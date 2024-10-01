День защитников Украины: Зибров посвятил бойцам песню, а Денисенко обратилась к мужу-воину

Каждый год 1 октября Украина празднует День защитников и защитниц Украины.

В этот день украинцы чтят память павших героев в войне за независимость, а также тех, кто сейчас продолжает бороться за украинскую свободу ценой собственной жизни. Традиционно особый день совпадает с праздником Покрова Пресвятой Богородицы, что символизирует оборону защитников и защитниц от бедствия.

С самого утра украинцы почтили память героев и героинь минутами молчания. Свою торжественную речь уже произнес президент Украины и другие представители власти. В свою очередь, украинские звезды также приобщились к важному празднику и поблагодарили мужественных защитников за каждый прожитый день. В частности, упомянули и своих родных, которые с начала полномасштабного вторжения пополнили ряды ВСУ.

Лилия Ребрик

"Спасибо за каждый прожитый день. За каждый рассвет после громкой ночи. За то, что я есть. За то, что мы все есть. Не хочется много слов. Благодарим каждого и каждую, кто защищает. Почтим каждого и каждую, кто никогда не увидит Победы… Задонатьте сегодня. Сейчас это наша самая большая поддержка", — написала ведущая.

Звезды поздравляют с Днем защитников и защитниц Украины

Наталка Денисенко

"Сегодня День защитников Украины. И мне есть кого благодарить лично. Андрей Фединчик, очень тяжело было принимать твой выбор, но ты – моя гордость, моя безопасность! Зная сколько и как много ты делаешь, меня переполняют и чувство благодарности, и чувства, от которых иногда больно… Но я не перестану восхищаться тобой! Спасибо за защиту, любимый. Спасибо всем защитникам и защитницам за ваш труд и ваш выбор! Вы – наши герои!", - обратилась к мужу актриса.

Звезды поздравляют с Днем защитников и защитниц Украины

Оля Полякова

"Во время концертов для наших военных, съемок "Полевой кухни", поездок в реабилитационный центр RECOVERY во Львове, я всегда встречала невероятных людей. Героев. Спасибо всем, кто защищает нас, ежедневно рискуя собственной жизнью. Это большая честь — петь для вас. С Днем защитников и защитниц Украины!" — поздравила защитников и защитниц артистка.

Звезды поздравляют с Днем защитников и защитниц Украины

Павел Зибров

"За наши мирные ночи посмотрите им в глаза, поклонитесь тем, кто сейчас на нуле! ("Шоста рота", П. Зибров, П. Мага). С праздником, дорогие защитники и защитницы Украины! Низкий поклон вам и огромная благодарность каждый день! Вы наша гордость, надежда и сила! Здоровья, мира, добра, победы! Помним каждого, кто отдал жизнь за нашу свободу. Слава Украине! Героям Слава!", - процитировал собственную песню-посвящение воинам певец.

alyona alyona

"Ваше мужество, сила и несокрушимая вера в будущее – это то, что сегодня делает нашу страну сильнее, то, что делает нас сильнее и не позволяет опустить руки. Мы благодарны вам за вашу отвагу и самопожертвование. Вы дарите нам покой и защищаете наши дома. Спасибо за каждый спокойный день, за каждое утро под мирным небом. С каждым выпитым кофе, за каждую теплую встречу с друзьями и возможность обнять родных. Гордимся вами и ждем дома. Мы всегда будем помнить тех, кто не вернулся. Их преданность и подвиг живут в наших сердцах, как и боль, которую ничем не утолить. Герои не погибают. Слава Украине!", - выразила благодарность реперша.

Звезды поздравляют с Днем защитников и защитниц Украины

Джамала

"С Днем защитников и защитниц Украины! Хочется в очередной раз сказать вам спасибо за то, что каждое утро мы просыпаемся в нашей Украине. Спасибо за это утро. Спасибо друзьям, родным моих близких людей, родителям, братьям и сестрам, которые борются за нас. Спасибо за то, что позволяете нам творить. Вечная память всем, кто отдал жизнь в этой борьбе. Самое главное – возвращайтесь живыми. Вы наши крылья и надежда", - растрогала певица.

Звезды поздравляют с Днем защитников и защитниц Украины

Маша Ефросинина

"Крещатик и Майдан Независимости. Сегодняшнее утро. В воздухе боль и невероятное уважение. Покой держит за руку усталость и ярость. С вашим Днем, Защитники и Защитницы! Вы – все, что у нас есть! Думаю о тех, кто воюет сейчас. О своем муже. О женщинах на фронте. О раненых. Думаю, это самая страшная цена, которую мы платим за свободу. Но и самое тяжелое испытание для каждой семьи. Все, что сейчас должно быть в душе каждого, – это благодарность!", - подчеркнула ведущая.

Звезды поздравляют с Днем защитников и защитниц Украины

Звезды поздравляют с Днем защитников и защитниц Украины

Читайте также: