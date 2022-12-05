День волонтера: Осадчая благодарит за помощь в поиске пропавших, Притула призывает донатить на ВСУ

Сегодня, 5 декабря, в мире отмечают Международный день волонтера.

Украинцы, как никто другой, сейчас активно занимаются волонтерской деятельностью. С начала полномасштабной войны волонтеры начали собирать средства для военных и мирных жителей, закупать еду и оружие, помогать пострадавшим и переводить средства благотворительным фондам.

Знаменитости, которые сами занимаются волонтерством, решили поздравить всех причастных с праздником.

Екатерина Осадчая

Ведущая с начала полномасштабной войны занялась поиском пропавших без вести. Екатерина поблагодарила всех, кто помогает ее команде. Знаменитость также отметила, что не нужно на этом останавливаться.

"С Днем волонтера! Спасибо каждому и каждой, кто днями и ночами отдает свое время, силы, эмоциональное здоровье и деньги ради победы. Вот уже девять месяцев наш "Пошук зниклих" работает благодаря самой крутой и родной волонтерской команде! Спасибо! Спасибо за каждую минуту вашей жизни! Поздравляю всех волонтеров, кто каждый на своем фронте, не празднуем, работаем, но по победе соберемся и отпразднуем все праздники сразу!" – отметила Осадчая.

Екатерина Осадчая / Фото: instagram.com/kosadcha

Наталья Могилевская

Певица поблагодарила всех волонтеров за невероятный вклад, который они делают в победу Украины.

"Волонтеры! Люди с большим сердцем! Мое вам уважение, уважение и благодарность!" – написала в фотоблоге исполнительница.

Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Леся Никитюк

Ведущая с начала полномасштабной войны активно занялась волонтерством. В Международный день волонтера Леся поздравила всех причастных с праздником.

"С Днем волонтера! Спасибо вам за ваш ежедневный труд! Еще немного", — подчеркнула Леся.

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Святослав Вакарчук

Лидер группы "Океан Ельзи" поздравил всех, кто активно занимается благотворительностью и помогает украинским защитникам выгнать оккупантов из украинских земель.

"Не спрашивай у других, когда закончится война. Спроси себя, что ты сделал для победы? Ответ на этот вопрос знают миллионы волонтеров. На передовой или в тылу они каждый день приближают победу. С Днем волонтера, друзья!" – отметил Вакарчук.

Сергей Притула

С начала полномасштабной войны ведущий стал волонтером. Притула организует большие сборы средств и помогает украинской армии. Поэтому шоумен поблагодарил всех, кто помогает украинской армии. Притула также подчеркнул, что следует продолжать это делать и дальше, чтобы ускорить победу.

"Мы не представляем наш фонд без вас и собственно сегодня вы тоже волонтеры, и сегодня тоже ваш день. Я хочу поблагодарить всех тех, кому не безразлично, кто укрепляет силу нашей армии. Не останавливайтесь, делайте то, что делаете. Делайте все, что делаете. возможно и даже то, что невозможно. Вместе к победе. С днем волонтера", — подчеркнул ведущий.

Александр Положинский

Музыкант, который с начала полномасштабной войны служит в рядах ВСУ, поблагодарил всех волонтеров, которые делают все возможное для помощи Украине.

"У меня много подруг, друзей и просто знакомых, которых сегодня с полным правом могу поздравить с Днем Волонтера и Волонтерши. В качестве поздравления хочу просто поблагодарить всех вас, дорогие настойчивые и неутомимые, за ваш труд", — написал Положинский.

Фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi

Андрей Бедняков

Ведущий поблагодарил всех, кто помогает Украине в трудные времена.

"С Днем волонтера всех причастных. Спасибо!" – написал ведущий.

Фото: instagram.com/biedniakov

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