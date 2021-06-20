День отца: Джамала показала папу и свекра, а Бекхэм поздравила своего звездного мужа

Украинцы официально поздравляют пап с 2019 года.

Ежегодно в третье воскресенье июня в Украине и мире отмечают День отца.

У нас оно стало официальным только два года назад. В 2021-м праздник пришелся на 20 июня. В этот день звезды поздравляют родных и делятся милыми фото и сообщениями в своих Instagram.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает пересмотреть поздравления от селебритис. В частности, Джамала показала отца и свекра, а Виктория Бекхэм поздравила своего звездного мужа, футболиста Дэвида.

Джамала

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"Мои отцы — лучшие! Верю в вас, посвящаю вам песни и люблю всем сердцем", — написала звезда.

Виктория Бекхэм

instagram.com/victoriabeckham

"Дэвид — самый любимый папа! Мы все так любим тебя! Целуем и желаем счастливого Дня отца всем папам", — поздравила дизайнер.

MamaRika

instagram.com/mamarika_official

"Ты будешь лучшим папой. Сегодня весь мир празднует День отца. И мне кажется, что мы порой недооцениваем, насколько важен этот человек в жизни каждого из нас. Папа — тот, кто всегда рядом, с кем всегда весело. С ним ты каждый день попадаешь в какие-то приключения, а потом вы оба получаете от мамы люлей, потому что снова что-то начудили. Помню, как с моим папой мы в поле нарвалы кукурузы, и за нами бежал охранник. Как мы давали деру тогда — и были счастливые. Или же когда гуляли в лесу и представляли себе, что это какая-то другая планета, и каждый наш поход в моей голове превращался в увлекательный фантастический фильм... Я чувствовала сильное плечо, и знала — он мой лучший друг. Пусть все сложилось не как в кино с хэппи эндом — семья распалась, и сейчас мы видимся очень редко, но эти моменты всегда в моей памяти — они бесценны... Сергей, знаю — ты будешь лучшим папой на свете. Вижу, с каким трепетом ты смотришь на других детей, и удивляюсь, откуда в тебе такая премудрость и любовь. Я счастлива, что именно ты станешь тем мужчиной, с которым наш ребенок будет познавать мир. Ты, любовь моя — опора для нас всех, о которой я мечтала еще девочкой, когда представляла себе какой будет именно моя семья. Мы сделаем все, чтобы наши дети не знали, что бывает иначе — чтобы мама и папа были одним целым всегда, несмотря ни на что", — поделилась певица.

Валентина Хамайко

instagram.com/valentinakhamaiko

"Сегодня рядом со мной есть двое мужчин, которых я могу поздравить. Мой муж и мой свекор Аркадий Алексеевич. Два невероятно заботливых и особых папочки. Я благодарна мужу, что с рождением каждого нашего ребенка он все больше раскрывался как папа. Я благодарна Аркадию за его бесконечно большое сердце и заботу о нас. Вы позволяете нам с Андреем еще чувствовать себя детьми, о которых заботятся и любят. Папа это сила, уверенность и безграничное тепло", — написала телеведущая.

Кейт Хадсон

instagram.com/katehudson

"Наш большой верный защитник. Наш надежный настоящий капитан. Наш дикий, иногда необузданный отец-авантюрист! От катания на лыжах с вертолета, полетов в самолетах с открытой кабиной, мотоциклов для бездорожья, верховой езды без седла, езды на мотоциклах, гонок на лодках... Детство и взрослость, полные приключений. Наш папа всегда делает жизнь веселой. Всегда готов исследовать, всегда готов к хорошей жизни со своей семьей. Он чертовски настоящий папа! Нам повезло! С Днем отца, папа, я так тебя люблю", — призналась актриса.

MONATIK

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"Счастье быть папой! Папа может, папа может все, что угодно ради своих детей! С праздником вас", — поздравил мультиартист.

Тарас Тополя

instagram.com/antytila_official

"С Днем отца, друзья! Быть папой — это сложное ответственное дело! Не бойтесь проявлять любовь. Особенно это касается отношений пап с сыновьями. Почему-то у нас в обществе есть стереотип о строгом безэмоциональном отце и заботливой отзывчивой маме. Я не отказываю себе в удовольствии обнимать, целовать, баловать своих сыновей, говорить им приятное, как и с дочкой. Я понимаю, что это временное окно является ограниченым до того момента, когда они начнут искать эти эмоции, признание, любовь и тепло у друзей, девушек. Время течет, не теряйте его", — подумал артист.

Кэтрин Зета-Джонс

instagram.com/catherinezetajones

"С Днем отца, папа, ты — все, и все это — ты! Я люблю тебя! Спасибо, что всегда был рядом со мной. Мне нравится эта фотография, на которой мы на нашем любимом валлийском побережье с Диланом и Кэрис", — поделилась актриса.

Екатерина Осадчая

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"Сегодня весь мир празднует День отца. Поздравляю своего отца и мужа с этим праздником! Юра, ты папа, о котором может только мечтать ребенок и Ивану с тобой очень повезло. Мой папа всегда был для меня образцом достижения целей, рабочего задора и жизненного оптимизма. Папы, будьте здоровыми и сил вам в достижения всего запланированного. Любим вас всем сердцем! На последнем в карусели видео, смешно, как Иван нас снимает с Юрой", — написала телеведущая.

Напомним, ранее Екатерина Осадчая вспомнила, как в детстве отец носил ее на плечах. Звезда рассказала о своем папе.

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