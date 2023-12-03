День святого Николая и Рождество 2023: кто из звезд будет праздновать по новому календарю

В этом году в Украине изменились даты важных церковных праздников, и теперь они празднуются по-новому.

С сентября 2023 года Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. Теперь церковные праздники приходятся на другие даты и будут праздноваться раньше, чем было до этого. День святого Николая теперь 6 декабря, а не 19, Рождество – 25 декабря, а не 7 января. Такие изменения достаточно в новинку для украинцев, поэтому к датам нужно привыкнуть.

Новогодние праздники уже приближаются, поэтому редакция сайта ТСН.ua подготовила материал о том, когда знаменитости будут праздновать День святого Николая и Рождество и будут ли они переходить на новый календарь.

Анна Кошмал

Актриса отказалась от старого церковного календаря праздников. Знаменитость вместе со своей семьей будет праздновать День святого Николая 6 декабря, а не 19, как было раньше. Соответственно, то же касается и Рождества, которое отныне встречают 25 декабря, перед Новым годом.

"Наша семья День святого Николая будет праздновать 6 декабря", — ответила знаменитость на вопросы фанатов.

Анна Саливанчук / Фото: из соцсетей

Анна Саливанчук

Актриса так же, как и ее коллега Анна Кошмал, будет праздновать День святого Николая 6 декабря, то есть по новому календарю. Сыновья знаменитости будут искать свои подарки под подушками уже через несколько дней. Так что, вероятно, Анна Саливанчук будет праздновать Рождество тоже по новому календарю – 25 декабря.

Анна Саливанчук перешла на новый церковный календарь / Фото: из соцсетей

Лилия Ребрик

Актриса и ведущая тоже вместе с семьей перешла на новый календарь. День святого Николая Лилия Ребрик будет праздновать 19 декабря, соответственно Рождество – 25 декабря. Правда, у ведущей пока дома не стоит новогодняя красавица. Знаменитость вместе с мужем и дочерьми не успевает поставить елку и украсить ее, ведь слишком много работы.

"Николая – 6 декабря, правда, елку еще не успеем поставить – нет выходных. Рождество – 25 декабря", – поделилась знаменитость.

Лилия Ребрик / Фото: из соцсетей

Рамина Эсхакзай

А вот блогерше и интервьюеру Рамине вообще не до новогодних праздников. Знаменитость сейчас занята работой. По словам Рамины, она не задумывается о праздновании ни Дня святого Николая, ни Рождества. Вместо этого блогерша работает над новыми выпусками сюжетов на YouTube.

"Я об этом не думаю. У меня сейчас в голове: как к Новому году снять выпуски до конца января", – откровенно поделилась Рамина.

Пост Рамины Эсхакзай / Фото: из соцсетей

Екатерина Осадчая

Семья ведущей тоже полностью перешла на новый церковный календарь праздников. Это касается не только Рождества и Дня святого Николая. Другие церковные праздники Екатерина Осадчая вместе с семьей празднует по новым датам. Кстати, скоро уже будет День святого Николая, но ведущая пока не поставила дома праздничную елку и не хвасталась ею в фотоблоге.

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов / Фото: instagram.com/kosadcha

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