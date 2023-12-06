День Вооруженных сил Украины 2023: Ротару, Ребрик, Тополя и другие звезды поздравили защитников с праздником

Сегодня, 6 декабря, в Украине двойной праздник. Украинцы празднуют День святого Николая, а также День Вооруженных сил Украины.

Оба праздника очень важны и имеют особое значение. Тем не менее, когда в Украине полномасштабная война, то все внимание приковано к украинским защитникам.

Знаменитости поздравляют Вооруженные силы Украины с их важным днем, благодарят им за защиту и за возможность жить в мире. Также звезды желают, чтобы скорей наступила победа и каждый военный вернулся с фронта к своим семьям.

Лилия Ребрик

"В военные праздники всегда хочется благодарить — снова и снова. За то, что работаю, живу, просто за то, что жива! Что ношу под сердцем ребенка. Что верю и что вера моя у вас несокрушимая! Спасибо каждому и каждой — на нуле, в холодном шанце, до краев в грязи. Без родных рядом по праздникам и серые будни, без связи, в мгновение от опасности. С единой силой и верой в победу! Благодарю каждого, кто охраняет наш сон. Кто ловит в небе смертельное вражеское железо. Каждому, кто ради меня, тебя, вас, нас, своей страны, отдал себя, спасибо, что не боюсь. Потому что за моей спиной самая крепкая, самая умная и самая красивая армия мира. Всегда и навеки благодарю человека в пикселе. Возвращайтесь живыми" – написала ведущая.

Лилия Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Слава Демин

"С Днем Вооруженных сил Украины. Ребята, спасибо вам за возможность работать и дарить слушателям и зрителям позитив. Очень ценю, когда к нам в эфир звонят ребята с фронта и говорят, что слушают нас. Мой брат сейчас тоже в ВСУ и неоднократно попадал под обстрелы. Труднее всего, когда он долго не отвечает на сообщения. Пусть мамы, жены, девушки, парни и мужчины дождутся своих сыновей, мужчин, девушек или жен. А дети — пап и мам! Слава украинским защитникам", — отметил шоумен.

Слава Демин / Фото: instagram.com/slavademin_official

Группа "Антитела"

"С Днем Вооруженных сил Украины! Верим. Поддерживаем и помогаем. Так победим! Помним каждого и каждую, кто пошел на щите в этой борьбе", — говорится в сообщении коллектива.

Группа "Антитела" / Фото: instagram.com/antytila_official

Анна Саливанчук

"В день ВСУ я хочу поздравить вас, дорогие наши защитники и защитницы. Сегодня ваш день. Но на самом деле каждый день — ваш! Потому что без вас новый день не наступил бы для украинского народа. Не возможно осознать всю жертвенность и смелость вашей души! Ваше мужество и готовность служить нашей стране всегда были и будут примером преданности и патриотизма всему украинскому обществу. Желаем всегда быть крепкими и выносливыми, вне зависимости от вызовов, которые может поставить перед вами судьба. Пусть родные. близкие и весь украинский народ всегда будут рядом, оказывая поддержку, любовь и надежный тыл. Ангельского щита и Божьей защиты просим для вас каждый день. Празднуйте этот день с гордостью, ведь вы – настоящие герои Украины", — отметила актриса.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Тарас Цымбалюк

"Никогда не думал, что будут праздники весомее Нового года или Рождества…С Днем Вооруженных сил Украины! Низкий поклон! Слава Героям!" – написал актер.

Тарас Цымбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Дарья Петрожицкая

"Безграничная благодарность нашим защитникам и защитницам! Каждый день! Каждую минуту! Каждую секунду! Навеки! Слава ВСУ! Слава Героям!" – отметила актриса.

Дарья Петрожицкая / Фото: instagram.com/petrozhitskaya

Ирина Горовая

"651 день войны. Мы стоим и наступаем благодаря смелости, решительности и самоотверженности наших воинов – защитников и защитниц. Мы больше не живем надеждой, что завтра все кончится – мы зрело готовы бороться столько, сколько будет нужно, помогая и поддерживая армию и страну! Спасибо ВСУ. Слава и уважение нашим воинам!" – написала продюсер.

София Ротару / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

София Ротару

Исполнительница, как всегда, не обошла вниманием важный украинский праздник. Артистка опубликовала в Instagram картинку, на которой изображен Святой Николай, которого благодарят за чудеса, и украинский защитник, которого благодарят за праздники.

Поздравление от Софии Ротару / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

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