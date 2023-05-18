День вышиванки: Кароль, Осадчая и другие звезды поздравили украинцев в стильных национальных образах

Сегодня украинцы празднуют красивый и значимый для нашего культурного наследия праздник — День вышиванки. Традиционно его празднуют в третий четверг мая, так что в этом году он пришелся на 18 мая.

Звезды шоу-бизнеса также приобщились к праздничной традиции одевать наряды с украинским национальным орнаментом. Юрий Горбунов, Екатерина Осадчая, Наталья Могилевская, "Антитіла" и другие знаменитости поздравили своих поклонников с Днем вышиванки.

Тина Король

Певица поделилась фотографией в стильном белом платье с розовыми вышитыми цветами на рукавах и груди.

Тина Кароль

Кроме своего фото, звезда поделилась стихотворными строками об украинской вышиванке.

"Голубая — это любовь, а желтая — это жизнь. Ты — мать, ты красота, ты — смысл бытия, втерю слезы твои навеки. Жива!" — говорится в стихотворении.

Тина Кароль поздравила с Днем вышиванки

Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая

Звездные супруги часто одевают вышиванку на семейные праздники, поэтому и сегодня не упустили такой возможности. Екатерина выбрала красивое льняное платье с белой вышивкой и дополнила образ подлинными украшениями.

"Наш генетический код, наша национальная гордость! То что больше, чем одежда, это вышивка на сердце. Мы одеваем вышиванку когда хорошо и когда не очень, когда мы в приподнятом настроении и когда совсем нет. Но вышиванка согреет и вернет к истокам, расставит все на места и покажет направление движения, что все, что мы делаем ради этого самого генетического кода, кода предков, закладывавших в вышивку знаки и обереги, всю ярость и надежду и все то, что мы боремся сейчас", — написала Осадчая.

Екатерина Осадчая

А вот Горбунов надел зелёную рубашку с вышивкой черного цвета.

"С Днем вышиванки! Наш генокод, наши корни, наша история и будущее! Объединяемся! Слава Украине!", — написал ведущий.

Юрий Горбунов

Наталья Могилевская

Певица поделилась хорошей фотографией на фоне голубого украинского неба в стильном вышитом платье. На белой ткани золотыми нитями были вышитые символы Украины – золотые колосья пшеницы.

"День Вышиванки… Когда-то в глубоком трансе я спросила себя: "Какая моя любимая песня? Какая песня является источником моего вдохновения? Что именно дает мне силу?". И я была очень удивлена, когда изнутри услышала песню "Ой зелене жито, зелене", которую в жизни даже никогда не пела. Давайте сохранять, продолжать и развивать наши традиции, потому что они являются нашими корнями., которое пронизывает нас сквозь кровь, клетки как этнический код наших предков", — поделилась Могилевская.

Наталья Могилевская

Григорий Решетник

Семья Решетников в День вышиванки поделилась семейными видео в традиционных украинских одеждах. Звездные супруги с детства хотят приучить своих детей ценить традиции.

"Счастливы и горды, что мы украинцы! С Днем вышиванки! Победим", — подписал ролик Решетник.

Группа "Антитіла"

Коллектив всем составом во главе с Тарасом Тополею одели вышитые сорочки, каждая из которых имела свой особый рисунок и цвет, и поздравили украинцев с праздником.

"С Днем вышиванки, украинцы! Лелейте и любите свое, где бы вы сегодня ни были" — написали музыканты.

Группа "Антитіла"

Леся Никитюк

Телеведущая также показала подписчикам свое стильное вышитое платье с массивной вышивкой в виде разноцветных цветов на рукавах и воротнике.

Леся Никитюк поздравила с Днем вышиванки

Святослав Вакарчук

Лидер группы "Океан Эльзы" показал одну из своих любимых вышиванок, в которой часто появлялся на концертах. На рубашке из белого льна орнамент вышит также белыми нитями.

Одна из моих любимых — белым по белому. И, конечно, впереди победа, — написал Вакарчук.

Святослав Вакарчук

SHADU

Яркую красную рубашку с белой вышивкой и поясом продемонстрировала и певица SHADU.

"Я счастлива, что украинская нация одна из лучших в мире. И именно ее генетический код - вышиванка является той движущей опорой! С праздником моя свободная, независимая и непобедимая Украина!", - поделилась исполнительница.

SHADU

Julik

В праздничный день артист пополнил свою коллекцию вышиванок новой рубашкой с необычным орнаментом и поздравил фанов.

"С Днем вышиванки, моя страна", - написал певец.

Julik

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