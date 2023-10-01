День защитников и защитниц Украины: Ротару, Никитюк и другие звезды поздравляют военных с праздником

Ежегодно в Украине в день Покров Пресвятой Богородицы празднуют День защитника и защитниц. Ранее праздник приходился на 14 октября. Впрочем, с 2023 года из-за реформы церковного календаря празднование теперь проходит 1 октября.

Для Украины в сегодняшних условиях День защитника и защитниц имеет особо важное значение. Украинские военные ныне мужественно обороняют страну от российских оккупантов, которые 24 февраля 2022 года начали полномасштабное вторжение.

Звезды шоу-бизнеса поздравляют защитников с их днем. Знаменитости желают Украине скорейшей победы, просят донатить на нужды военных и чествуют минутой молчания тех, кто отдал свою жизнь за будущее государства.

Леся Никитюк

Ведущая поблагодарила украинских военных за защиту. Также Никитюк почтила память погибших на поле боя.

"Благодарю всех, кто сражается и работает ради Украины. Вечная слава павшим", — написала ведущая.

Леся Никитюк поздравила с Днем защитников и защитниц Украины / Фото: из соцсетей

Анна Саливанчук

"Дорогие наши защитники и защитницы Украины. Сегодня ваш день. Но на самом деле каждый день — ваш! Потому что без вас новый день не наступил бы для украинского народа. Невозможно осознать всю жертвенность и смелость вашей души! Поздравляем вас с глубокой благодарностью и уважением. Ваше мужество и готовность служить нашей стране всегда были и будут примером преданности и патриотизма всему украинскому обществу. Сегодня этот день празднуется благодаря вам. Желаем всегда быть крепкими и выносливыми, независимо от вызовов, которые может поставить перед вами судьба. Пусть родные, близкие и весь украинский народ всегда будут рядом, оказывая поддержку, любовь и надежный тыл. Ангельского щита и Божьей защиты просим для вас каждый день. Празднуйте этот день с гордостью, ведь вы – настоящие герои Украины", — отметила актриса.

Анна Саливанчук поздравила с Днем защитников и защитниц Украины / Фото: из соцсетей

Слава Демин

Ведущий напомнил своим подписчикам, что сегодня за день. Также Демин поздравил военных с их праздником.

"С Днем защитника и защитниц", – коротко написал шоумен.

Слава Демин поздравил с Днем защитников и защитниц Украины / Фото: из соцсетей

Илона Гвоздева

"Дорогие наши защитники и защитницы от всей души поздравляю вас с праздником, низкий вам поклон и благодарность за каждый новый день! Благодаря вам, у нас есть возможность жить дальше, воспитывать детей, работать и развиваться. Каждый день я молюсь за вас и ваши судьбы чтобы вы вернулись живыми, чтобы каждая мать дождалась сына, а жена — мужа! Пусть вас оберегает Господь Бог и ангелы хранители подсказывают вам безопасный путь в этой тьме войны! Рискуя своей жизнью, вы дарите жизнь нам! Мы с вами и каждый из вас герой! Но светлая память всем тем героям, кто погиб в этой ужасной войне. Будем помнить всегда! Герои не умирают!" – отметила танцовщица.

Илона Гвоздева поздравила с Днем защитников и защитниц Украины / Фото: из соцсетей

Никита Добрынин

Шоумен напомнил, что нужно обязательно помогать донатами украинским защитникам, чтобы ускорить победу. Также Добрынин почтил тех, кто отдал свою жизнь за Украину.

"Где бы вы ни были, остановитесь на минутку и вспомните тех, кто погиб за мир в Украине. Сейчас наша страна должна остановиться на минуту. Мы все с вами празднуем День своих защитников и защитниц. Обязательно благодарим защитников и защитниц донатом поддержки", – написал ведущий.

Никита Добрынин поздравил с Днем защитников и защитниц Украины / Фото: из соцсетей

Маша Ефросинина

Ведущая напомнила подписчикам, чтобы они обязательно почтили погибших защитников минутой молчания.

"Где бы ты ни был сегодня, остановись! Воздай уважение героям! Каждый из них погиб за нас с вами", — написала ведущая.

Маша Ефросинина поздравила с Днем защитников и защитниц Украины / Фото: из соцсетей

София Ротару

Исполнительница опубликовала символическое фото. Снимком Ротару показало, что Пресвятая Богородица оберегает украинских защитников.

София Ротару поздравила с Днем защитников и защитниц Украины / Фото: из соцсетей

Наталка Денисенко

Знаменитость поздравила всех украинских защитников с праздником. Также актриса показала фото со своим мужем Андреем Фединчиком, который с самого начала полномасштабной войны служит в рядах ВСУ.

"С днем защитников и защитниц Украины. Безграничная благодарность всем, кто приближает нашу жизнь под мирным небом. Особые поздравления у меня сегодня будут моему главному защитнику Андрею Фединчику. Так не хочется снова тебя отпускать далеко, но я понимаю, что это не только для меня …Горжусь тобой и люблю тебя! Хочется, чтобы скорее наступила наша победа и мы поздравляли наших ребят с другим настроением. Слава Украине", — отметила актриса.

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

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