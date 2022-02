День святого Валентина 2022: как Федишин, Осадчая, Потап и другие звезды поздравили своих любимых

Сегодня по всему миру празднуют День влюбленных.

В День всех влюбленных, который празднуют по всему миру 14 февраля, свою половинку хочется удивить необычным подарком и сюрпризом.

Звезды также не остаются в стороне праздника, и кроме личных поздравлений, радуют любимого человека публичными постами в Сети. Так, многие украинские знаменитости разместили в Instagram романтические фотографии и адресовали дорогим сердцу людям теплые слова.

Виктор Бронюк

Виктор Бронюк с супругой / instagram.com/viktorbronyuk_official

"В нашей семье в этот день ничего особенного не планируется. Как правило все заведения наполнены людьми, поэтому можем собраться дома с друзьями или просто посидеть в семейном кругу. Если в этот день есть концерты, то к нам часто подходят молодые семьи с детьми, признаются что под песни "ТИК" впервые именно на День Валентина познакомились, потанцевали и с тех пор вместе. Несколько лет назад работали на одной свадьбе молодоженов, где пара также познакомилась на День Валентина под нашу песню. Парень пригласил незнакомую на то время девушку потанцевать под нашу "Не цілуй". После этого отношения развились. И вот они уже приглашают нас выступить на своей свадьбе. Какие у меня эмоции? Их много. Главное, скажу честно, мне очень приятно, что наши песни совмещают судьбы! Будьте любимы, любите и берегите друг друга", – написал фронтмен группы "ТИК".

Екатерина Кухар

Екатерина Кухар и Александр Стоянов / instagram.com/ekaterinakukhar_official

""Когда он сказал, что любит тебя со всеми твоими недостатками, а ты не знала, что они у тебя есть". Любимый, спасибо тебе, что никогда не видишь моих недостатков и даришь мне крылья! P.S. Всех с праздником! Мира! И пусть ваши сердца ощущают любовь в каждую секунду жизни!" – поздравила судья шоу "Танцы со звездами".

MONATIK

"…Я буду тебя любить,

каждую секунду и мгновенье,

как в последний раз,

уповая лишь на то, что здесь и сейчас… и навсегда…"

Сильно красивая! Сильно люблю! Сильно благодарю. Вселенная вся твоя! Всем любви! С праздником", – поздравил любимую мультиартист.

Настя Приходько

Настя Приходько с мужем / instagram.com/prykhodko_official

Своего "Валентина" я люблю пол жизни, из них 10 лет в браке, и у нас есть трое маленьких ангелочков. С праздником, дорогие друзья", – поделилась певица.

Екатерина Осадчая

"Мы все сильнее, когда мы вместе, а когда мы любим, можем перевернуть горы! Сегодня хороший повод сказать "я тебя люблю" тысячу раз. Юра, спасибо тебе за твою любовь, люблю тебя to the moon and back", – призналась в чувствах ведущая "Світського життя".

Потап

Настя Каменских и Потап / instagram.com/realpotap

"Я вкритий щастям, ніби едельвейса пелюстками

Бо наші почуття - гірський кришталь

Я п’ю тебе до дна, аж до нестями

Несу в руках ніби святий грааль".

Люблю тебя", – написал рэпер Насте Каменских.

Илона Гвоздева

Илона Гвоздева с мужем / instagram.com/ilonagvozdeva

"Люблю, любима и вам того же желаю", — отметила хореограф.

Ирина Федишин

Ирина Федишин с мужем / instagram.com/irynafedyshyn

"Хтось шукає на світі скарби,

А хтось істину завжди шукає!

Знає правду лиш той, хто любив!

Над любов більше скарбу немає".

С Днем влюбленных! Всем любви: искренней, взаимной и немного безумной", – пожелала певица.

Джамала

Джамала с мужем / instagram.com/jamalajaaa

"Лишь с тобой мои глаза сияют по-особому. Люблю-люблю-люблю", – призналась звезда.

Влад Яма

Влад Яма с женой / instagram.com/vladyama_official

"Люблю каждое мгновение", – поделился хореограф.

