День отца: Денисенко поздравила мужа-военного, а Демин растрогал историей о сыне

В этот день знаменитости делятся семейными фото и видео.

Каждый год в третье воскресенье июня украинцы празднуют День отца. Знаменитости не остаются в стороне и поздравляют всех отцов с праздником.

Звезды публикуют семейные фото и видео и желают, чтобы в это непростое для Украины время каждый отец вернулся к своему ребенку, а над страной наконец-то было мирное небо.

Редакция сайта ТСН.ua собрала поздравления от звезд с Днем отца. Как известные женщины, так и мужчины адресовали папам приятные слова.

Камалия

"Поздравляю с Днем отца! Мечтаю, чтобы каждый украинский папа-герой как можно быстрее обнял своего ребенка! Захур, ты лучший в мире папа! Спасибо за все, что ты делаешь для наших девочек, и даже в это время часто бываешь для них и мамой, и папой! Спасибо!", — написала певица.

Камалия с экс-мужем и дочерьми / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Анастасия Короткая – жена Андрея Беднякова

Телеведущая и актриса по случаю праздника опубликовала немало фото и видео с мужем и дочерью. Как отметила Настя, ее муж всегда впереди.

"Сегодня День папы! Наш отец всегда впереди", — отметила Короткая.

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Между тем, Бедняков не удержался и пошутил об одном видео, которое его жена не опубликовала. Также шоумен отметил, что в скором времени увидит свою семью.

"А чего ты не выставила, как я переоделся в твое платье, а потом мы с тобой еще... А. Такое нельзя выставлять... Следи за детьми, скоро увидимся", — написал ведущий.

Дэвид Аксельрод

Певец отметил, что он самый счастливый папа в мире, которым его каждый день делает его дочь Соломия.

"С Днем отца меня! Я самый счастливый папа в мире! Спасибо Творцу и любимой за самую прекрасную дочь во Вселенной!" – написал певец.

Дочь Дэвида Аксельрода и Елены Мозговой / Фото: instagram.com/david__axelrod

Слава Демин

"Сегодня День отца! Помню, как в лет 12 я мечтал, что когда-нибудь буду крутым папой. Папа, который будет по-настоящему любить. Папа, который будет обнимать и целовать сына даже в 13 лет, потому что это не стыдно. Папа, который будет настоящим другом. Папа, который ни разу не поднимет руку на своего ребенка, а все решит разговорами и объяснениями. Стал ли я хорошим папой и какой от этого результат - покажет только время. Но быть отцом круто! Спасибо, что выбрал меня своим папой", — написал ведущий.

Слава Демин с сыном / Фото: instagram.com/slavademin_official

Екатерина Репяхова

Блогерша в праздничный день адресовала мужу Виктору Павлику немало приятных слов с поздравлениями.

"Выбрала самого лучшего папу для своего сына! С Днем отца! Миша всегда сможет положиться на отца. Спасибо тебе, любимый, за твою заботу, любовь, улыбку. Самое главное – будь здоров", — написала жена Виктора Павлика.

Виктор Павлик с сыном / Фото: instagram.com/repyahovakate

Наталка Денисенко

Актриса этот день проведет с мужем-военным, актером Андреем Фединчиком. Знаменитость трогательно написала, чтобы все папы смогли обнять своих детей.

"С Днем отца! Пусть все детишки дождутся своих отцов", — написала актриса.

Андрей Фединчик с сыном / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Ирина Монатик

Возлюбленная певца Дмитрия Монатика поздравила его с Днем отца, а также показала его редкое фото с сыновьями.

"С Днем отца, мой любимый! Безгранично люблю и благодарю наших невероятных сыновей", — написала Ирина.

MONATIK с сыновьями / Фото: instagram.com/irishamonatik

Слава Каминская

Исполнительница поздравила бывшего мужа, пластического хирурга Эдгара Каминского, от которого у нее двое детей.

"С Днем отца тебя, наш папа. У нас крутые малыши, спасибо тебе. Цем", — написала Слава.

Эк-смуж Славы Каминской с детьми / Фото: instagram.com/babaslavka

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