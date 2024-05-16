День вышиванки: Мазур, Осадчая, Барбир и другие ведущие в национальных нарядах поздравили с праздником

Ведущие также рассказали, как подбирали именно свою вышитую рубашку.
Сегодня украинцы празднуют важный и красивый праздник – День вышиванки. Традиционно этот день приходится на четверг третьего воскресенья мая. В этом году День вышиванки в Украине празднуют 16 мая.
В этот день украинцы одевают свои вышитые сорочки и демонстрируют красоту национальной одежды. Знаменитости не исключение. В частности, ведущие канала "1+1" и "1+1 Украина" похвастались своими вышиванками, рассказали историю, как искали именно свою рубашку, и поздравили с важным праздником.
Алла Мазур
"То настроение, когда вышиванка — вовсе не о празднике, а снова — как защитные латы, как своеобразная украинская форма, как вызов обстоятельствам и послания Вселенной: мы не сдадимся. Мы будем беречь свое и биться за свое. И мы снова одеваем вышиванки, потому что это — наше. Наши корни и наш генетический код. Поздравляю всех, с кем сегодня на одной волне. И низко кланяюсь героям, которые нас защищают: благодаря их ежедневному подвигу можем свободно называть себя украинцами", - поздравила Алла Мазур с праздником.
Руслан Сеничкин
"Вышиванка — наш генетический код! С праздником, украинцы! С днем вышиванки! Я обожаю вышиванки, обожаю их носить и у меня есть уже своя небольшая коллекция. Каждая вышиванка имеет свое значение. И всегда интересно слушать рассказы от мастериц — что именно они закладывали в эту вышивку. Радуюсь, что каждый год людей в вышиванках становится больше. Не только в Украине, но и по всему миру!" – отметил ведущий.
Егор Гордеев
Ведущий "Сніданку з 1+1" признался, что долгое время у него не было своей вышиванки. Однако однажды он в магазине заметил необычную рубашку, что символизирует расстрелянное возрождение. Гордеев почувствовал, что эту вышиванку обязательно должен приобрести.
"Очень долго у меня не было своей вышиванки. Я все искал повод, а потом однажды просто зашел в магазин и купил. Моя вышиванка — с символами расстрелянного возрождения. Это ближайшая к нам драматическая эпоха, о которой мы почти ничего не знаем", – поделился Гордеев.
Неля Шовкопляс
Ведущая с самого утра в фотоблоге поздравила всех с Днем вышиванки. Кроме того, знаменитость рассказала о своих вышитых рубашках. Шовкопляс призналась, что у нее их немало, но есть одна особенная, которую подруга вышила специально для нее и которая является оберегом.
"У меня есть несколько платьев-вышиванок — что-то я покупала, что-то подарили украинские бренды. Скоро еще должна приехать особенная рубашка со Львовской области, которую наша зрительница и моя хорошая подруга Людмила Бурбура вышивает специально для меня. Она вышила рубашки и для моих сыновей, они уже приехали к нам", - поделилась ведущая.
Святослав Гринчук
Ведущий рассказал, что вышиванку для него вышила мама еще 20 лет назад. С тех пор Гринчук с ней не расстается. За это время ее только несколько раз приходилось реставрировать, но вышитая рубашка имеет для ведущего важное значение.
"Мою вышиванку вышила мама более 20 лет назад. С того времени один раз, кажется, пришлось немного расшивать рукава, потому что руки удлинились, но остальное — без изменений. Несколько раз был в ней и в эфирах ТСН: ко Дню вышиванки, Дню Независимости и по схожим поводам", — поделился ведущий.
Соломия Витвицкая
Ведущая рассказала, что у нее есть немало вышиванок. Однако сейчас особое место в ее гардеробе занимает вышитая рубашка, как у гетьмановны Скоропадской.
"В моем гардеробе много разных вышитых рубашек и платьев, но вышиванка, как у гетьмановны Скоропадской теперь точно будет иметь свое особое значение. Когда одеваю эту вышиванку, постоянно думаю — куда же ее могла носить гетьмановна, с какими украшениями стилизовать. Я сама очень люблю одевать вышиванки в повседневной жизни, а если добавить современных аксессуаров, то вышиванка становится модным нарядом. Это всегда стильно, красиво и уместно", – поделилась ведущая.
Константин Грубич
Ведущий рассказал, что у его вышиванки особая история. В частности, после Революции на граните Грубич решил, что должен приобрести украинский национальный наряд. Однако вышиванок тогда особо не продавали. Грубичу ее вышили. С тех пор ведущий с ней не расстается.
"История моей первой в жизни вышиванки, как матрица, накладывается на период Независимости Украины. Уже состоялась Революция на граните, я учился на 4 курсе университета и мне захотелось иметь что-то такое материальное, что воплощало бы наш украинский дух. Это было начало 90-х лет, тогда особо вышиванок в магазине не продавали. Моя однокурсница предложила свою подружку, которая может сшить вышиванку из льна и вышить ее. Тогда помню свою гордость от того, что у меня наконец-то появилась своя собственная вышиванка. Тогда же не было Дней вышиванок, а когда появились, то я одевал именно эту рубашку. Это та вещь, которая доставляет мне до сих пор радость, милые воспоминания", - поделился ведущий.
Юрий Горбунов
Ведущий признался, что у него большая коллекция рубашек. Во времена войны особое значение приобрела вышиванка, где вышитые танки на манишке.
"У меня маленькая коллекция вышиванок, где-то восемь точно. Среди них есть аутентичные, которые я не одеваю. Есть детский вышитый галстук – мама мне его вышивала в садик. Сейчас моя любимая вышитая рубашка зеленого цвета с вышитыми танками на манишке", — поделился шоумен.
Людмила Барбир
Ведущая поздравила с Днем вышиванки. Также Барбир отметила, что вышиванка – это национальный оберег, а не только традиционная одежда.
"Вышиванка — наш национальный оберег. А еще из года в год вышиванка разрушает стереотипы о национальной одежде, ведь вышитые рубашки уже не только традиционная одежда, но и тренд во всем мире. Я обожаю вышиванки и ношу их с детства", — отметила Барбир.
Екатерина Осадчая
Ведущая поздравила украинцев с праздником, а также рассказала, что у нее есть немалая коллекция вышиванок. Особое значение для нее имеет та, которая была вышита почти 100 лет назад. Семья Осадчей на важные праздники обязательно одевает национальный наряд.
"В моей коллекции вышиванок немало, каждая из них связана с определенным событием. Одна из самых ценных вышиванок, которой около 100 лет, была куплена где-то 10 лет назад во Львове. Она вышита на старинном полотне с рисунком винограда. На все праздники, такие как Пасха, Рождество, День Вышиванки, День Независимости и другие мы обязательно всей семейной одеваем вышиванки", — отметила ведущая.
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