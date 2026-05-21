День вышиванки: Зеленский, Могилевская с дочкой, Ротару и другие очаровали национальными нарядами

День вышиванки - Владимир и Елена Зеленские, София Ротару, Наталья Могилевская

21 мая Украина празднует День вышиванки — праздник, который особое значение приобрел во время войны и стал символом единства, силы и несокрушимости украинцев.

Ежегодно в этот день украинцы в разных уголках мира надевают традиционную одежду, чтобы почтить национальные традиции и подчеркнуть свою идентичность. С начала полномасштабной войны вышиванка приобрела еще более глубокий смысл — она стала не только частью культурного наследия, но и знаком стойкости, веры и поддержки Украины.

К празднованию традиционно присоединились украинские звезды и общественные деятели. Они показали свои стильные образы в вышиванках и обратились к согражданам с поздравлениями и важными словами. Редакция сайта ТСН.ua собрала самые эффектные образы этого дня.

Владимир и Елена Зеленские

«Веками нас завораживал ее узор, но теперь наша очередь творить его самим — своей жизнью, борьбой, каждым новым шагом. Украинцы ежедневно вышивают ее собственноручно, защищая то, что родное. Восстанавливая разрушенное. Леча раны. Обучая детей и когда учатся сами. Мы сохраняем память и строим будущее. С Днем вышиванки, Украина! С судьбой, которую вышиваем независимо!» — поздравила семья Президента Украины.

Тина Кароль

Наталка Денисенко

«С днем Вышиванки. Обожаю, когда сыночек в вышитой рубашке. И сегодня я в своей любимой белый по белому со звездочками», — призналась артистка.

Наталка Денисенко с сыном

Тимур Мирошниченко с семьей

Анна Саливанчук

Анна Саливанчук с сыновьями

Надя Дорофеева

София Ротару

Лилия Ребрик

«Говорят, если везет — родился в рубашке. А у нас все будет хорошо, потому что мы родились в вышиванках», — восхитила актриса.

Наталья Могилевская

Джамала

«Привычная история для меня — особенно современно стилизовать вышитую рубашку или платье. Вдохновляюсь. С Днем вышиванки!» — поздравила певица.

Надежда Матвеева

«С Днем вышиванки, столько красоты и любви в украинском наряде! Сегодня и Вознесение Господне — пусть божье благословение дает силы, веру в добрую судьбу и любовь каждый день», — растрогала ведущая.

Елена Мозговая

«Моя прекрасная буковинская вышиванка. С праздником всех, для кого вышиванка не просто красивая рубашка, с праздником тех, у кого душа одета в вышиванку», — написала звезда.

Наталья Островская

«Наши вышиванки. Ромбы, квадраты, точки, линии на вышитой рубашке — это не просто красивый узор. Наши предки умели через каждый вышитый символ высказаться без слов. Вышиванка объединяет Украину. Еще в 1913 году историки публиковали фотографии из Бахмута, где женщины были одеты в вышитые рубашки. А остатки одежды с вышитыми орнаментами археологи находили на Черниговщине», — поделилась ведущая.

Руслана

«Вышиванка — это наша энергия!» — очаровала артистка.

Соломия Витвицкая

«И даже когда бываю далеко от дома, обязательно беру с собой вышиванку и всегда вышитые платья и рубашки вызывают невероятный восторг у всех вокруг. А еще это своеобразная визитная карточка украинцев. Понимаешь, что среди своих», — довела до мурашек беременная ведущая.

Ахтем Сеитаблаев

Злата Огневич

«Вышиванка — это наша история, сила и любовь к своим корням, зашитые в каждом узоре. Берегите свое и носите с гордостью! С Днем вышиванки!» — подчеркнула певица.

Григорий Решетник с женой Кристиной

«С Днем Вышиванки и Вознесением Господним! Пусть Бог оберегает Украину и наш код нации», — поздравили Родину звездная семья.

