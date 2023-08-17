День рождения Кузьмы Скрябина: звезды чтят память покойного музыканта

17 августа легендарный украинский музыкант Андрей Кузьменко, он же Кузьма Скрябин, праздновал бы день рождения.

Музыканту исполнилось бы 55 лет. Однако артисту не суждено было дожить до этого возраста. Жизнь Кузьмы трагически оборвалась восемь лет назад в результате жуткого ДТП.

Украинские знаменитости не забывают о легендарном музыканте. В день рождения Кузьмы артисты чтят его память. Знаменитости делятся воспоминаниями и публикуют архивные фотографии.

Слава Демин

Ведущий был лично знаком с легендарным музыкантом. Как рассказал Слава, после смерти Кузьмы он даже не смог удалить его номер телефона.

"С днем рождения, Кузьма! Если мы до сих пор слушаем твои песни, значит ты жив! Просто ты, как всегда, выключил телефон на свою днюху. Кстати, всего два года назад удалил номер телефона Андрея. После того, как в Viber пришло сообщение "Кузьма теперь у Viber. Поздоровайтесь", — написал ведущий.

Кузьма Скрябин и Слава Демин / Фото: instagram.com/slavademin_official

MONATIK

Исполнитель отметил, что песни "Скрябина" – вечны. Их до сих пор слушают миллионы, а другие артисты исполняют на своих концертах.

"С днем рождения, легендарный Кузьма Скрябин! Ваша музыка живет сквозь года! С большой радостью и честью всегда исполняем "Старі фотографіїї" на концертах, лелея и пронося любовь к нашей культуре!" – отметил Дмитрий Монатик.

Тарас Тополя

Лидер группы "Антитела" отметил, что песни Кузьмы Скрябина никогда не потеряют своей актуальности, сколько бы лет ни прошло.

"55! С днем рождения, Кузьма! "Я не твій брат, ти не сестра моя. Ніколи не розказуй мені – хто. І в чому я винен на нашій землі. Люди, як кораблі", — твои слова, которые никогда не теряют актуальности. А мы поем твои песни, прислушиваемся и стараемся не унывать", — написал музыкант.

Алексей Суханов

Ведущий вспомнил цитаты Кузьмы Скрябина:

"Люди! Хорошего вам дня, хотя я даже не знаю, что сегодня — вторник или суббота и пофиг, убивай наглость улыбкой"

"Если нет национализма, нет нации, я так к этому отношусь. Национализм должен быть не агрессивен, он должен быть дипломатичен, интеллигентен, и тогда я его поддерживаю"

"Политики — люди с другой планеты, они законы придумывают для нас, чтобы нас, как стадо, держать в каком-то периметре"

Кузьма Скрябин / Фото: instagram.com/suhanov.official

Наталка Карпа

Исполнительница отметила, что потеря Кузьмы Скрябина была очень болезненной и музыканта сейчас очень сильно не хватает.

"Тебе бы сегодня исполнилось 55…Наш родной, украинский, которого очень и очень не хватит, нам всем!" – написала артистка.

Кузьма Скрябин / Фото: instagram.com/kuzmenko_barbara

Наталья Могилевская

Певица близко дружила с Кузьмой Скрябиным. Исполнительница сильно грустит по музыканту и часто его вспоминает.

"Сегодня твой день, Кузьма, друг… Часто вспоминаю тебя. Часто думаю, а как бы ты отреагировал, а что бы ты сказал… Грущу… Наша дружба навсегда в сердце", — отметила Могилевская.

Руслана

Артистка отметила, что скучает по Кузьме Скрябину. Также певица поделилась, что всегда на своих концертах исполняет песню, слова которой частично написал музыкант.

"Сегодня день рождения нашего Кузьмы! Андрюша! Я скучаю по тебе... Мы все скучаем по тебе. На каждом концерте я всегда пою песню, к которой ты частично написал слова. Я знаю, что ты слышишь меня. Я знаю, что ты смотришь на нас и видишь всех нас с неба... Я знаю, что ты, как и многие другие украинцы, шлешь нам невероятную силу выстоять и победить... Благодаря таким, как ты, становилась на ноги молодая независимая Украина в 90-х. Поэтому сегодня тебе и всем, кого с нами нет, я говорю: "Ты еще откроешь глаза". Такого, как ты, нет и не будет. С днем рождения, Кузьма! Я знаю, ты слышишь меня!" – написала исполнительница.

Руслана / Фото: facebook.com/ruslana.lyzhychko

Ирина Билык

Исполнительница поделилась архивной фотографией с покойным музыкантом и отметила, что на фестивале будет петь только для него.

"С твоим днем тебя, Андрей! Сегодня на твоем фестивале буду петь только для тебя!" – написала артистка.

Ирина Билык и Кузьма Скрябин / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Оля Полякова

Артистка поделилась архивными снимками с Кузьмой Скрябиным и отметила, что музыкант навсегда останется в сердцах украинцев.

"Сегодня день рождения легендарного Кузьмы Скрябина. Навсегда в наших сердцах", – написала певица.

Оля Полякова и Кузьма Скрябин / Фото: instagram.com/polyakovamusic

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