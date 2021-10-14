День защитников и защитниц: как украинские звезды поздравляют с праздником

Праздник, традиционно, празднуют 14 октября.

Сегодня, 14 октября, отмечают День защитников и защитниц Украины.

Герои и героини мужественно защищают нашу страну, за мир и покой над головой мы благодарны именно им. Украинские селебритис, в свою очередь, присоединились к поздравлениям и оставили в соцсетях трогательные и мотивационные слова.

Святослав Вакарчук

"Пока мы работаем и учимся, воспитываем детей и помогаем родителям ... Пока мы пишем новые песни и ходим на концерты ... Пока мы болеем и лечим ... Пока мы скорбим и радуемся ... Они защищают. Защищают нас. Защищают право каждого из нас жить своей жизнью. Защищают Украину. С праздником вас, наши защитники и защитницы. Храни вас Бог. Слава Украине!" — поздравил фронтмен группы "Океан Эльзы".

Группа "Антитела"

"Мы благодарим всех защитников и защитниц, которые ежедневно прилагают усилия, рискуют и стоят за нашу правду, свободу и независимость. И помним всех, кто смело держал оборону и нес наш флаг, но так и не вернулся домой. Дорога цена нашего мирного неба"

Сашко Положинский

"Всем, кто боролся и борется за Украину, ее независимость и целостность, кто защищал и защищает, благодарность и уважение!" — написал экс-солист группы "Тартак" Сашко Положинский. Также он сопроводил свой текст песней "Лицарський хрест", которую исполнил вместе с Ничлавой.

Ирма Витовская

Актриса Ирма Витовская поздравила украинцев сразу с несколькими праздниками:

"С Праздником Покрова Пресвятой Богородицы! С Днем казачества! С Днем создания УПА! С днем защитников и защитниц Украины! Спасибо. Героям слава!"

С Праздником Покрова Пресвятой Богородицы! С Днем казачества! С Днем создания УПА! С ДНЕМ ЗАЩИТНИКОВ и защитница УКРАИНЫ !!!!! Спасибо ВАМ Героям Слава !!! ⚔️ Опубликовано Ирмой Витовськой-Ванцей Среда, 13 октября 2021 г.

Джамала

Певица и участница "Танцев со звездами" Джамала поздравила с Днем защитников и защитниц Украины строками из песни легендарной группы Queen. И запостила видео с кавером на этот хит.

"Пусть эти сроки будут мотивацией вам на день, а эта песня — моим поздравлением вам с Днем защитников Украины", — написала Джа.

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