрогал историей о сыне

В этот день знаменитости делятся семейными фото и видео.
Каждый год в третье воскресенье июня украинцы празднуют День отца. Знаменитости не остаются в стороне и поздравляют всех отцов с праздником.
Звезды публикуют семейные фото и видео и желают, чтобы в это непростое для Украины время каждый отец вернулся к своему ребенку, а над страной наконец-то было мирное небо.
Редакция сайта ТСН.ua собрала поздравления от звезд с Днем отца. Как известные женщины, так и мужчины адресовали папам приятные слова.
Камалия
"Поздравляю с Днем отца! Мечтаю, чтобы каждый украинский папа-герой как можно быстрее обнял своего ребенка! Захур, ты лучший в мире папа! Спасибо за все, что ты делаешь для наших девочек, и даже в это время часто бываешь для них и мамой, и папой! Спасибо!", — написала певица.
Анастасия Короткая – жена Андрея Беднякова
Телеведущая и актриса по случаю праздника опубликовала немало фото и видео с мужем и дочерью. Как отметила Настя, ее муж всегда впереди.
"Сегодня День папы! Наш отец всегда впереди", — отметила Короткая.
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Между тем, Бедняков не удержался и пошутил об одном видео, которое его жена не опубликовала. Также шоумен отметил, что в скором времени увидит свою семью.
"А чего ты не выставила, как я переоделся в твое платье, а потом мы с тобой еще... А. Такое нельзя выставлять... Следи за детьми, скоро увидимся", — написал ведущий.
Дэвид Аксельрод
Певец отметил, что он самый счастливый папа в мире, которым его каждый день делает его дочь Соломия.
"С Днем отца меня! Я самый счастливый папа в мире! Спасибо Творцу и любимой за самую прекрасную дочь во Вселенной!" – написал певец.
Слава Демин
"Сегодня День отца! Помню, как в лет 12 я мечтал, что когда-нибудь буду крутым папой. Папа, который будет по-настоящему любить. Папа, который будет обнимать и целовать сына даже в 13 лет, потому что это не стыдно. Папа, который будет настоящим другом. Папа, который ни разу не поднимет руку на своего ребенка, а все решит разговорами и объяснениями. Стал ли я хорошим папой и какой от этого результат - покажет только время. Но быть отцом круто! Спасибо, что выбрал меня своим папой", — написал ведущий.
Екатерина Репяхова
Блогерша в праздничный день адресовала мужу Виктору Павлику немало приятных слов с поздравлениями.
"Выбрала самого лучшего папу для своего сына! С Днем отца! Миша всегда сможет положиться на отца. Спасибо тебе, любимый, за твою заботу, любовь, улыбку. Самое главное – будь здоров", — написала жена Виктора Павлика.
Наталка Денисенко
Актриса этот день проведет с мужем-военным, актером Андреем Фединчиком. Знаменитость трогательно написала, чтобы все папы смогли обнять своих детей.
"С Днем отца! Пусть все детишки дождутся своих отцов", — написала актриса.
Ирина Монатик
Возлюбленная певца Дмитрия Монатика поздравила его с Днем отца, а также показала его редкое фото с сыновьями.
"С Днем отца, мой любимый! Безгранично люблю и благодарю наших невероятных сыновей", — написала Ирина.
Слава Каминская
Исполнительница поздравила бывшего мужа, пластического хирурга Эдгара Каминского, от которого у нее двое детей.
"С Днем отца тебя, наш папа. У нас крутые малыши, спасибо тебе. Цем", — написала Слава.
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