День вышиванки: Кароль, Осадчая и другие звезды поздравили украинцев в стильных национальных образах

Знаменитости призывают ценить украинские традиции.
Сегодня украинцы празднуют красивый и значимый для нашего культурного наследия праздник — День вышиванки. Традиционно его празднуют в третий четверг мая, так что в этом году он пришелся на 18 мая.
Звезды шоу-бизнеса также приобщились к праздничной традиции одевать наряды с украинским национальным орнаментом. Юрий Горбунов, Екатерина Осадчая, Наталья Могилевская, "Антитіла" и другие знаменитости поздравили своих поклонников с Днем вышиванки.
Тина Король
Певица поделилась фотографией в стильном белом платье с розовыми вышитыми цветами на рукавах и груди.
Кроме своего фото, звезда поделилась стихотворными строками об украинской вышиванке.
"Голубая — это любовь, а желтая — это жизнь. Ты — мать, ты красота, ты — смысл бытия, втерю слезы твои навеки. Жива!" — говорится в стихотворении.
Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая
Звездные супруги часто одевают вышиванку на семейные праздники, поэтому и сегодня не упустили такой возможности. Екатерина выбрала красивое льняное платье с белой вышивкой и дополнила образ подлинными украшениями.
"Наш генетический код, наша национальная гордость! То что больше, чем одежда, это вышивка на сердце. Мы одеваем вышиванку когда хорошо и когда не очень, когда мы в приподнятом настроении и когда совсем нет. Но вышиванка согреет и вернет к истокам, расставит все на места и покажет направление движения, что все, что мы делаем ради этого самого генетического кода, кода предков, закладывавших в вышивку знаки и обереги, всю ярость и надежду и все то, что мы боремся сейчас", — написала Осадчая.
А вот Горбунов надел зелёную рубашку с вышивкой черного цвета.
"С Днем вышиванки! Наш генокод, наши корни, наша история и будущее! Объединяемся! Слава Украине!", — написал ведущий.
Наталья Могилевская
Певица поделилась хорошей фотографией на фоне голубого украинского неба в стильном вышитом платье. На белой ткани золотыми нитями были вышитые символы Украины – золотые колосья пшеницы.
"День Вышиванки… Когда-то в глубоком трансе я спросила себя: "Какая моя любимая песня? Какая песня является источником моего вдохновения? Что именно дает мне силу?". И я была очень удивлена, когда изнутри услышала песню "Ой зелене жито, зелене", которую в жизни даже никогда не пела. Давайте сохранять, продолжать и развивать наши традиции, потому что они являются нашими корнями., которое пронизывает нас сквозь кровь, клетки как этнический код наших предков", — поделилась Могилевская.
Григорий Решетник
Семья Решетников в День вышиванки поделилась семейными видео в традиционных украинских одеждах. Звездные супруги с детства хотят приучить своих детей ценить традиции.
"Счастливы и горды, что мы украинцы! С Днем вышиванки! Победим", — подписал ролик Решетник.
Группа "Антитіла"
Коллектив всем составом во главе с Тарасом Тополею одели вышитые сорочки, каждая из которых имела свой особый рисунок и цвет, и поздравили украинцев с праздником.
"С Днем вышиванки, украинцы! Лелейте и любите свое, где бы вы сегодня ни были" — написали музыканты.
Леся Никитюк
Телеведущая также показала подписчикам свое стильное вышитое платье с массивной вышивкой в виде разноцветных цветов на рукавах и воротнике.
Святослав Вакарчук
Лидер группы "Океан Эльзы" показал одну из своих любимых вышиванок, в которой часто появлялся на концертах. На рубашке из белого льна орнамент вышит также белыми нитями.
Одна из моих любимых — белым по белому. И, конечно, впереди победа, — написал Вакарчук.
SHADU
Яркую красную рубашку с белой вышивкой и поясом продемонстрировала и певица SHADU.
"Я счастлива, что украинская нация одна из лучших в мире. И именно ее генетический код - вышиванка является той движущей опорой! С праздником моя свободная, независимая и непобедимая Украина!", - поделилась исполнительница.
Julik
В праздничный день артист пополнил свою коллекцию вышиванок новой рубашкой с необычным орнаментом и поздравил фанов.
"С Днем вышиванки, моя страна", - написал певец.
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