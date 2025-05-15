День вышиванки: Дорофеева, Ребрик, Пономарев и другие показали свои оригинальные вышитые наряды

Надя Дорофеева, Лилия Ребрик, Александр Пономарев

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Сегодня, 15 мая, в Украине празднуют День вышиванки.

Так, третий четверг мая — особая дата для каждого украинца. В этот день мы одеваем вышиванки не просто как одежду, а как символ единства, национального достоинства и любви к своим корням.

В День вышиванки 2025 украинские звезды устроили настоящий флешмоб в Instagram и хвастаются национальными нарядами с разными вышивками и орнаментами. В частности, Настя Каменских, Лилия Ребрик, Екатерина Осадчая, Александр Пономарев и десятки других знаменитостей позируют как наедине, так и в семейном кругу, делятся теплыми историями о родственных реликвиях и рассказывают о части культурного кода, приобретающего особое значение во время войны.

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Лилия Ребрик

"Мода меняется. Символы – нет. Меня так греет, что мы одеваем вышиванки на самые важные дни в жизни. Женимся в них, крестим детей, встречаем с войны, прощаемся, когда болит. Каждый крестик – оберег. Каждая ниточка – любовь. Каждый узор – наш генетический код. Вышиванка всегда в моде, что бы то ни было, потому что в ней — будто мы сами", - ратсрогала ведущая.

Лилия Ребрик

Надя Дорофеева

Надя Дорофеева

Анна Саливанчук

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"Сегодня всеукраинский День вышиванки. Радуюсь, когда на праздники мы всей семьей одеваем вышиванки. Для нас это особый наряд, в котором хочется мечтать и в котором четче чувствуются свои корни. Первую свою вышиванку я вышила себе сама, меня научила моя бабушка, когда мне было 10 лет. Люблю каждую свою вышиванку, потому что у меня их много", - поделилась историей актриса.

Анна Саливанчук

Евгений Клопотенко

"Мне кажется, что мы уже вышиванки не только на праздники одеваем — и это невероятно. Сотни компаний, которые их возрождают и создают. Наконец-то украинское стало модным", - с гордостью отметил кулинар.

Евгений Клопотенко

Наталья Денисенко

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"Вышиванка – это несколько больше, чем просто одежда. Это действительно мода украинцев, наш код, наша история, несколько очень глубокое. У меня есть несколько любимых! И сегодня тоже одену новенькую в честь праздника", - рассказала артистка.

Наталья Денисенко

Леся Никитюк

"С Днем вышиванки", - поздравила украинцев звезда.

Леся Никитюк

Тимур Мирошниченко с семьей

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"С твоим днем тебя, вышиванка!", - растрогала поздравлениями звездная семья.

Тимур Мирошниченко с семьей

Настя Каменских

"Есть миллионы причин гордиться Украиной и украинцами. Наш мелодичный язык, плодородная почва, кухня, песни, искренние объятия, свободный дух и сердце, которое бьется за правду. Среди всех сокровищ — и вышиванка. Символ нашей силы, любви и памяти. С Днем вышиванки. Бережем свое", - призвала певица.

Настя Каменских

Александр Пономарев

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"Поздравляю с Днем вышиванки!" – поздравил исполнитель.

Александр Пономарев

Екатерина Осадчая

"С Днем вышиванки и с Днем семьи. Это так символично. Семья – это наша базовая настройка. Для украинцев семья изначально была превыше всего, семья – это тыл и покой, радость и сила. Вышиванка – наш символ, символы рода. И я свои вышиванки обязательно передам своим внучкам (надеюсь у меня они будут). С праздником!" – подписала праздничные фото ведущая.

Екатерина Осадчая с семьей