День Вооруженных сил Украины: Ротару назвала героев "несокрушимыми", а Осадчая – поблагодарила за защиту

Сегодня, 6 декабря, в украинских защитников праздник – День Вооруженных Сил Украины.

Этот день всегда был важным для украинцев, ведь именно 6 декабря 31 год назад был принят закон Украины "О Вооруженных Силах Украины". С начала полномасштабной войны, развязанной Россией, этот праздник приобрел особое значение. Украинские военные героически стали на защиту страны от российских захватчиков и продолжают ежедневно защищать Украину.

Украинские знаменитости поздравляют защитников с их профессиональным праздником и благодарят их за защиту.

Екатерина Осадчая

"Я тысячу раз благодарна нашим Героям за то, что защищают и отвоевывают сантиметр за сантиметром нашу землю за то, что мы в тылу можем жить и работать, за то, что у нас есть наша Украина. Сегодня подумала, за что лично больше всего благодарна нашим Вооруженным силам? У каждого из нас своя личная история, за что поблагодарить, и я хочу поблагодарить, что у меня есть возможность видеть своих родителей, ведь когда враги были уже в нескольких километрах и из соседей не осталось никого, родители не уезжали, и только благодаря нашим Героям Киевская область освобождена и будут освобождены и другие города! Спасибо каждому и каждой! Мы в неистощимом долгу перед вами! С вашим Днем ВСУ!" – написала ведущая.

Екатерина Осадчая с родителями / Фото: instagram.com/kosadcha

Надя Дорофеева

"Храбрые, с чувством юмора, сильные, заботливые, с крепкой душой и добрым сердцем – это все о наших героях! Слава ВСУ! Слава Героям!", — написала Надя.

Юрий Горбунов

"Вооруженные силы Украины — это и есть Украина! Ребята, которые защищают нашу землю! Вы наши Супергерои! Наша сила и гордость! С праздником вас! Пусть вас Бог оберегает! Слава ВСУ! Слава Украине!" – обращусь к защитникам шоумен.

Святослав Вакарчук

"ВСУ — это и есть Украина! Смелая, сильная, непокоренная. С Днем наших Вооруженных Сил! Слава Украине! Слава Героям!" – написал музыкант.

Анатолий Анатолич

"Да. Романтизируем. Да. Увлекаемся. Да. Верим, как никогда. День Вооруженных Сил Украины. Все с большой буквы, потому что праздник великих людей. С вашего позволения на фотопоздравлении у меня будут девушки, потому что в поздравлениях все равно сегодня будет больше фото мужчин в форме. Поэтому чтобы как-то выровнять ситуацию я опубликую это фото с военнослужащими-женщинами. Поздравляем каждого и каждую. Слава ВСУ!" – отметил Анатолич.

Злата Огневич

"С Днем Вооруженных Сил Украины. Наша страна держится и все выдержит только благодаря славным воинам и несокрушимости украинского народа. Вы знаете, что лучшая благодарность военным — это донат, поэтому делайте донаты, помогайте, не останавливайтесь. Продолжаем бороться в тылу, пока воины сражаются на передовой. Продолжаемся всеми силами приближать нашу общую Победу. А если увидите сегодня военного, поблагодарите его, обнимите, угостите кофе и добрым человеческим словом. Слава ВСУ! Слава Героям Украины!" – отметила певица.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

София Ротару

Исполнительница не была многословной. В фотоблоге София Михайловна опубликовала патриотическую фотографию и отметила, что украинские герои – "несокрушимые".

Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Ирина Федишин

"Наши Вооруженные Силы Украины, спасибо, что защищаете Украину! Горжусь и восхищаюсь вашей силой, мужеством, смелостью. Пусть хранит вас Господь! С праздником! Слава ВСУ!" – отметила исполнительница.

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