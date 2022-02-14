День святого Валентина: звезды показали свои обручальные кольца и шокировали историями об украшении

Знаменитости рассказали интересные истории о своих свадебных кольцах.

В День святого Валентина, 14 февраля, у влюбленных появляется прекрасная возможность романтически провести время со своей половинкой и вспомнить самые приятные общие моменты.

По случаю праздника украинские звезды рассказали сайту ТСН.ua о своих обручальных кольцах, показали их и рассказали интересные истории об украшениях.

Юрий Ткач

Юрий Ткач с женой / instagram.com/yuriy_tkach

Юморист и судья "Рассмеши комика" Юрий Ткач поделился, что постоянно ходит с кольцом. Более того, на съемках, в частности "Однажды под Полтавой", она не только его личная, но и ролевая.

"Так удобно. Я его почти не чувствую на пальце и практически никогда не снимаю. Хотя на отдыхе с позволения жены пришлось снять: сильно сохла кожа. Но все равно оно было со мной, я повесил обручальное кольцо на цепочку", – поделился звезда.

Обручальные кольца Юрия и Виктории Ткачев

И хотя с кольцом Юрия никаких проблем не возникало, то кольцо его жены Виктории потрепало нервы еще неженатой в то время паре.

"С моим кольцом ничего такого не происходило, а вот с кольцом Вики, которым я сделал ей предложение, пострадало. Оно было с бриллиантом. Однажды сидели с друзьями несколько лет назад, и камень из кольца упал в ковер (это мы так мы думаем). Мы пылесосили каждый уголок, все поверхности, даже забыли, зачем вообще собрались. Но он покинул нас. Вот такая история", – поделился знаменитость.

Владимир Дантес

Надя Дорофеева и Владимир Дантес / instagram.com/vladimirdantes

Популярный певец и ведущий "Рассмеши комика" Владимир Дантес поделился, что всегда носит свое кольцо, но, к сожалению, однажды потерял его.

Владимир Дантес / instagram.com/vladimirdantes

"Я с друзьями уехал на дачу. Купались в реке. Там было илистое дно. Какой-то мы взяли "крокс", играли и бросали его вместо мяча. Чуть позже я заметил, что кольцо упало в воду. Мы долго пытались его найти, но не смогли. Я не знал, как рассказать Наде. А когда решился, она спокойно отреагировала, но заметила, что история странная", – вспомнил звезда.

Обручальное кольцо Владимира Дантеса

Екатерина Осадчая

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов / instagram.com/kosadcha

Ведущая "Світського життя" и "Голосу країни" Екатерина Осадчая поделилась, что с мужем, продюсером Юрием Горбуновым сделала одинаковые кольца.

"Несмотря на то, что иногда пытаются сделать более женское и мужское – у нас одинаковые. Из-за того, что я девушка и у меня мои сценические образы меняются, и не всегда кольцо подходит к сценическому наряду, то я его то снимала, то носила. Поэтому у меня обручальное кольцо сохранилось лучше, чем у Юры. Но в принципе да, я его ношу. Вне съемок постоянно, а на съемках снимаю", — рассказала телеведущая и добавила, что для нее обручальное кольцо — это память о свадьбе.

Звезда канала 1+1 отметила, что в День Святого Валентина они с Горбуновым чаще всего работают.

Роман Сасанчин

Роман Сасанчин с женой / instagram.com/annavi_i

Победитель "Голосу.Діти" и "Голосу країни" Роман Сасанчин признался, что с женой Иванной они приобрели кольца еще до предложения певца.

Обручальное кольцо Романа Сасанчина

"Мы однажды куда-то шли, не помню куда, но точно не за кольцами. И по дороге был ювелирный магазин. И Иванна говорит: "А давай зайдем и посмотрим, какие там есть кольца". Мы когда выбирали кольца, то я еще даже не сделал ей предложение тогда. Мы просто зашли и выбирали, что там есть. Мы уже давно были готовы, что мы поженимся. Когда я делал предложение руки и сердца, то у нас уже кольца были", — отметил 19-летний исполнитель и поделился, что его кольцо — это символ того, что у него есть любимый человек.

Julik

Юлик с женой / Пресс-служба Юлика

Шоумен Юлик рассказал сайту ТСН.ua, что чтобы сделать предложение любимой, провел целую "аферу". Артист тайно забрал у избранницы Екатерины ее кольцо, чтобы измерить размер пальца. Девушка подумала, что потеряла украшение.

"Более недели не могла найти. Через некоторое время, она что-то искала в моем портфеле и не увидела коробочку с этим кольцом для предложения. Наверняка не ожидала, что я буду делать его, поэтому и не увидела ее. Кстати, все было очень романтично на крыше собора Duomo в Милане", – вспомнил звезда.

Обручальные кольца Юлика и его жены / Пресс-служба Юлика

Впрочем, супруги не носят свои обручальные кольца.

"Поскольку я был клавишником в группе Dzidzio, на каждый концерт нужно было снимать обручальное кольцо. Я боялся потерять, или забыть в отеле. Тогда был тур и в день могло быть по 4 концерта. Поэтому обручальные кольца с женой мы не носим, она также сняла, потому что не любит носить кольца. Они у нас хранятся в отдельной коробочке. Добавлю, что с момента как мы поженились прошло уже достаточно лет, и мы немного изменились, поэтому возможно на фарфоровую свадьбу (20 лет в браке) захотим купить новые и красивые", – поделился Юлик и добавил, что для него главное любовь и отношение к человеку, и нет разницы, есть ли кольцо на пальце, потому что "лучше пусть чувства будут в сердце".

SHADU

SHADU / Пресс-служба SHADU

Украинская певица SHADU также призналась нам, что почти не носит свое кольцо. Артистка поделилась, что боится одевать украшение, поскольку однажды произошла "страшная ситуация". Так, муж звезды порадовал любимую подаркомк и устроил медовый месяц на Мальдивах. Молодожены поселились в вилле и побежали на мостик, где Ксения и потеряла кольцо.

Обручальное кольцо SHADU

"Там был мостик, под которым плавали рыбки, и даже маленькие акулы подплывали, и мы их кормили специальной едой. И вот как-то сижу я на этом мостике, кормлю рыбок, и вижу – обручального кольца нет! Сначала шок... Потом я решила, что наверняка оставила его в ванной, побежала в номер! Обручального кольца нет! Я обыскала все: все шкафы, чемоданы, пол – кольца нигде нет. Я была довольно суеверным человеком в вопросах обручального кольца. Мне казалось, если потерять обручальное кольцо – обязательно случится что-то очень плохое! Более того, для любой девушки обручальное кольцо — это не просто кольцо, это настоящая реликвия, которую хранишь, как самое дорогое сердцу", — вспомнила исполнительница.

Пресс-служба SHADU

После того как Ксения перерыла все вещи и проплакала весь день, она решила смириться с потерей. Тем более муж ее, в отличие от певицы, вообще не суеверен и успокаивал избранницу. Впрочем, через день пара снова пошла кормить рыбок на этот мостик. Там SHADU и заметила украшение.

"Смотрю – что-то блестит между досками мостика. Конечно же мне стало интересно что это. Я легла на мостик, приблизилась максимально близко к этой блестящей штуке, которая не давала мне покоя, и увидела, что это мое украшение! Мое кольцо! Как мы доставали оттуда его — уже отдельная история. После того, как я чуть не потеряла свое обручальное кольцо через месяц после свадьбы, даже в медовый месяц, я его очень боюсь носить! И одеваю только в какие-то важные дни!" – поделилась знаменитость.

Обручальное кольцо SHADU / Пресс-служба SHADU

Настя Каменских

Певицу Настю Каменских увидеть с кольцом практически нереально. После свадьбы с Потапом звезда чуть-чуть носила украшение, впрочем, потом прекратила.

instagram.com/kamenskux

В то время в Сети уже появились слухи, что супруги развелись. Как потом рассказала звезда в программе "СуперИнтуиция", дело в том, что бывали случаи, когда во время концерта фаны срывали кольца с пальцев.

"Наклоняешься на концерте, стоя на сцене, руки опускаешь в толпу, здороваешься. А потом достаешь их – а колец уже нет!", – поделилась певица.

Наталка Денисенко

Наталья Денисенко и Андрей Фединчик / instagram.com/natalka_denisenko

1 апреля в 2021 году звездные супруги актеров Наталка Денисенко и Андрей Фединчик отпраздновали свою четвертую свадьбу. Церемонию пара устроила в Египте, для которой выбрала новые кольца.

В интервью kp.ua знаменитость рассказывала, что носит на безымянном пальце не только обручальные кольца, но и те, которые ей дарил любимый.

Наталья Денисенко / instagram.com/natalka_denisenko

"Периодически меняю их под тот лук, который на мне. Но чаще всего из-за постоянных съемок мы вообще не носим обручальные кольца. Их надо снимать, одевать – боюсь потерять. Поэтому, когда съемки просто выезжаю из дома без украшений", – поделилась звезда.

Наталья Денисенко / instagram.com/natalka_denisenko

Читайте также: