День святого Валентина: звезды показали свои обручальные кольца и шокировали историями об украшении

Знаменитости рассказали интересные истории о своих свадебных кольцах.
В День святого Валентина, 14 февраля, у влюбленных появляется прекрасная возможность романтически провести время со своей половинкой и вспомнить самые приятные общие моменты.
По случаю праздника украинские звезды рассказали сайту ТСН.ua о своих обручальных кольцах, показали их и рассказали интересные истории об украшениях.
Юрий Ткач
Юморист и судья "Рассмеши комика" Юрий Ткач поделился, что постоянно ходит с кольцом. Более того, на съемках, в частности "Однажды под Полтавой", она не только его личная, но и ролевая.
"Так удобно. Я его почти не чувствую на пальце и практически никогда не снимаю. Хотя на отдыхе с позволения жены пришлось снять: сильно сохла кожа. Но все равно оно было со мной, я повесил обручальное кольцо на цепочку", – поделился звезда.
И хотя с кольцом Юрия никаких проблем не возникало, то кольцо его жены Виктории потрепало нервы еще неженатой в то время паре.
"С моим кольцом ничего такого не происходило, а вот с кольцом Вики, которым я сделал ей предложение, пострадало. Оно было с бриллиантом. Однажды сидели с друзьями несколько лет назад, и камень из кольца упал в ковер (это мы так мы думаем). Мы пылесосили каждый уголок, все поверхности, даже забыли, зачем вообще собрались. Но он покинул нас. Вот такая история", – поделился знаменитость.
Владимир Дантес
Популярный певец и ведущий "Рассмеши комика" Владимир Дантес поделился, что всегда носит свое кольцо, но, к сожалению, однажды потерял его.
"Я с друзьями уехал на дачу. Купались в реке. Там было илистое дно. Какой-то мы взяли "крокс", играли и бросали его вместо мяча. Чуть позже я заметил, что кольцо упало в воду. Мы долго пытались его найти, но не смогли. Я не знал, как рассказать Наде. А когда решился, она спокойно отреагировала, но заметила, что история странная", – вспомнил звезда.
Екатерина Осадчая
Ведущая "Світського життя" и "Голосу країни" Екатерина Осадчая поделилась, что с мужем, продюсером Юрием Горбуновым сделала одинаковые кольца.
"Несмотря на то, что иногда пытаются сделать более женское и мужское – у нас одинаковые. Из-за того, что я девушка и у меня мои сценические образы меняются, и не всегда кольцо подходит к сценическому наряду, то я его то снимала, то носила. Поэтому у меня обручальное кольцо сохранилось лучше, чем у Юры. Но в принципе да, я его ношу. Вне съемок постоянно, а на съемках снимаю", — рассказала телеведущая и добавила, что для нее обручальное кольцо — это память о свадьбе.
Звезда канала 1+1 отметила, что в День Святого Валентина они с Горбуновым чаще всего работают.
Роман Сасанчин
Победитель "Голосу.Діти" и "Голосу країни" Роман Сасанчин признался, что с женой Иванной они приобрели кольца еще до предложения певца.
"Мы однажды куда-то шли, не помню куда, но точно не за кольцами. И по дороге был ювелирный магазин. И Иванна говорит: "А давай зайдем и посмотрим, какие там есть кольца". Мы когда выбирали кольца, то я еще даже не сделал ей предложение тогда. Мы просто зашли и выбирали, что там есть. Мы уже давно были готовы, что мы поженимся. Когда я делал предложение руки и сердца, то у нас уже кольца были", — отметил 19-летний исполнитель и поделился, что его кольцо — это символ того, что у него есть любимый человек.
Julik
Шоумен Юлик рассказал сайту ТСН.ua, что чтобы сделать предложение любимой, провел целую "аферу". Артист тайно забрал у избранницы Екатерины ее кольцо, чтобы измерить размер пальца. Девушка подумала, что потеряла украшение.
"Более недели не могла найти. Через некоторое время, она что-то искала в моем портфеле и не увидела коробочку с этим кольцом для предложения. Наверняка не ожидала, что я буду делать его, поэтому и не увидела ее. Кстати, все было очень романтично на крыше собора Duomo в Милане", – вспомнил звезда.
Впрочем, супруги не носят свои обручальные кольца.
"Поскольку я был клавишником в группе Dzidzio, на каждый концерт нужно было снимать обручальное кольцо. Я боялся потерять, или забыть в отеле. Тогда был тур и в день могло быть по 4 концерта. Поэтому обручальные кольца с женой мы не носим, она также сняла, потому что не любит носить кольца. Они у нас хранятся в отдельной коробочке. Добавлю, что с момента как мы поженились прошло уже достаточно лет, и мы немного изменились, поэтому возможно на фарфоровую свадьбу (20 лет в браке) захотим купить новые и красивые", – поделился Юлик и добавил, что для него главное любовь и отношение к человеку, и нет разницы, есть ли кольцо на пальце, потому что "лучше пусть чувства будут в сердце".
SHADU
Украинская певица SHADU также призналась нам, что почти не носит свое кольцо. Артистка поделилась, что боится одевать украшение, поскольку однажды произошла "страшная ситуация". Так, муж звезды порадовал любимую подаркомк и устроил медовый месяц на Мальдивах. Молодожены поселились в вилле и побежали на мостик, где Ксения и потеряла кольцо.
"Там был мостик, под которым плавали рыбки, и даже маленькие акулы подплывали, и мы их кормили специальной едой. И вот как-то сижу я на этом мостике, кормлю рыбок, и вижу – обручального кольца нет! Сначала шок... Потом я решила, что наверняка оставила его в ванной, побежала в номер! Обручального кольца нет! Я обыскала все: все шкафы, чемоданы, пол – кольца нигде нет. Я была довольно суеверным человеком в вопросах обручального кольца. Мне казалось, если потерять обручальное кольцо – обязательно случится что-то очень плохое! Более того, для любой девушки обручальное кольцо — это не просто кольцо, это настоящая реликвия, которую хранишь, как самое дорогое сердцу", — вспомнила исполнительница.
После того как Ксения перерыла все вещи и проплакала весь день, она решила смириться с потерей. Тем более муж ее, в отличие от певицы, вообще не суеверен и успокаивал избранницу. Впрочем, через день пара снова пошла кормить рыбок на этот мостик. Там SHADU и заметила украшение.
"Смотрю – что-то блестит между досками мостика. Конечно же мне стало интересно что это. Я легла на мостик, приблизилась максимально близко к этой блестящей штуке, которая не давала мне покоя, и увидела, что это мое украшение! Мое кольцо! Как мы доставали оттуда его — уже отдельная история. После того, как я чуть не потеряла свое обручальное кольцо через месяц после свадьбы, даже в медовый месяц, я его очень боюсь носить! И одеваю только в какие-то важные дни!" – поделилась знаменитость.
Настя Каменских
Певицу Настю Каменских увидеть с кольцом практически нереально. После свадьбы с Потапом звезда чуть-чуть носила украшение, впрочем, потом прекратила.
В то время в Сети уже появились слухи, что супруги развелись. Как потом рассказала звезда в программе "СуперИнтуиция", дело в том, что бывали случаи, когда во время концерта фаны срывали кольца с пальцев.
"Наклоняешься на концерте, стоя на сцене, руки опускаешь в толпу, здороваешься. А потом достаешь их – а колец уже нет!", – поделилась певица.
Наталка Денисенко
1 апреля в 2021 году звездные супруги актеров Наталка Денисенко и Андрей Фединчик отпраздновали свою четвертую свадьбу. Церемонию пара устроила в Египте, для которой выбрала новые кольца.
В интервью kp.ua знаменитость рассказывала, что носит на безымянном пальце не только обручальные кольца, но и те, которые ей дарил любимый.
"Периодически меняю их под тот лук, который на мне. Но чаще всего из-за постоянных съемок мы вообще не носим обручальные кольца. Их надо снимать, одевать – боюсь потерять. Поэтому, когда съемки просто выезжаю из дома без украшений", – поделилась звезда.
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