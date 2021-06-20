Певица поздравила близкого человека с праздником.

Сегодня, 20 июня, во многих странах отмечают День отца.

По случаю этого праздника певица Ирина Федишин приняла участие в спецпроекте ТСН.ua и рассказала нам о своем отце Петре. Как призналась артистка, ее отец по профессии геодезист, однако в душе он музыкант.

"Папа умеет играть на многих музыкальных инструментах — бас-гитара, саксофон, клавиши. И многих научил играть на музыкальных инструментах — соседей, знакомых, своих братьев. Меня научил играть на фортепиано. Первое сольфеджио, писал для меня первые песни", — поделилась Федишин.

Звезда поделилась, что отец всегда ее поддерживал и поддерживает и всегда приходит на помощь, если Ирина в этом нуждается.

"Когда бы я не позвонила, он еще ни разу мне не отказал. Он все бросает, бежит: "Ира позвонила, Ире нужно". Поэтому я перед тем, как звонить, хорошо подумаю. Он у меня очень хорошо знает историю, математику. С уроками, если я что-то не понимала, я всегда шла к нему", — рассказала артистка.

Ирина Федишин с отцом

Также Ирина вспомнила момент из детства, когда они с братомдурачились, чем немного разозлили отца:

"Я помню с детства такой момент. Когда мы с братом немного дурачились и до нас не доходили слова, папа сказал: "Ира, принеси мне ремешок". Вот после этих слов я уже плакала весь вечер, хотя, конечно, дело до ремня не дошло и вообще не битая девушка", — призналась звезда.

Ирина Федишин с отцом и сыном

По словам Ирины, в детстве отец водил ее в музыкальную школу и очень ответственно к этому относился. Также отец научил Федишин играть в шахматы.

"Он всегда меня поддерживает, я счастлива, что у меня есть такой папа. Больше всего люблю его за то, что он очень хороший, он у меня очень умный, хороший семьянин, очень уравновешенный. Я никогда не замечала, чтобы он срывался, кричал, если мы даже с братом дурачились", — поделилась Ирина.

День отца Ирина Федишин рассказала, чему научил ее отец и чем она ему обязана

Напомним, месяц назад Ирина Федишин очаровала образом в роскошной белой сорочке с красной вышивкой. Артистка поздравила читателей сайта ТСН.ua с Днем вышиванки.

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