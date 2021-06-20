День отца: Екатерина Осадчая вспомнила, как в детстве отец носил ее на плечах

Звезда рассказала о своем отце.

Ведущая "Светской жизни" Екатерина Осадчая, сегодня, 20 июня, поздравила всех пап с Днем отца.

А сайту ТСН.ua звезда рассказала о своем отце Александре Владимировиче. Как призналась Екатерина, именно папа научил ее быть уверенной и целеустремленной. Также ведущая вспомнила, как они с семьей в детстве жили в доме, который был расположен на горе и ей маленькой было трудно туда подниматься. Тогда Екатерина просила отца нести ее на плечах и он никогда не отказывал дочери.

Екатерина Осадчая с папой

"Мой папа много лет руководит крупным предприятием, поэтому ему не занимать уверенности в себе и вот этой самой целеустремленности. С моего детства я очень хорошо помню, мне было тогда не более трех лет. Мы жили в доме, который находился на горе. И вот в эту горку мне было очень сложно идти. Всегда просила своего отца, чтобы он нес меня на плечах и он мне никогда не отказывал", — рассказала Екатерина.

Ведущая поздравила всех пап с Днем отца и пожелала быть здоровыми и счастливыми.

День отца: Катерина Осадчая вспомнила, как в детстве отец носил ее на плечах

Напомним, что Ирина Федишин также поздравила всех с Днем отца и рассказала, чему ее научил отец.

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