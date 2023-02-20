День памяти Героев Небесной Сотни: знаменитости чтят погибших в Революции достоинства

В этом году отмечают девятую годовщину после событий на Майдане.

Каждый год 20 февраля народ Украины чтит память Героев Небесной Сотни – тех, кто отдал свою жизнь в борьбе за независимость нашей страны.

В девятую годовщину страшных событий на улице Институтской в Киеве звезды украинского шоубизнеса почтили память погибших и напомнили всем, что герои не умирают.

Оля Цибульская

Певица обратилась к своим подписчикам в обращении и вспомнила одного из героев Революции достоинства — Сергея Нигояна, убитого во время штурма на улице Грушевского.

"День памяти Героев Небесной Сотни... тех людей, которые на своей груди и на своих руках подняли до небес Революцию достоинства. Я когда вспоминаю эти все события, первый, кто предстает перед глазами это Нигоян света память всем героям вечная светлая память и благодарность", — сказала Цыбульская.

Оля Цыбульская

Святослав Вакарчук

Лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук был одним из тех, кто активно поддержал Революцию достоинства. Более того, в первые дни противостояний коллектив собрал более 100 тысяч слушателей на Майдане Незалежности и спел для них свои хиты.

"День памяти Героев Небесной Сотни Именно в тот День мы показали миру, что свобода и достоинство — наши неотъемлемые ценности. Именно в тот День началась война за нашу независимость. Именно в тот День мы стали собой... Вечная пам героям", — написал Вакарчук в Сети.

Настя Каменских

Певица поделилась красноречивым фото как в Украине чтят память погибших во время Евромайдана и написала строки в память о тех, кто ушел за независимость.

"Герои не умирают! Память о них живет в наших сердцах навсегда, чтобы никогда не забыть о том, какой ценой Украина отстаивала и продолжает отстаивать свое право на свободу", — написала Каменских.

Настя Каменских

Эктор Хименес-Браво

Колумбийский шеф-повар собственными глазами видел, как разворачивались события на Майдане Незалежности 2014 года. Эктор, как и все украинцы, не сможет забыть переломный момент нашей истории и призывает не забывать о том, ради чего идет наша борьба сегодня.

"Майдан — то, что не имеем права забывать. Помню, как тогда приезжал на Майдан, как видел дорогу без брусчатки, разрушенные здания и кровь под ногами. Видел, как боролись за свои права украинцы, как укреплял их дух, как ни угасал праведный гнев. Вспомните те события. Почтите память погибших. Вспомните, ради чего воюем. Победа за нами — звучит как молитва, но мы знаем, что это обещание. Так будет", — написал Хименес-Браво.

Тина Король

Ужасными кадрами, навсегда запечатлевшимися в память украинцев, поделилась певица Тина Кароль. Невыносимая боль и отчаяние в сердце каждого украинца вызывают фото столицы в огне и дыме от покрышек.

Григорий Решетник

Память Героев Небесной Сотни почтил и телеведущий. Он уверен, что скоро нас ждет победа.

"Герои не умирают! Помним навсегда!", — написал Решетник.

Григорий Решетник

Наталка Денисенко

Актриса напомнила о том, что наша борьба с врагом продолжается. Как и девять лет назад, украинцы воюют за свою свободу и обязательно победят.

"Сегодня День памяти Героев Небесной Сотни... Помню... Мы столько боремся... Скоро будет победа", — написала Денисенко.

Отметим, что именно 20 февраля 2014 на Майдане в Киеве началась борьба за свободу и независимость Украины, которая продолжается до сегодняшнего дня. Девять лет назад в феврале произошел трагический период Революция Достоинства — силовики расстреливали протестующих на улице Институтской в Киеве.

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