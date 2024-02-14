День святого Валентина 2024: как Ребрик, Федишин, Цымбалюк и другие звезды поздравили своих любимых

Сегодня, 14 февраля, в Украине празднуют международный День всех влюбленных или же День святого Валентина.

Украинские звезды уже активно поздравляют своих вторых половинок с праздником. Они делятся романтическими фото, пишут приятные пожелания и еще раз признаются в безграничной любви.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, как знаменитости поздравляют своих любимых с Днем святого Валентина.

Тарас Цымбалюк

Актер написал немалый пост, где отметил, что для него самое главное в отношениях. Артист убежден, что в паре должны быть похожие взгляды. Похоже, именно это делает актера и его избранницу Светлану Готочкину счастливыми.

Тарас Цымбалюк и Светлана Готочкина / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

"Ценно в отношениях — иметь как можно больше взглядов в одну сторону. Если вы часто вместе смеетесь над черными шутками — это клево, потому что вместе. Появилось общее желание съесть "Мивину" в час ночи? Клево, потому что желание общее. Единогласно решили выйти из кинотеатра, потому что фильм – г*вно? Супер, потому что единогласно. И все, что вместе, что взаимно — клево! Но, говорят, большинство людей полярны, так как быть? Думаю, то, что мы разные в каких-то становлениях, бывет, тоже играет в нашу же пользу… Мы – как те пазлы – можем трансформировать свою разность в новую, невиданную общую силу… Мы можем дополнять и учиться друг у друга… И это тоже бесценно… Так что пусть люди сочетаются в сходствах. и дополняют друг друга своими уникальными разногласиями и оттого неистово кайфуют…", — написал актер.

MONATIK

Певец не был многословным. Исполнитель пожелал, чтобы в трудные времена сердце согревало любовь.

MONATIK с женой / Фото: instagram.com/irinamonatik

"Пусть в эти сложнейшие времена сердце каждого согревает любовь космических масштабов!" – отметил артист.

Анатолий Анатолич

Ведущий подчеркнул, что пара должна проявлять любовь друг к другу каждый день, а не только в День святого Валентина. Именно за это он благодарен своей жене Юле.

Анатолий Анатолич с женой / Фото: instagram.com/yulattt

"Сегодня такой же день как и вчера, а завтра будет еще лучше. Любовь не привязана к дате. 13, 17 или 31 февраля (знаю, такой не бывает, но это любовь, все возможно). Любовь — это сила, которая может изменить вас до неузнаваемости, обычно, в лучшую сторону. Это уже зависит от того или той, в кого вы влюбились. Я хорошый тому примеру"

Лилия Ребрик

Ведущая поделилась, что у них с возлюбленным, танцором Андреем Диким, насыщенная супружеская жизнь. Но самое главное, что она наполнена любовью.

Лилия Ребрик с мужем и дочерьми / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"Так и живем: любим, дурачимся, любим детей! Совместные мечты, надежды, вера в победу! Каждый день как день влюбленных", — отметила ведущая.

Ирина Сопонару

Актриса подчеркнула, что именно в самые трудные времена люди любят еще сильнее. Именно этому она научилась.

Ирина Сопонару с женихом / Фото: instagram.com/irinasoponaru

"Любовь помогает мечтать, двигаться и не останавливаться. История говорит, что даже в самые темные времена, люди любили еще сильнее, потому что чувствовали вкус жизни, как никогда раньше. Ценили каждый миг! Кажется, и мы этому научились…", — написала актриса.

Светлана Тарабарова

Исполнительница поделилась, что для нее означает любовь и что делает ее счастливой.

Светлана Тарабарова с мужем и дочерью / Фото: instagram.com/tarabarova

"Для меня любовь — это не цветы и подарки. Это не о "получать", а об "отдавать". Любовь — это создавать (дружбу, музыку, людей, свой путь, защищать свой дом). И если научиться чувствовать ее каждый день, принимая все трудности — ты будешь счастлив. В этот безумный день я желаю всем нам безграничной любви", — отметила певица.

Виктор Бронюк

Исполнитель адресовал жене Татьяне теплые и приятные слова с поздравлениями, а также поблагодарил ее, что она каждый день делает его счастливым.

Виктор Бронюк с супругой / Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

"Счастье — просто быть рядом! Иметь возможность обнять, чувствовать поддержку друг друга, посмотреть в глаза и сказать, как сильно сердце любит! Люблю тебя, моя прекрасная и единственная! Фото не сегодняшнее, но каждый миг с тобой, любимая, именно такая — искренняя и неповторимая", — обратился к жене певец.

Олег Псюк

Исполнитель опубликовал романтические фото со своей избранницей, а также призвал каждого влюбленного обнять свою вторую половинку.

Олег Псюк со своей девушкой Александрой / Фото: instagram.com/bilobrov_oleksandra

"Поздравляем всех с Днем влюбленных. Если вы видите сейчас этот пост — обнимите своего любимого человека! Желаем, чтобы близкие, родные и любимые люди всегда были рядом", — написал артист.

Читайте также: