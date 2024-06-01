День защиты детей: Приходько, Осадчая, Ефросинина и другие показали своих подросших сыновей и дочерей

Ежегодно 1 июня во всем мире празднуют День защиты детей.

Украинские звезды в Instagram также привлекли внимание к защите прав детей, особенно во время войны, и поделились редкими фото с собственными малышами. И пожелали всем детям жить под мирным небом и чувствовать родительскую любовь и тепло.

Лилия Ребрик

"И каждый наш день сейчас – день защиты детей. Каждый день открываешь ленту и в сухой страшной статистике видишь оборванные маленькие жизни. И среди сотен тысяч страшных фото на тебя смотрит Злата из Одессы, Саша из Киевской области, Лиза из Винницы и еще сотни и сотни детских глаз, которые больше никогда не увидят мир. За своих троих готова на все! И не создала еще вселенная того измерения моей любви к ним. Во время войны она глубже, взрослее, крепче, потому что ценишь каждую минуту рядом с ними. И между тревогами душевными и воздушными изо всех сил стараешься не дать им потерять детство. Потому что именно за наших детей мы сейчас и боремся!", - растрогала ведущая.

Звезды поздравили с Днем защиты детей

Звезды поздравили с Днем защиты детей

Звезды поздравили с Днем защиты детей

Марина Боржемская

"С днем защиты детей. Давайте беречь наше будущее", - подчеркнула экс-жена Узелкова.

Звезды поздравили с Днем защиты детей

Анастасия Приходько

"С Международным Днем защиты детей! Мои дети – самая главная моя награда. Дети – это наше будущее, продолжение Украины! Их будущее зависит от нас. Наше будущее зависит от них. Они должны жить в мире, который не знает, что такое жестокость, боль, насилие и война. Ведь нет ничего страшнее той боли, которая сейчас ежедневно преследует нашу страну… Я хочу, чтобы каждый ребенок в этот день испытал на себе материнскую и родительскую любовь, их поддержку и защиту", – пожелала певица.

Звезды поздравили с Днем защиты детей

Звезды поздравили с Днем защиты детей

Ирина и Дмитрий Монатики

"С Днем защиты детей, наши любимые малыши! Вы наше с папой сокровище. Наша мотивация и безграничная любовь", - восхитили супруги.

Дмитрий Монатик с детьми / Фото: instagram.com/irinamonatik

Настя Каменских

"Дети – это свет, искренность, безграничная свобода и наше будущее. Уверена, что все мы мечтаем о мире, где каждый ребенок сможет наслаждаться счастливым безмятежным детством наряду с родными без войн, катаклизм и болезней. Я искренне хочу, чтобы взрослые всегда помнили детей в себе и помогали другим проживать счастливое детство. С Днем защиты детей", - поздравила звезда.

Звезды поздравили с Днем защиты детей

Звезды поздравили с Днем защиты детей

Маша Ефросинина

"Я не знаю, как сегодня защитить своих детей от всего, но знаю, что делаю для них все, что в моих силах: люблю их, слышу, поддерживаю во всем, даже в ошибках. Всегда повторяю одно – я буду с ними рядом, где бы и когда они не нуждались во мне…", - растрогала ведущая.

Звезды поздравили с Днем защиты детей

Звезды поздравили с Днем защиты детей

Екатерина Осадчая

"День защиты детей! Мы готовы для наших детей свернуть горы и отчаиваемся, когда осознаем, что не в наших силах остановить войну и сделать так, чтобы в жизни детей не было воздушных тревог, вопросов о траектории полета ракет и рассказов, как бежали всей школой в бомбоубежище под взрывы. В мире не должны страдать дети и сегодня всей планетой давайте загадаем, чтобы дети не страдали. Дети, простите нас взрослых, мы не смогли сделать так, чтобы не было больше войн, простите нас, возможно, это сможете сделать вы", - растрогала знаменитость.

Звезды поздравили с Днем защиты детей

Звезды поздравили с Днем защиты детей

Звезды поздравили с Днем защиты детей

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