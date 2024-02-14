День святого Валентина 2024: как Ребрик, Федишин, Цымбалюк и другие звезды поздравили своих любимых

Предлагаем посмотреть, как знаменитости поздравляют всех влюбленных с праздником.
Сегодня, 14 февраля, в Украине празднуют международный День всех влюбленных или же День святого Валентина.
Украинские звезды уже активно поздравляют своих вторых половинок с праздником. Они делятся романтическими фото, пишут приятные пожелания и еще раз признаются в безграничной любви.
Редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, как знаменитости поздравляют своих любимых с Днем святого Валентина.
Тарас Цымбалюк
Актер написал немалый пост, где отметил, что для него самое главное в отношениях. Артист убежден, что в паре должны быть похожие взгляды. Похоже, именно это делает актера и его избранницу Светлану Готочкину счастливыми.
"Ценно в отношениях — иметь как можно больше взглядов в одну сторону. Если вы часто вместе смеетесь над черными шутками — это клево, потому что вместе. Появилось общее желание съесть "Мивину" в час ночи? Клево, потому что желание общее. Единогласно решили выйти из кинотеатра, потому что фильм – г*вно? Супер, потому что единогласно. И все, что вместе, что взаимно — клево! Но, говорят, большинство людей полярны, так как быть? Думаю, то, что мы разные в каких-то становлениях, бывет, тоже играет в нашу же пользу… Мы – как те пазлы – можем трансформировать свою разность в новую, невиданную общую силу… Мы можем дополнять и учиться друг у друга… И это тоже бесценно… Так что пусть люди сочетаются в сходствах. и дополняют друг друга своими уникальными разногласиями и оттого неистово кайфуют…", — написал актер.
MONATIK
Певец не был многословным. Исполнитель пожелал, чтобы в трудные времена сердце согревало любовь.
"Пусть в эти сложнейшие времена сердце каждого согревает любовь космических масштабов!" – отметил артист.
Анатолий Анатолич
Ведущий подчеркнул, что пара должна проявлять любовь друг к другу каждый день, а не только в День святого Валентина. Именно за это он благодарен своей жене Юле.
"Сегодня такой же день как и вчера, а завтра будет еще лучше. Любовь не привязана к дате. 13, 17 или 31 февраля (знаю, такой не бывает, но это любовь, все возможно). Любовь — это сила, которая может изменить вас до неузнаваемости, обычно, в лучшую сторону. Это уже зависит от того или той, в кого вы влюбились. Я хорошый тому примеру"
Лилия Ребрик
Ведущая поделилась, что у них с возлюбленным, танцором Андреем Диким, насыщенная супружеская жизнь. Но самое главное, что она наполнена любовью.
"Так и живем: любим, дурачимся, любим детей! Совместные мечты, надежды, вера в победу! Каждый день как день влюбленных", — отметила ведущая.
Ирина Сопонару
Актриса подчеркнула, что именно в самые трудные времена люди любят еще сильнее. Именно этому она научилась.
"Любовь помогает мечтать, двигаться и не останавливаться. История говорит, что даже в самые темные времена, люди любили еще сильнее, потому что чувствовали вкус жизни, как никогда раньше. Ценили каждый миг! Кажется, и мы этому научились…", — написала актриса.
Светлана Тарабарова
Исполнительница поделилась, что для нее означает любовь и что делает ее счастливой.
"Для меня любовь — это не цветы и подарки. Это не о "получать", а об "отдавать". Любовь — это создавать (дружбу, музыку, людей, свой путь, защищать свой дом). И если научиться чувствовать ее каждый день, принимая все трудности — ты будешь счастлив. В этот безумный день я желаю всем нам безграничной любви", — отметила певица.
Виктор Бронюк
Исполнитель адресовал жене Татьяне теплые и приятные слова с поздравлениями, а также поблагодарил ее, что она каждый день делает его счастливым.
"Счастье — просто быть рядом! Иметь возможность обнять, чувствовать поддержку друг друга, посмотреть в глаза и сказать, как сильно сердце любит! Люблю тебя, моя прекрасная и единственная! Фото не сегодняшнее, но каждый миг с тобой, любимая, именно такая — искренняя и неповторимая", — обратился к жене певец.
Олег Псюк
Исполнитель опубликовал романтические фото со своей избранницей, а также призвал каждого влюбленного обнять свою вторую половинку.
"Поздравляем всех с Днем влюбленных. Если вы видите сейчас этот пост — обнимите своего любимого человека! Желаем, чтобы близкие, родные и любимые люди всегда были рядом", — написал артист.
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