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Дата публикации
Категория
Гламур
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Время на прочтение
3 мин

День вышиванки: Дорофеева, Ребрик, Пономарев и другие показали свои оригинальные вышитые наряды

Звезды поздравили украинцев с важным праздником и рассказали об особенностях вышиванок.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Надя Дорофеева, Лилия Ребрик, Александр Пономарев

Надя Дорофеева, Лилия Ребрик, Александр Пономарев

Сегодня, 15 мая, в Украине празднуют День вышиванки.

Так, третий четверг мая — особая дата для каждого украинца. В этот день мы одеваем вышиванки не просто как одежду, а как символ единства, национального достоинства и любви к своим корням.

В День вышиванки 2025 украинские звезды устроили настоящий флешмоб в Instagram и хвастаются национальными нарядами с разными вышивками и орнаментами. В частности, Настя Каменских, Лилия Ребрик, Екатерина Осадчая, Александр Пономарев и десятки других знаменитостей позируют как наедине, так и в семейном кругу, делятся теплыми историями о родственных реликвиях и рассказывают о части культурного кода, приобретающего особое значение во время войны.

Лилия Ребрик

"Мода меняется. Символы – нет. Меня так греет, что мы одеваем вышиванки на самые важные дни в жизни. Женимся в них, крестим детей, встречаем с войны, прощаемся, когда болит. Каждый крестик – оберег. Каждая ниточка – любовь. Каждый узор – наш генетический код. Вышиванка всегда в моде, что бы то ни было, потому что в ней — будто мы сами", - ратсрогала ведущая.

Лилия Ребрик

Лилия Ребрик

Надя Дорофеева

Надя Дорофеева

Надя Дорофеева

Анна Саливанчук

"Сегодня всеукраинский День вышиванки. Радуюсь, когда на праздники мы всей семьей одеваем вышиванки. Для нас это особый наряд, в котором хочется мечтать и в котором четче чувствуются свои корни. Первую свою вышиванку я вышила себе сама, меня научила моя бабушка, когда мне было 10 лет. Люблю каждую свою вышиванку, потому что у меня их много", - поделилась историей актриса.

Анна Саливанчук

Анна Саливанчук

Евгений Клопотенко

"Мне кажется, что мы уже вышиванки не только на праздники одеваем — и это невероятно. Сотни компаний, которые их возрождают и создают. Наконец-то украинское стало модным", - с гордостью отметил кулинар.

Евгений Клопотенко

Евгений Клопотенко

Наталья Денисенко

"Вышиванка – это несколько больше, чем просто одежда. Это действительно мода украинцев, наш код, наша история, несколько очень глубокое. У меня есть несколько любимых! И сегодня тоже одену новенькую в честь праздника", - рассказала артистка.

Наталья Денисенко

Наталья Денисенко

Леся Никитюк

"С Днем вышиванки", - поздравила украинцев звезда.

Леся Никитюк

Леся Никитюк

Тимур Мирошниченко с семьей

"С твоим днем тебя, вышиванка!", - растрогала поздравлениями звездная семья.

Тимур Мирошниченко с семьей

Тимур Мирошниченко с семьей

Настя Каменских

"Есть миллионы причин гордиться Украиной и украинцами. Наш мелодичный язык, плодородная почва, кухня, песни, искренние объятия, свободный дух и сердце, которое бьется за правду. Среди всех сокровищ — и вышиванка. Символ нашей силы, любви и памяти. С Днем вышиванки. Бережем свое", - призвала певица.

Настя Каменских

Настя Каменских

Александр Пономарев

"Поздравляю с Днем вышиванки!" – поздравил исполнитель.

Александр Пономарев

Александр Пономарев

Екатерина Осадчая

"С Днем вышиванки и с Днем семьи. Это так символично. Семья – это наша базовая настройка. Для украинцев семья изначально была превыше всего, семья – это тыл и покой, радость и сила. Вышиванка – наш символ, символы рода. И я свои вышиванки обязательно передам своим внучкам (надеюсь у меня они будут). С праздником!" – подписала праздничные фото ведущая.

Екатерина Осадчая с семьей

Екатерина Осадчая с семьей

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