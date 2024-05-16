День вышиванки: Мазур, Осадчая, Барбир и другие ведущие в национальных нарядах поздравили с праздником

Сегодня украинцы празднуют важный и красивый праздник – День вышиванки. Традиционно этот день приходится на четверг третьего воскресенья мая. В этом году День вышиванки в Украине празднуют 16 мая.

В этот день украинцы одевают свои вышитые сорочки и демонстрируют красоту национальной одежды. Знаменитости не исключение. В частности, ведущие канала "1+1" и "1+1 Украина" похвастались своими вышиванками, рассказали историю, как искали именно свою рубашку, и поздравили с важным праздником.

Алла Мазур

"То настроение, когда вышиванка — вовсе не о празднике, а снова — как защитные латы, как своеобразная украинская форма, как вызов обстоятельствам и послания Вселенной: мы не сдадимся. Мы будем беречь свое и биться за свое. И мы снова одеваем вышиванки, потому что это — наше. Наши корни и наш генетический код. Поздравляю всех, с кем сегодня на одной волне. И низко кланяюсь героям, которые нас защищают: благодаря их ежедневному подвигу можем свободно называть себя украинцами", - поздравила Алла Мазур с праздником.

Алла Мазур / Фото: instagram.com/allamazurofficial

Руслан Сеничкин

"Вышиванка — наш генетический код! С праздником, украинцы! С днем вышиванки! Я обожаю вышиванки, обожаю их носить и у меня есть уже своя небольшая коллекция. Каждая вышиванка имеет свое значение. И всегда интересно слушать рассказы от мастериц — что именно они закладывали в эту вышивку. Радуюсь, что каждый год людей в вышиванках становится больше. Не только в Украине, но и по всему миру!" – отметил ведущий.

Руслан Сеничкин / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Егор Гордеев

Ведущий "Сніданку з 1+1" признался, что долгое время у него не было своей вышиванки. Однако однажды он в магазине заметил необычную рубашку, что символизирует расстрелянное возрождение. Гордеев почувствовал, что эту вышиванку обязательно должен приобрести.

Егор Гордеев / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Очень долго у меня не было своей вышиванки. Я все искал повод, а потом однажды просто зашел в магазин и купил. Моя вышиванка — с символами расстрелянного возрождения. Это ближайшая к нам драматическая эпоха, о которой мы почти ничего не знаем", – поделился Гордеев.

Егор Гордеев / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Неля Шовкопляс

Ведущая с самого утра в фотоблоге поздравила всех с Днем вышиванки. Кроме того, знаменитость рассказала о своих вышитых рубашках. Шовкопляс призналась, что у нее их немало, но есть одна особенная, которую подруга вышила специально для нее и которая является оберегом.

Неля Шовкопляс / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"У меня есть несколько платьев-вышиванок — что-то я покупала, что-то подарили украинские бренды. Скоро еще должна приехать особенная рубашка со Львовской области, которую наша зрительница и моя хорошая подруга Людмила Бурбура вышивает специально для меня. Она вышила рубашки и для моих сыновей, они уже приехали к нам", - поделилась ведущая.

Неля Шовкопляс / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Святослав Гринчук

Ведущий рассказал, что вышиванку для него вышила мама еще 20 лет назад. С тех пор Гринчук с ней не расстается. За это время ее только несколько раз приходилось реставрировать, но вышитая рубашка имеет для ведущего важное значение.

Святослав Гринчук / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Мою вышиванку вышила мама более 20 лет назад. С того времени один раз, кажется, пришлось немного расшивать рукава, потому что руки удлинились, но остальное — без изменений. Несколько раз был в ней и в эфирах ТСН: ко Дню вышиванки, Дню Независимости и по схожим поводам", — поделился ведущий.

Соломия Витвицкая

Ведущая рассказала, что у нее есть немало вышиванок. Однако сейчас особое место в ее гардеробе занимает вышитая рубашка, как у гетьмановны Скоропадской.

Соломия Витвицкая

"В моем гардеробе много разных вышитых рубашек и платьев, но вышиванка, как у гетьмановны Скоропадской теперь точно будет иметь свое особое значение. Когда одеваю эту вышиванку, постоянно думаю — куда же ее могла носить гетьмановна, с какими украшениями стилизовать. Я сама очень люблю одевать вышиванки в повседневной жизни, а если добавить современных аксессуаров, то вышиванка становится модным нарядом. Это всегда стильно, красиво и уместно", – поделилась ведущая.

Соломия Витвицкая

Константин Грубич

Ведущий рассказал, что у его вышиванки особая история. В частности, после Революции на граните Грубич решил, что должен приобрести украинский национальный наряд. Однако вышиванок тогда особо не продавали. Грубичу ее вышили. С тех пор ведущий с ней не расстается.

Константин Грубич / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"История моей первой в жизни вышиванки, как матрица, накладывается на период Независимости Украины. Уже состоялась Революция на граните, я учился на 4 курсе университета и мне захотелось иметь что-то такое материальное, что воплощало бы наш украинский дух. Это было начало 90-х лет, тогда особо вышиванок в магазине не продавали. Моя однокурсница предложила свою подружку, которая может сшить вышиванку из льна и вышить ее. Тогда помню свою гордость от того, что у меня наконец-то появилась своя собственная вышиванка. Тогда же не было Дней вышиванок, а когда появились, то я одевал именно эту рубашку. Это та вещь, которая доставляет мне до сих пор радость, милые воспоминания", - поделился ведущий.

Юрий Горбунов

Ведущий признался, что у него большая коллекция рубашек. Во времена войны особое значение приобрела вышиванка, где вышитые танки на манишке.

Юрий Горбунов / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"У меня маленькая коллекция вышиванок, где-то восемь точно. Среди них есть аутентичные, которые я не одеваю. Есть детский вышитый галстук – мама мне его вышивала в садик. Сейчас моя любимая вышитая рубашка зеленого цвета с вышитыми танками на манишке", — поделился шоумен.

Людмила Барбир

Ведущая поздравила с Днем вышиванки. Также Барбир отметила, что вышиванка – это национальный оберег, а не только традиционная одежда.

Людмила Барбир / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Вышиванка — наш национальный оберег. А еще из года в год вышиванка разрушает стереотипы о национальной одежде, ведь вышитые рубашки уже не только традиционная одежда, но и тренд во всем мире. Я обожаю вышиванки и ношу их с детства", — отметила Барбир.

Екатерина Осадчая

Ведущая поздравила украинцев с праздником, а также рассказала, что у нее есть немалая коллекция вышиванок. Особое значение для нее имеет та, которая была вышита почти 100 лет назад. Семья Осадчей на важные праздники обязательно одевает национальный наряд.

Екатерина Осадчая / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"В моей коллекции вышиванок немало, каждая из них связана с определенным событием. Одна из самых ценных вышиванок, которой около 100 лет, была куплена где-то 10 лет назад во Львове. Она вышита на старинном полотне с рисунком винограда. На все праздники, такие как Пасха, Рождество, День Вышиванки, День Независимости и другие мы обязательно всей семейной одеваем вышиванки", — отметила ведущая.

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