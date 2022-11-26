День памяти жертв Голодомору: знаменитости почтили 90-ю годовщину геноцида украинского народа

В этом году 26 ноября в Украине чествуют 90-ю годовщину Голодомора 1932-1933 годов, который вызвал кровавый сталинский режим. Сегодня этот день имеет особое и болезненное значение для каждого украинца, ведь через столько лет после геноцида российские оккупанты снова пытаются уничтожить украинскую нацию.

Почтили память жертв Голодомору и звезды украинского шоубизнеса. Семьям многих знаменитостей также пришлось пережить пытки и страшный голод в Украине.

Тина Король

Артистка поделилась на своей странице в Сети шокирующими данными о количестве погибших в 1932-1933 годах. Тогда погибло около 10,5 миллионов украинцев всех возрастов.

"День памяти жертв Голодомора 1932-1933. Место: Украина. Погибшие: 4 — 10,5 миллионов. Война 2022 — победа! Не дамся никому", — написала Тина.

Оля Цибульская

Певица вспомнила слова своей прабабушки, которая всю жизнь боялась, что в нашу страну снова придет война и голод.

"Помним всех, кого забрал Голодомор. Моя прабабушка Мотря всегда говорила: "Лишь бы не голод и не война". Поклоняюсь всем, кто сегодня останавливает зло на нашей земле", — написала Цыбульская.

Святослав Вакарчук

Лидер группы "Океан Эльзы" также поделился на своей странице публикацией в память о тех, чьи жизни унес страшный голод.

"День памяти жертв Голодоморов. Мы помним, кто и почему убил голодом миллионы украинцев тогда. Их потомки сегодня пытаются уничтожить нас холодом и ракетами. Пора остановить их. Навсегда", — призвал музыкант.

День пам'яті жертв Голодоморів Ми пам’ятаємо, хто і чому вбив голодом мільйони українців тоді. Їх нащадки сьогодні намагаються знищити нас холодом і ракетами. Час зупинити їх. Назавжди Опубликовано Святославом Вакарчуком Суббота, 26 ноября 2022 г.

Джамала

Во время встречи в Instagram певица поделилась своей песней "Почему цветы имеют глаза", которая стала саундтреком к фильму "Поводырь".. Джамала призналась, что эти строки всегда напоминают ей о той боли, которую пережил наш народ.

"Каждый раз, когда я слушаю мою "Почему цветы имеют глаза" — я вспоминаю историю нашего народа. Вспоминаю рассказы старших людей о том, как власть советской россии в течение лет пытала созданием искусственного массового голода наших людей", — отметила Джамала.

Никита Добрынин

Телеведущий напомнил всем своим подписчикам о том, какими ужасными методами прибегала советская власть — забирала хлеб, вводила штрафы и даже не давала забрать с поля хотя бы избитый колосок.

"Это не смешно, но опять – россия, сталин, йо*ана русня", — добавил Добрынин.

Наталка Денисенко

Последствия трагедии затронули и семью актрисы. Она поделилась, что ее бабушке никогда не хотели вспоминать о тех страшных временах, но Голодомор оставил серьезный след на семье Денисенко.

"Сегодня День памяти жертв Голодомора... Мои бабушки пережили те времена и не любили рассказывать то страшное, что происходило. Но я знаю эту историю, которая коснулась моего родового дерева, лично. Это очень больно", - рассказала звезда.

Светлана Тарабарова

Светлана Тарабарова в этот день призвала всех присоединиться к ежегодной акции "зажги свечу" и в 16:00 почтить память погибших минутой молчания.

"90-я годовщина Голодомора в Украине 1932 – 1933. Помним. И боремся за то, чтобы правда о геноциде нашего народа не была уничтожена. В этот день зажгите свечу на подоконнике – почтите память всех погибших. Времена меняются, а методы те же", — написала Тарабарова.

Также исполнительница вспомнила, как в школьные годы никак не могла понять, как украинцы смогли простить россиянам геноцид и многие годы называть друг друга "братскими народами".

"В моей голове, тогда в девятом классе был вопрос... Почему? Почему мы им простили и жили рядом с ними в "мире". Почему? Никто из взрослых не отвечал. А теперь мы за это соседство снова платим жизнью. Вспоминайте каждый раз эти кадры, когда вам будет казаться, что учить свой язык не ко времени… Что "там тоже есть нормальные люди" — нормальные люди вышли бы на улицы |, как показывает история. Быть украинцем — это быть воином. Уничтожающим чистое зло", — рассказала Светлана.

Эктор Хименес-Браво

Шеф-повар родом из Колумбии, который уже более 10 лет живет в Украине, также почтил 90-ю годовщину Голодоморов.

"Важно помнить историю и знать, кто действительно добра тебе не желает. Вы пережили страшные времена, сейчас боремся, чтобы наши дети их никогда не знали. Свет победит тьму", — пишет повар.

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