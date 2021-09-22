День рождения Аллы Мазур: как известную телеведущую поздравили зрители, звезды и коллеги

Телеведущая родилась 16 сентября в 1965 году.

16 сентября телеведущая ТСН.Тиждень на 1+1 Алла Мазур отметила свой день рождения.

По традиции, утром она пришла в студию "Сніданку з 1+1". Первыми, кто поздравил телезвезду и любимицу миллионов зрителей, были Неля Шовкопляс и Егор Гордеев.

пресслужба каналу "1+1"

В эфире Алла Мазур призналась, что в этом году колебалась, приходить ли ей в студию, ведь это первый день рождения, который она встречала без мамы - два месяца назад ее самый родной человек ушел на небо. Но Алла Мазур до сих пор ощущает рядом ее присутствие, а в то утро телеведущая предложила посмотреть вместе дорогие сердцу семейные фотографии и окунуться в светлые и радостные воспоминания. Ведь наши родные живы до тех пор, пока жива о них память.

"Возможно, эти фото кого-то вдохновят сегодня помириться, сказать "люблю" родным. Позвоните родителям, сделайте вместе фотосессию — не на бегу на телефон, а красиво, для альбома... Потом каждое такое фото — на вес золота", — обратилась к зрителям Алла Мазур.

А когда выключились камеры, первым, кто подбежал с букетом цветов к имениннице в студии, был ее коллега Руслан Сеничкин. Телеведущий специально приехал, чтобы лично поздравить и крепко обнять Аллу. А потом, в Фейсбуке написал поздравление: "Хочу поблагодарить за непреодолимую силу и выдержку, которой мотивируете всех вокруг! Восхищаюсь вами, как профессионалом. Как человеком. Как матерью. Как дочерью. Несмотря на сложное эмоциональное состояние, найти в себе силы прийти на Сніданок з 1+1, показать фотографии из семейного архива, вспомнить Маму...".

пресслужба каналу "1+1"

Также в этот день коллеги, звезды и зрители, которые любят и уважают Аллу Мазур - а для многих она олицетворяет мужество, смелость и силу духа - написали теплые слова поздравления

Неля Шовкопляс: "Алла, спасибо, что разделили свой День рождения вместе с нами и зрителями Сніданку з 1+1. Вы - наша мотивация и опора, пример для подражания! Такая невероятная, сильная, решительная и независимая. Спасибо, что говорите на такие важные темы на весь мир. Спасибо за откровенность, от которой невозможно было сдержать слезы!".

Людмила Барбир: "Наша дорогая Алла Мазур, поздравляем с праздником! Восхищаюсь вами и вашим профессионализмом. Пусть рядом будет любовь, тепло и искренние люди. Вы сказочная и современная - такой и оставайтесь!".

Наталья Мосейчук: "Поздравляю, Алла! Здоровья и Божьей опеки вам и семье".

Маричка Падалко: "Мне невероятно приятно, что судьба нас свела на одной работе. Ты образец, профессионал своего дела. Такого человека, который излучает свет, положительную энергию, жажду жизни, нужно еще поискать. Восхищаюсь твоей жизненной позицией и силой побеждать трудности. Аллочка, желаю крепкого здоровья, огромного счастья, чтобы сынишка Артем приятно удивлял своими успехами и был твоей гордостью".

Александр Пономарев: "Поздравляю, Алла! Многая і благая літа!".

пресслужба каналу "1+1"

Ведущие Твого дня Руслана Писанка, Влад Яма и Ирина Ванникова также в прямом эфире поздравили Аллу Мазур с днем рождения. Например, Руслана сказала, что, вдохновившись примером Аллы, которая в прошлом году призвала в день рождения каждый год делать себе подарок - плановый медосмотр, чтобы оставаться здоровой, теперь в свой день рождения также делает сама себе этот важный презент. А Ирина Ванникова, просматривая в студии семейные фотографии Аллы Мазур, рассказала, что у нее дома есть отдельная стена, где висят все старые семейные фотографии - важно перед глазами видеть весь свой род и узнавать в лицах предков и свои черты. А также важно для своих детей сохранить память о семье.

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Были сотни поздравлений и от обычных поклонников со всего мира: "Алла, Вы образец для многих женщин нашей страны! Восхищаюсь вами! Вашим мужеством! Вашей уверенностью! Вашим талантом!" "Алла, вы такая светлая, красивая, теплая, изысканная, утонченная, аристократическая, роскошная и вообще номер один. Вы воплощение интеллекта, доброты и элегантности во всем. Счастья безграничного".

"Счастье чувствовать, сколько замечательных людей рядом. Спасибо, друзья, за все ваши добрые слова, цветы и сюрпризы. Крылья расправлены, батарейки заряжены на весь год", - поблагодарила именинница за добрые слова и теплые поздравления.

А еще в свой день рождения Алла Мазур призвала вместо личных подарков для нее сделать подарок одной маме — Оксане Лысенко, которая воспитывает 4-летнего мальчика Захарчик. Она преодолела 4 стадию онко.

Оксана Лысенко с сыном / пресслужба каналу "1+1"

Сейчас состояние стабильное, молодая женщина находится в ремиссии и нуждается в дорогостоящем лечении и надежде на то, чтобы остановить болезнь и жить - каждые два месяца в течение двух лет нужно собирать 165 тыс. грн. На своей странице в Фейсбук телеведущая оставила реквизиты для помощи Оксане.

"Особая благодарность всем, кто откликнулся на просьбу спасти жизнь мамы маленького Захарчика - Оксане Лысенко. Знаете, чтобы не побояться сказать вслух о своей болезни и принять помощь - в наших условиях тоже нужна смелость. Я хочу, чтобы этой отважной молодой женщине удалось победить рак. И Захарчик мог чувствовать мамины объятия как можно дольше. И наши совместные усилия действительно могут приблизить эту победу", - написала телеведущая.

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Оксана Лысенко, для которой Алла Мазур в свое время стала важной поддержкой и вдохновением, также поздравила телеведущую: "Алла, хочу, чтобы Вы были здоровой, счастливой и такой же красивой. Я впервые зашла к вам на страничку в инстаграм, когда начала искать как выглядят известные люди после химиотерапии с короткими волосами. Чтобы увидеть, что можно быть красивой и без волос. Помню ваш пост, где вы рассказывали, как лучше подбирать слова, чтобы поддержать человека с диагнозом и чего лучше не говорить. Почувствовала тогда облегчение, прочитав. Потому что меня очень напрягали слова "все будет хорошо, не переживай..." Когда я и те, кто хотел поддержать, наверное, не знали, будет ли все хорошо. Я просто чувствовала сильное одиночество, страх и панику. А прочитав ваши слова, поняла, что это нормально и что я не одна это чувствую. А сегодня утром я услышала столько хороших слов от вас. И это невероятно. И так тепло. Благодарю вас, Алла! Вы вдохновляете".

Напомним, недавно Алла Мазур рассказала о 13-летнем сыне-подростке. Ведущая ответила, не возникают ли между ними споры дома.

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