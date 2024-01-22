День Соборности Украины: Сумская, Каменских, Никитюк, Руслана и другие поздравили с праздником

Сегодня, 22 января, украинцы отмечают День Соборности Украины.

По этому случаю украинские артисты выразили много искренних и теплых поздравлений своей родине в непростые для нее времена. И еще раз подчеркнули, что наше государство – несокрушимое и независимое благодаря единству его граждан.

Леся Никитюк

В своих сторис ведущая предстала в национальном украинском наряде на фоне зеленого сада и лаконично поздравила фанов: "С Днем Соборности Украины".

Звезды поздравили с Днем Соборности Украины

Григорий Решетник

По случаю праздника ведущий показал фото, сделанное в ночном Киеве на Софийской площади, и отметил силу украинского единения.

"С Днем Соборности! Это особый день единения, единства. А сегодня, еще и веры и борьбы. Объединяемся, братья и сестры, беремся за руки, двигаемся еще смелее, увереннее к такому желанному и уникальному украинскому будущему!", - написал Григорий.

Звезды поздравили с Днем Соборности Украины

Сергей Бабкин

Певец из собора обратился к украинцам и подчеркнул, что самым мощным оружием против врага является наше единство. И добавил, что не стоит искать "врагов в своих".

Звезды поздравили с Днем Соборности Украины

"Поздравляю вас с Днем Соборности Украины! Соборность означает единство. Так что я хочу пожелать нам всем быть едиными в борьбе за нашу свободу и за нашу судьбу! Когда мы вместе, мы непобедимы, и никакие захватчики нам ничего не могут причинить. Когда мы разделены, когда мы видим врагов в своих, мы становимся слабыми. Слава Украине!", - подчеркнул Бабкин.

Настя Каменских

Артистка опубликовала фрагмент своего концерта, где поет гимн Украины и в руках держит сине-желтый флаг. Под видео она отметила, что стоит объединяться с любых уголков мира. И поблагодарила украинских защитников.

Звезды поздравили с Днем Соборности Украины

"Мы сильны только тогда, когда держим друг-друга за руки, в каком бы уголке страны ни находились. Потому что есть то, что нас объединяет - все мы украинцы: сильные, несокрушимые, волевые. Давайте беречь друг друга, и особенно наших защитников, борющихся за свободу и целостность нашей страны! С Днем Соборности Украины! Слава Героям!", - написала певица.

Ольга Сумская

Актриса показала фото с мужем Виталием Борисюком в окружении украинских защитников и присоединилась к поздравлениям: "С Днем Соборности Украины! Дух украинцев и Вооруженных сил Украины несокрушимый!".

Звезды поздравили с Днем Соборности Украины

alyona alyona

Артистка смонтировала щемящее видео, в котором разместила кадры, сделанные в разные периоды существования Украины. Тем самым реперка показала, как сложно бороться за независимость. Поэтому она искренне поблагодарила всех украинских бойцов и волонтеров.

Звезды поздравили с Днем Соборности Украины

"Сегодня мы стоим бок о бок, как одна большая семья, ради победы. Я благодарю каждого защитника и защитницу, каждого волонтера. Спасибо каждому украинцу, кто прилагает все свои усилия, чтобы общими усилиями мы победили врага", - написала исполнительница.

Руслана Лыжичко

Певица опубликовала кадр со сцены, где она прижимает к себе флаг Украины. И под фото оставила поздравления и пожелания украинцам дойти до главной цели – победы: "Пусть этот день, наполненный гордостью за наше прошлое, верой в будущее и уважением к каждому, кто внес свой вклад в создание нашей великой Родины, сделает нас более сплоченными, более уверенными, что мы на правильном пути. А путь у нас один – победа!"

Звезды поздравили с Днем Соборности Украины

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